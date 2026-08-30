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Yüzlerce Süpermarket Ürünlerinde Amazon Şehre Dönüş Fırsatları Başladı!

etiket Yüzlerce Süpermarket Ürünlerinde Amazon Şehre Dönüş Fırsatları Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.08.2026 - 01:40
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Tatil dönüşü boşalan dolapları ve biten temizlik malzemelerini doldurmak gözünüzü korkutmasın. Amazon’un Şehre Dönüş indirimleri sayesinde süpermarket kategorisinde yapacağınız alışverişlerde harika bir fırsat sizi bekliyor! Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 31.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

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31.08.2026 tarihinde başlayan Şehre Dönüş kampanyası, günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almanız için harika bir fırsat sunuyor.

31.08.2026 tarihinde başlayan Şehre Dönüş kampanyası, günlük ihtiyaçlarınızı uygun fiyata almanız için harika bir fırsat sunuyor.

Temizlik malzemelerinden tutun gıda ürünlerine ve hatta evcil hayvan ürünlerine kadar yüzlerce üründe geçerli.

Ev eksiklerini tamamlarken bütçeyi koruma zamanı!

Ev eksiklerini tamamlarken bütçeyi koruma zamanı!

Temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine yüzlerce üründe geçerli olan 3 AL 2 ÖDE fırsatına buradan göz atabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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