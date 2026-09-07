15 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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15 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Çikolatalı Süt İçimino 6x180 ml 79 TL
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Kakaolu Fındık Kreması Nutella 1000 g 210 TL
Riviera Zeytinyağı Komili 5 L 975 TL
16 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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