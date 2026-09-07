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BİM'e Nostaljik Radyo Geliyor! 13 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Nostaljik Radyo Geliyor! 13 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.09.2026 - 12:01
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13 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TCL 65" 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

TCL 65" 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

  • Strong 43' Whaleos 10 Full HD TV ST43EW4000F 11.750 TL

  • Dijitsu 55' 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33/38000 19.900 TL

  • Polosmart Nostaljik Radyo Fs118 999 TL

  • Nordica Katlanabilir Damacana Su Pompası 249 TL

  • JBL Kulak Üstü Kulaklık Tune 527BT 1.790 TL

  • Omix 01 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 8.900 TL

  • House Pratik Hareket Sensörlü Lamba Hp91 199 TL

  • House Pratik Şarjlı El Feneri Hp111 249 TL

  • Bix Masa Üstü Telefon Tutucu 199 TL

  • Philips Led Ampul 8W 59 TL

Philips Buharlı Ütü Azur DST7011/20 2.750 TL

Philips Buharlı Ütü Azur DST7011/20 2.750 TL

  • Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 12.900 TL

  • RKS RSIII Pro Max Elektrikli Bisiklet 31.500 TL

  • RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 27.500 TL

  • Ape Ryder Elektrikli Bisiklet Ape Ryder Jambo 35.500 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge XB2122/10 5.490 TL

  • Arzum Teablend Çay Makinesi AR3141 1.990 TL

  • Fakir Tosty Izgara ve Tost Makinesi 2.990 TL

  • Fakir Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL

  • Fakir Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

  • Fakir Çelik Kettle 990 TL

  • Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL

  • Polosmart Otomatik Dönen Saç Maşası 1.190 TL

Lego Helikopterli Açık Kasa Kamyon 959 TL

Lego Helikopterli Açık Kasa Kamyon 959 TL

  • Barbie / Hot Wheels Lisanslı Çalışma Masası 990 TL

  • Piccolo Mondi Kafesli Dinozor Seti 109 TL

  • Articolo A5 Renkli Gold Defter 129 TL

  • Diytoy Masaüstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası 439 TL

  • Akademi Çocuk Tükenmez Resim Defteri 119 TL

  • Piccolo Mondi Pelüş Balerin Kedi 349 TL

  • Piccolo Mondi Lahana Bebek 499 TL

  • Lego Sallanan Bitkiler 959 TL

  • Balloonia Renkli Balon 10'lu 69 TL

  • Redka Kule Denge Oyunu 189 TL

  • Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası 109 TL

  • Goloy Zeka Küpü 69 TL

  • Piccolo Mondi Oyun Çadırı 479 TL

  • MGS Smartland Yazı Tahtası 219 TL

  • Boya ve Keşfet Kitapları 119 TL

  • Goloy Blok Oyuncak Neon ve Pastel Renkler 379 TL

  • Yükselen Zeka PanoBig - Dünyanın En Büyük Etkinlik Kitabı 299 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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