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Ne Giysem Derdine Son: Haftalık Kurtarıcı Parça Önerileri

etiket Ne Giysem Derdine Son: Haftalık Kurtarıcı Parça Önerileri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
07.09.2026 - 13:59
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Sabahları gardırop karşısında geçirilen dakikaları kısaltan, hem ofis şıklığına hem hafta sonu rahatlığına kolayca uyarlanan kurtarıcı temel parçaları bir araya getirdik. Zamansız jeanlerden nefes alan pamuklu tişörtlere, kombini anında yükselten aksesuarlardan konforlu jogger ve gömleklere kadar haftalık kapsül gardırobun yıldızları:

Bu içerik 07.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Calvin Klein kadın tişört gardıropların en şık kurtarıcısı net 899,90 TL!

Calvin Klein kadın tişört gardıropların en şık kurtarıcısı net 899,90 TL!

Hem blazer ceketlerin içine hem tek başına jean üstüne kusursuz uyum sağlayan basic tişört.

Calvin Klein Woven Label 2x2 Cotton Rib Tişört Kadın

Zamansız denim kalitesiyle her mevsime ayak uyduran ikonik Levi's pantolon.

Zamansız denim kalitesiyle her mevsime ayak uyduran ikonik Levi's pantolon.

Levi's Ribcage Straight kadın jean pantolon son 365 günün en düşüğü 2.342,71 TL yerine net 2.009,00 TL!

Levi's Ribcage Straight Jeans Kadın Kot Pantolon

En sade kombinlere bile anında vintage bir zarafet katan ikonik kol saati.

En sade kombinlere bile anında vintage bir zarafet katan ikonik kol saati.

Üstelik şimdi Casio altın sarısı analog kadın kol saati çok satanlarda 1. sırada ve net 1.456,90 TL!

Casio LTP-V001GL-9BUDF Altın Sarısı Analog Kadın Kol Saati

Kemerli, tokalı, deri sabo terlik mevsim geçişlerinin en tarz tamamlayıcısı!

Kemerli, tokalı, deri sabo terlik mevsim geçişlerinin en tarz tamamlayıcısı!

Yumuşak hakiki deri dokusu, zarif vizon rengi, ayarlanabilir metal tokalı kemer detayı ve anatomik konforlu tabanıyla çorapla ya da çorapsız sokak stilinin en güçlü parçası.

Manijero Zeta 2 Kadın Deri Kemerli Tokalı Vizon Sabo Terlik

Bilge Karga Cleo Grey Nude güneş gözlüğü her stile modern bir dokunuş katıyor!

Bilge Karga Cleo Grey Nude güneş gözlüğü her stile modern bir dokunuş katıyor!

Nude ve gri tonların uyumu, şık çerçeve formu ve UV korumalı kaliteli camlarıyla yüz hatlarını dengeleyen, sonbahar güneşinde stilinizi tamamlayan unisex güneş gözlüğü.

Bilge Karga Cleo Grey Nude Güneş Gözlüğü

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PAEN basic oversize unisex tişört ile çabasız ve dökümlü sokak stili!

PAEN basic oversize unisex tişört ile çabasız ve dökümlü sokak stili!

Geniş kalıbı, terletmeyen kaliteli pamuklu jarse kumaşı ve her alt giyimle kolayca eşleşen zamansız kesimiyle haftanın her gününe uyarlanabilen kurtarıcı tişört.

PAEN Basic Unisex Oversize Tişört

D'S Damat keten görünümlü %100 pamuk beyaz slim fit gömlek haftalık şıklığın temeli!

D'S Damat keten görünümlü %100 pamuk beyaz slim fit gömlek haftalık şıklığın temeli!

Nefes alan dokusu, modern düğmeli yakası ve vücuda tam oturan kesimiyle ister chino pantolonlarla toplantılarda ister şort ve jeanlerle hafta sonu buluşmalarında şıklık sunan gömlek.

D'S Damat Slim Fit Beyaz Düğmeli Yaka %100 Pamuk Gömlek

Grimelange Pani Aire kolsuz siyah elbise tek parçayla çabasız şıklığın adresi!

Grimelange Pani Aire kolsuz siyah elbise tek parçayla çabasız şıklığın adresi!

Üst kısmındaki esnek ve nefes alan viskon dokusu, alt tarafındaki hacimli ve dökümlü geniş poplin eteği ve zarif kayık yaka detayıyla hem gündüz sneakerlarla hem akşam davetlerinde topuklularla kombinlenebilen kurtarıcı siyah elbise.

GRIMELANGE Pani Aire Kadın Kayık Yaka Viskon & Poplin Kolsuz Siyah Elbise

AVVA siyah duble paça relaxed fit jogger pantolon haftalık kombinlerin konfor kuralı!

AVVA siyah duble paça relaxed fit jogger pantolon haftalık kombinlerin konfor kuralı!

Beli lastikli ve bağcıklı yapısıyla eşofman rahatlığı sunarken duble paça detayı ve dökümlü relaxed kalıbıyla casual ofis ve şehir kombinlerine jilet gibi şıklık katan erkek jogger pantolon.

AVVA Erkek Siyah Beli Lastikli Duble Paça Relaxed Fit Jogger Pantolon

U.S. Polo Assn. örme polo yaka, lacivert elbise ile sportif ve zamansız şıklık!

U.S. Polo Assn. örme polo yaka, lacivert elbise ile sportif ve zamansız şıklık!

Nefes alan esnek pamuklu örme kumaşı, klasik polo yaka düğmeli detayı, göğüsteki minimal logosu ve dökümlü rahat kesimiyle tek parçada hem ofise hem hafta sonu şehir temposuna uyum sağlayan kurtarıcı elbise.

U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Örme Elbise

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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