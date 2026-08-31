article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Hediye
Amazon Şehre Dönüş Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimler

etiket Amazon Şehre Dönüş Fırsatlarında Öne Çıkan İndirimler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 23:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

31 Ağustos - 14 Eylül Amazon Şehre Dönüş fırsatlarını keşfedin! L'Oréal, Stanley termos, Royal Canin, kitaplar ve süpermarket ürünlerinde sepet indirimleri burada.

Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pantene, Old Spice ve Head & Shoulders ile kişisel bakımda 500 TL'ye 100 TL anında indirim!

Pantene, Old Spice ve Head & Shoulders ile kişisel bakımda 500 TL'ye 100 TL anında indirim!

Saç bakımından kepek önleyici formüllere ve ferahlatıcı erkek deodorantlarına kadar günlük bakım rutinini tamamlayan P&G ürünlerinde sepette 100 TL avantajı.

Pantene, Old Spice ve Head & Shoulders Ürünleri

Prima, Ariel ve Fairy ile ev ve bebek temizliğinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Prima, Ariel ve Fairy ile ev ve bebek temizliğinde 500 TL'ye 100 TL indirim!

Kusursuz leke çıkarma gücü, parlatıcı bulaşık kapsülleri ve bebeklerin hassas cildine özel bezlerde stokları yenileten sepet indirimi.

Prima, Ariel ve Fairy Temizlik ve Bebek Bakım Ürünleri

L'Oréal Paris cilt, saç ve makyaj ürünlerinde 800 TL'ye 200 TL sepet indirimi!

L'Oréal Paris cilt, saç ve makyaj ürünlerinde 800 TL'ye 200 TL sepet indirimi!

Serumlardan maskaralara, yaşlanma karşıtı kremlerden saç boyalarına kadar güzellik dolaplarını tazeleyen 200 TL'lik sepet kuponu fırsatı.

L'Oréal Paris Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri

Moliendo marka kahvelerde 750 TL'ye 150 TL indirim!

Moliendo marka kahvelerde 750 TL'ye 150 TL indirim!

Taze kavrulmuş dünya kahveleri, espresso çekirdekleri ve aromatik filtre seçenekleriyle kahve keyfini ikiye katlayan sepet avantajı.

Moliendo Yöresel Çekirdek ve Filtre Kahve Çeşitleri

Temel ihtiyaçlarda 750 TL'ye 150 TL, 1.500 TL'ye tam 300 TL kademeli indirim!

Temel ihtiyaçlarda 750 TL'ye 150 TL, 1.500 TL'ye tam 300 TL kademeli indirim!

Elektronikten mutfak gereçlerine, kırtasiyeden giyime kadar sepete ekledikçe kazandıran dev kademeli kampanya.

Şehre Dönüş Kademeli Sepet İndirimleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçili cips ve serinletici içecek çeşitlerinde film ve maç akşamlarına özel 3 al 2 öde!

Seçili cips ve serinletici içecek çeşitlerinde film ve maç akşamlarına özel 3 al 2 öde!

En sevilen çıtır atıştırmalıklar, gazlı içecekler ve soğuk kahvelerde sepeti doldururken 1 ürünü bedavaya getiren çoklu alım fırsatı.

Seçili Cips ve İçecek Çeşitleri

Lipton bitki ve meyve çaylarında sonbahara özel 3 al 2 öde avantajı!

Lipton bitki ve meyve çaylarında sonbahara özel 3 al 2 öde avantajı!

Yeşil çaydan adaçayına, rahatlatıcı papatyadan aromatik meyve harmanlarına kadar içinizi ısıtacak çaylarda 3 al 2 öde kampanyası.

Lipton Bitki ve Meyve Çayı Çeşitleri

Royal Canin seçili kedi ve köpek mamalarında 3 al 2 öde fırsatı!

Royal Canin seçili kedi ve köpek mamalarında 3 al 2 öde fırsatı!

Evcil dostlarımızın ırkına, yaşına ve özel beslenme ihtiyaçlarına uygun premium kuru ve yaş mamalarda sepeti hafifleten kampanya.

Royal Canin Kedi ve Köpek Maması Çeşitleri

Seçili yabancı dildeki popüler kitaplarda 2 al 1 öde fırsatı!

Seçili yabancı dildeki popüler kitaplarda 2 al 1 öde fırsatı!

Dünya edebiyatının en çok satan romanlarından yabancı dil geliştirici kaynaklara kadar zengin kitap seçkisinde 2 al 1 öde avantajı.

Seçili Yabancı Dilde Kitap Çeşitleri

Seçili Türkçe edebiyat ve kaynak kitaplarda 4 al 3 öde kampanyası!

Seçili Türkçe edebiyat ve kaynak kitaplarda 4 al 3 öde kampanyası!

Son çıkan çok satanlardan klasiklere, kişisel gelişimden ders çalışma kaynaklarına kadar kütüphaneleri dolduran 4 al 3 öde fırsatı.

Seçili Kitaplarda 4 Al 3 Öde Fırsatı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Stanley paslanmaz çelik termos ve bardaklarda şehre dönüşe özel dev indirimler!

Stanley paslanmaz çelik termos ve bardaklarda şehre dönüşe özel dev indirimler!

Ömür boyu garanti sunan dayanıklı çelik gövdesi, ikonik renkleri ve içecekleri saatlerce buz gibi veya sımsıcak tutan Quencher, Transit ve Classic modellerinde kaçırılmayacak fiyatlar.

Stanley Paslanmaz Çelik Termos ve Termos Bardak Çeşitleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın