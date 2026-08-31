article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Evdeki Tüm Tadilat İhtiyaçlarına Tek Çözüm: Einhell 3'lü Akülü Alet Seti İndirimde!

etiket Evdeki Tüm Tadilat İhtiyaçlarına Tek Çözüm: Einhell 3'lü Akülü Alet Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.08.2026 - 11:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evde kendi projesini yapmak, ahşap işleriyle uğraşmak veya tadilat işlerini profesyonelce halletmek isteyenler için kaçırılmayacak bir set fırsatı geldi! Einhell’in en çok tercih edilen üç temel atölye aletini çift akü ve taşıma çantasıyla bir araya getiren TC-CD 18/35 Li + TC-OS 18/187 Li + TC-JS 18 Li Akülü Set, Amazon’da Şehre Dönüş fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışta.

Gelin, birlikte bakalım.

Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vidalama, Zımpara ve Dekupaj Testere ile Hassas ve Güçlü Çalışma

Vidalama, Zımpara ve Dekupaj Testere ile Hassas ve Güçlü Çalışma

Set içerisindeki her bir alet, işinizi kolaylaştı donatılmış racak teknik detaylarla:

  • TC-CD 18/35 Li Akülü Vidalama: Hassas işler ve malzemeye uygun çalışma için elektronik hız kontrolü sunuyor. Entegre LED aydınlatması sayesinde çalışma alanını optimum şekilde aydınlatarak karanlık noktalarda bile rahat kullanım sağlıyor.

  • TC-OS 18/187 Li Akülü Titreşim Zımpara: Düz yüzeylerin zımparalanması için mükemmel bir tercihtir. Kendi toz torbası çıkan tozu toplarken, dilerseniz harici bir toz emiciye bağlayarak etrafı hiç kirletmeden çalışabilirsiniz.

  • TC-JS 18 Li Akülü Dekupaj Testere: Hızlı kesimler için seçilebilir pandül hareketine sahiptir. Aletsiz bıçak değişimi imkanı sunan çok amaçlı bıçak tutucusu sayesinde pratik bir kullanım vadeder.

Çift Akü (2,5 Ah + 4,0 Ah), Çift Şarj Cihazı ve Yüksek Güvenlik

Çift Akü (2,5 Ah + 4,0 Ah), Çift Şarj Cihazı ve Yüksek Güvenlik

Set içeriğinde yer alan 18V 2.5 Ah ve 18V 4.0 Ah Power X-Change (PXC) aküler; maksimum güvenlik, optimum performans, uzun çalışma süresi ve uzun ömür sunuyor. Paketle birlikte gelen 2 adet şarj cihazı sayesinde her iki aküyü aynı anda şarj edebilir, kesintisiz kablosuz özgürlüğün tadını çıkarabilirsiniz.

Zengin Paket İçeriği ve Einhell Kumaş Taşıma Çantası

Zengin Paket İçeriği ve Einhell Kumaş Taşıma Çantası

Kutuyu açtığınız anda hemen çalışmaya başlamanız için gereken her şey bu pakette mevcut! Set içeriğinde 3 temel akülü aletin ve akülerin yanı sıra 1 adet zımpara kağıdı ve 1 adet testere bıçağı yer alıyor. Tüm bu donanımı bir arada tutan ve dışarıdaki işlerinize kolayca taşımanızı sağlayan dayanıklı Einhell Accessory Bag 45/29 Kumaş Çanta da sete dahil!

Kendi atölyenizi kurmak veya mevcut aletlerinizi eksiksiz bir setle yenilemek istiyorsanız Einhell 3'lü Akülü Vidalama, Zımpara ve Dekupaj Testere Seti’ni Amazon güvencesiyle %40 indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın