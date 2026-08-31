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Amazon Şehre Dönüş Fırsatları Başladı: Son 365 Günün En Düşük Fiyatları

etiket Amazon Şehre Dönüş Fırsatları Başladı: Son 365 Günün En Düşük Fiyatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 12:27
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31 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında geçerli 'Şehre Dönüş' kampanyasında peşin fiyatına 9 aya varan taksit avantajları ve dip fiyatlar bir araya geldi. İkonik Stanley termoslardan Puma sneakerlara, akıllı süpürgelerden tablet ve oyuncu ekipmanlarına kadar sepete eklemelik en cazip fiyat düşüşlerini derledik.

Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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MSI Cyborg 15 RTX 4050 oyuncu laptopu son 365 günün en düşüğü 36.999,00 TL!

MSI Cyborg 15 RTX 4050 oyuncu laptopu son 365 günün en düşüğü 36.999,00 TL!

Intel Core i5-13420H işlemcisi, 144Hz FHD akıcı ekranı, 16GB DDR5 RAM'i ve RTX 4050 6GB ekran kartıyla hem oyun hem ders için yüksek performanslı dizüstü bilgisayar.

MSI Cyborg 15 A13VE-2269XTR Intel Core i5 RTX4050 15.6 inç Gaming Laptop

Stanley Classic Legendary 1.4 litre çelik termos 2.515,40 TL yerine net 2.199 TL!

Stanley Classic Legendary 1.4 litre çelik termos 2.515,40 TL yerine net 2.199 TL!

İkonik yeşil çekiç tonlu dayanıklı gövdesi, çift duvar vakumlu izolasyonu ve 1.4 litrelik hacmiyle içecekleri günlerce sıcak ve soğuk tutan efsanevi kamp termosu.

Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Termos 1.4 L

Tommy Hilfiger TH Icon Tote kadın omuz çantası %51 indirimle 10.651,82 TL yerine 5.199,90 TL!

Tommy Hilfiger TH Icon Tote kadın omuz çantası %51 indirimle 10.651,82 TL yerine 5.199,90 TL!

Tommy Hilfiger TH ICON TOTE Kadın Çanta

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en dip fiyatı net 21.999,00 TL!

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en dip fiyatı net 21.999,00 TL!

Tek tuşla 20 farklı sıcak ve soğuk kahve hazırlayan LatteGo süt sistemiyle mutfakları baristaya çeviren kahve makinesi.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Kahve Makinesi (EP5543/90)

Haustier CLB01 akıllı otomatik kedi tuvaleti %26 indirimle 13.490,00 TL yerine 9.999,00 TL!

Haustier CLB01 akıllı otomatik kedi tuvaleti %26 indirimle 13.490,00 TL yerine 9.999,00 TL!

Son bir yılın en düşük fiyatıyla; ağırlık sensörlü güvenlik sistemi, mobil uygulama üzerinden uzaktan takip, 78 litrelik geniş iç hacim ve 9 litrelik çöp haznesiyle kedi bakımını tamamen otomatik kılan temizlik robotu.

Haustier CLB01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

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Havaianas Top metalik kahverengi kadın parmak arası terlik son 365 günün en düşüğü 1.699,93 TL!

Havaianas Top metalik kahverengi kadın parmak arası terlik son 365 günün en düşüğü 1.699,93 TL!

2.499,00 TL'den gerileyen, dayanıklı kauçuk tabanı ve parlak metalik bantlarıyla yazın ve tatilin vazgeçilmezi olan şık terlik.

Havaianas Kadın Top Metalik Parmak Arası Terlik Kahverengi

Puma PL Caven 2.0 unisex spor ayakkabı %66 dev indirimle 6.515,99 TL yerine net 2.193,90 TL!

Puma PL Caven 2.0 unisex spor ayakkabı %66 dev indirimle 6.515,99 TL yerine net 2.193,90 TL!

Son bir yılın en alt fiyatına inen; retro basketbol silüeti, yumuşak iç tabanı ve dayanıklı deri sayasıyla her kombine uyum sağlayan sneaker.

PUMA PL Caven 2.0 Unisex Spor Ayakkabı

Apple iPhone 17 Pro 1 TB son 365 günün en düşüğü 126.899,06 TL yerine net 118.699,00 TL!

Apple iPhone 17 Pro 1 TB son 365 günün en düşüğü 126.899,06 TL yerine net 118.699,00 TL!

120 Hz ProMotion destekli 6.3 inç ekranı, güçlü A19 Pro çipi, çığır açan pil performansı, Center Stage ön kamerası ve devasa 1 TB hafızasıyla zirve teknolojiyi sunan amiral gemisi akıllı telefon.

Apple iPhone 17 Pro 1 TB Akıllı Telefon

Philips 7000 Serisi 16'sı 1 arada erkek bakım kiti son 365 günün en düşüğü net 2.428,00 TL!

Philips 7000 Serisi 16'sı 1 arada erkek bakım kiti son 365 günün en düşüğü net 2.428,00 TL!

2.799,00 TL'den gerileyen; yüz, saç ve vücut için 16 farklı başlığı, ıslak-kuru kullanım kolaylığı ve kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklarıyla tepeden tırnağa bakım seti.

Philips 7000 Serisi 16in1 Islak & Kuru Erkek Bakım Seti (MG7931/30)

Opalescence Cool Mint beyazlatıcı diş macunu %40 indirimle 699,60 TL yerine net 420,90 TL!

Opalescence Cool Mint beyazlatıcı diş macunu %40 indirimle 699,60 TL yerine net 420,90 TL!

Diş minesine zarar vermeden yüzey lekelerini etkili şekilde çıkaran ve ferah nane aromasıyla nefesi tazeleyen profesyonel beyazlatıcı macun.

Opalescence Cool Mint Beyazlatıcı Diş Macunu 133g

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Sol de Janeiro Summer Jet Set Cheirosa '62 bakım seti %34 indirimle 2.256,25 TL yerine 1.497,00 TL!

Sol de Janeiro Summer Jet Set Cheirosa '62 bakım seti %34 indirimle 2.256,25 TL yerine 1.497,00 TL!

Son 365 günün en iyi fiyatıyla; ikonik Brezilya fıstık ve tuzlu karamel kokusunu taşıyan vücut kremi, duş jeli ve vücut spreyini bir araya getiren seyahat boy lüks bakım kiti.

Sol de Janeiro Summer Jet Set Cheirosa '62 Vücut Bakım Seti

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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