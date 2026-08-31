Amazon Şehre Dönüş Fırsatları Başladı: Son 365 Günün En Düşük Fiyatları
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31 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında geçerli 'Şehre Dönüş' kampanyasında peşin fiyatına 9 aya varan taksit avantajları ve dip fiyatlar bir araya geldi. İkonik Stanley termoslardan Puma sneakerlara, akıllı süpürgelerden tablet ve oyuncu ekipmanlarına kadar sepete eklemelik en cazip fiyat düşüşlerini derledik.
Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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MSI Cyborg 15 RTX 4050 oyuncu laptopu son 365 günün en düşüğü 36.999,00 TL!
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Stanley Classic Legendary 1.4 litre çelik termos 2.515,40 TL yerine net 2.199 TL!
Tommy Hilfiger TH Icon Tote kadın omuz çantası %51 indirimle 10.651,82 TL yerine 5.199,90 TL!
Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en dip fiyatı net 21.999,00 TL!
Haustier CLB01 akıllı otomatik kedi tuvaleti %26 indirimle 13.490,00 TL yerine 9.999,00 TL!
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Havaianas Top metalik kahverengi kadın parmak arası terlik son 365 günün en düşüğü 1.699,93 TL!
Puma PL Caven 2.0 unisex spor ayakkabı %66 dev indirimle 6.515,99 TL yerine net 2.193,90 TL!
Apple iPhone 17 Pro 1 TB son 365 günün en düşüğü 126.899,06 TL yerine net 118.699,00 TL!
Philips 7000 Serisi 16'sı 1 arada erkek bakım kiti son 365 günün en düşüğü net 2.428,00 TL!
Opalescence Cool Mint beyazlatıcı diş macunu %40 indirimle 699,60 TL yerine net 420,90 TL!
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Sol de Janeiro Summer Jet Set Cheirosa '62 bakım seti %34 indirimle 2.256,25 TL yerine 1.497,00 TL!
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