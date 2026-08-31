Evdeki Tüm Tadilat İhtiyaçlarına Tek Çözüm: Einhell 3'lü Akülü Alet Seti İndirimde!
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Evde kendi projesini yapmak, ahşap işleriyle uğraşmak veya tadilat işlerini profesyonelce halletmek isteyenler için kaçırılmayacak bir set fırsatı geldi! Einhell’in en çok tercih edilen üç temel atölye aletini çift akü ve taşıma çantasıyla bir araya getiren TC-CD 18/35 Li + TC-OS 18/187 Li + TC-JS 18 Li Akülü Set, Amazon’da Şehre Dönüş fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışta.
Gelin, birlikte bakalım.
Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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