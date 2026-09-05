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Fiyatlar Dondu! Şehre Dönüş Fırsatlarında Son Zamanların En Düşük Fiyatları

etiket Fiyatlar Dondu! Şehre Dönüş Fırsatlarında Son Zamanların En Düşük Fiyatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
05.09.2026 - 11:29
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Şehre ve okula dönüş heyecanı başlarken ihtiyaç listenizi tamamlayacak indirimler son bir yılın en dip seviyelerine sabitlendi. Formula 1 temalı Hot Wheels koleksiyon setinden pratik mutfak yardımcılarına, yeni ev kuranların kurtarıcısı Fakir çeyiz setinden çok satan Stanley termoslara ve dermokozmetik favorilere kadar kaçırılmayacak fiyatları derledik.

Bu içerik 05.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Hot Wheels Formula 1 10'lu metal yarış arabası seti son 365 günün en düşüğü 1.331,93 TL yerine net 1.065,54 TL!

Hot Wheels Formula 1 10'lu metal yarış arabası seti son 365 günün en düşüğü 1.331,93 TL yerine net 1.065,54 TL!

2025 F1 takımlarını temsil eden 1:64 ölçekli gerçekçi detayları, metal gövdesi ve özel koleksiyon kutusuyla hem çocuklara hem de Formula 1 tutkunu yetişkin koleksiyonerlere hitap eden efsanevi set.

Hot Wheels Formula 1 2025 Koleksiyonu 10'lu Metal Yarış Arabası Seti

Bosch Home and Garden 3 parça pense seti son 60 günün en düşüğü 1.399,00 TL yerine net 1.007,99 TL!

Bosch Home and Garden 3 parça pense seti son 60 günün en düşüğü 1.399,00 TL yerine net 1.007,99 TL!

Kargaburun, yan keski ve kombine penseden oluşan, dayanıklı dövme çelik yapısı ve ergonomik kaymaz saplarıyla evdeki tüm tamirat ve hobi işlerini kolaylaştıran kaliteli takım.

Bosch Home and Garden 3 Parça Pense Seti

Philips 7000 Serisi 16'sı 1 arada erkek bakım seti son 365 günün en dip fiyatı net 2.374,00 TL!

Philips 7000 Serisi 16'sı 1 arada erkek bakım seti son 365 günün en dip fiyatı net 2.374,00 TL!

Geçen ay 1.000 adetten fazla satılan; 2.659,05 TL'den gerileyen, yüz, saç ve vücut için 16 farklı başlığıyla tepeden tırnağa ıslak-kuru tıraş konforu sunan çok satan bakım kiti.

Philips 7000 Serisi 16in1 Islak/Kuru Erkek Bakım Seti (MG7931/30)

Stanley Classic Legendary 0.47L çelik termos çok satanlarda 1. sırada son bir yılın en düşüğü 1.289,90 TL!

Stanley Classic Legendary 0.47L çelik termos çok satanlarda 1. sırada son bir yılın en düşüğü 1.289,90 TL!

1.607,47 TL'den düşen; çift duvar vakumlu yalıtımı, çantaya kolayca sığan kompakt yapısı ve içecekleri saatlerce sıcak-soğuk tutan dayanıklı gövdesiyle listenin zirvesindeki model.

Stanley Classic Legendary Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 0.47 L

Fakir Crystal Set Silver Stone 4'lü küçük ev aleti paketi net 12.419,24 TL!

Fakir Crystal Set Silver Stone 4'lü küçük ev aleti paketi net 12.419,24 TL!

Tost makinesi, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi ve çok amaçlı mutfak robotunu şık gümüş taş renginde bir araya getiren; yeni ev kuranların bütçesini yormadan tüm eksikleri tek seferde kapatan çeyiz seti.

Fakir Crystal Set Silver Stone 4'lü Küçük Ev Aletleri Seti

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Michael Ende imzalı kült roman Momo son 30 günün en düşüğü 263,56 TL yerine net 237,20 TL!

Michael Ende imzalı kült roman Momo son 30 günün en düşüğü 263,56 TL yerine net 237,20 TL!

Zaman kavramını, modern dünyanın koşturmacasını ve insan ilişkilerini büyüleyici bir dille sorgulatan, kütüphanelerde mutlaka yer alması gereken ölümsüz bir başyapıt.

Momo - Michael Ende

Stanley Adventure To-Go 0.53L yemek termosu son 365 günün en düşüğü 2.299,00 TL yerine net 1.699,90 TL!

Stanley Adventure To-Go 0.53L yemek termosu son 365 günün en düşüğü 2.299,00 TL yerine net 1.699,90 TL!

İkonik yeşil çekiç tonlu tasarımı, geniş ağız yapısıyla kolay dolum/temizlik imkanı ve çorbalardan sıcak yemeklere kadar saatlerce ısısını koruyan sızdırmaz seyahat termosu.

Stanley Adventure To-Go Paslanmaz Çelik Yemek Termosu 0.53 L

Finish Ultimate 85'li bulaşık makinesi tableti son 60 günün en düşüğü net 494,10 TL!

Finish Ultimate 85'li bulaşık makinesi tableti son 60 günün en düşüğü net 494,10 TL!

Kurumuş inatçı yemek artıklarını sudan geçirmeden anında söken, camlarda çizilme önleyici parlaklık sağlayan ekonomik 85'li avantaj paketi.

Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü 85 Adet

SONGMICS 2 katlı paslanmaz çelik çamaşır kurutmalık son 365 günün en düşüğü 3.298,50 TL yerine 2.659,00 TL!

SONGMICS 2 katlı paslanmaz çelik çamaşır kurutmalık son 365 günün en düşüğü 3.298,50 TL yerine 2.659,00 TL!

156x61x113 cm ebatları, paslanmaz sağlam gövdesi, yüksekliği ayarlanabilir kanatları ve katlanabilir pratik ayaklarıyla geniş ailelerin tüm çamaşırını tek seferde kurutan askılık.

SONGMICS 2 Katlı Paslanmaz Çelik Katlanabilir Çamaşır Kurutma Askısı Mavi

Bioderma Atoderm Intensive Balm atopi karşıtı krem son 90 günün en düşüğü net 1.234,00 TL!

Bioderma Atoderm Intensive Balm atopi karşıtı krem son 90 günün en düşüğü net 1.234,00 TL!

1.358,00 TL'den gerileyen; yoğun kuruluk ve kaşıntı hissini hızla yatıştıran, bebeklerden yetişkinlere tüm aile bireylerinin cilt bariyerini onaran yoğun kıvamlı balm.

Bioderma Atoderm Intensive Balm Nemlendirici ve Onarıcı Bakım Kremi 500 ml

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Avène Cicalfate+ onarıcı ve koruyucu krem %44 indirimle 1.241,25 TL yerine net 693,00 TL!

Avène Cicalfate+ onarıcı ve koruyucu krem %44 indirimle 1.241,25 TL yerine net 693,00 TL!

Son 90 günün en düşük seviyesine inen; tahriş olmuş, hassaslaşmış veya işlem görmüş cildin yenilenme sürecini hızlandırıp koruyucu bariyer oluşturan kült 100 ml SOS krem.

Avène Cicalfate+ Restorative Protective Cream 100 ml

Ducray Kelual DS kepek ve kaşıntı karşıtı şampuan %47 indirimle 1.255,00 TL yerine net 670,00 TL!

Ducray Kelual DS kepek ve kaşıntı karşıtı şampuan %47 indirimle 1.255,00 TL yerine net 670,00 TL!

İnatçı kepek pullanmalarını, saç derisindeki kızarıklığı ve şiddetli kaşıntıyı hedef alarak rahatlama sağlayan dermokozmetik bakım şampuanı.

Ducray Kelual DS Kepeklenme ve Kaşıntı Karşıtı Bakım Şampuanı 100 ml

Tefal Rondo 900ml manuel sebze ve soğan doğrayıcı son 90 günün en düşüğü net 1.089,00 TL!

Tefal Rondo 900ml manuel sebze ve soğan doğrayıcı son 90 günün en düşüğü net 1.089,00 TL!

Elektriğe ihtiyaç duymadan çek-bırak mekanizmasıyla sebzeleri, soğanları ve kuruyemişleri saniyeler içinde eşit boyutta doğrayan, tezgahlara hız katan pratik yeşil rondo.

Tefal Manuel Sebze ve Soğan Doğrayıcı Rondo 900 ml

Arzum OKKA Minio Pro çelik cezveli Türk kahvesi makinesi %12 indirimle 2.945,00 TL yerine net 2.599,00 TL!

Arzum OKKA Minio Pro çelik cezveli Türk kahvesi makinesi %12 indirimle 2.945,00 TL yerine net 2.599,00 TL!

Taşmayı önleyen akıllı pişirme sensörü, 4 fincanlık dayanıklı paslanmaz çelik bakır cezvesi ve bol köpüklü közde kahve kıvamıyla tezgahlara şıklık katan makine.

Arzum OK0010 OKKA Minio Pro Türk Kahvesi Makinesi Bakır

Bioderma Sébium jel yüz ve vücut temizleyici son 365 günün en düşüğü 1.069,00 TL yerine net 799,00 TL!

Bioderma Sébium jel yüz ve vücut temizleyici son 365 günün en düşüğü 1.069,00 TL yerine net 799,00 TL!

Karma, yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde gözenekleri derinlemesine arındıran, sebum dengesini sağlarken cildi kurutmayan 400 ml'lik boy arındırıcı temizleme jeli.

Bioderma Sébium Gel Moussant Arındırıcı Temizleme Jeli 400 ml

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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