Ne Giysem Derdine Son: Haftalık Kurtarıcı Parça Önerileri
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Sabahları gardırop karşısında geçirilen dakikaları kısaltan, hem ofis şıklığına hem hafta sonu rahatlığına kolayca uyarlanan kurtarıcı temel parçaları bir araya getirdik. Zamansız jeanlerden nefes alan pamuklu tişörtlere, kombini anında yükselten aksesuarlardan konforlu jogger ve gömleklere kadar haftalık kapsül gardırobun yıldızları:
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