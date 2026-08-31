Amazon Şehre Dönüş Fırsatları Başladı: Son 365 Günün En Düşük Fiyatları

31 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında geçerli 'Şehre Dönüş' kampanyasında peşin fiyatına 9 aya varan taksit avantajları ve dip fiyatlar bir araya geldi. İkonik Stanley termoslardan Puma sneakerlara, akıllı süpürgelerden tablet ve oyuncu ekipmanlarına kadar sepete eklemelik en cazip fiyat düşüşlerini derledik.

Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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