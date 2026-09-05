Fiyatlar Dondu! Şehre Dönüş Fırsatlarında Son Zamanların En Düşük Fiyatları
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Şehre ve okula dönüş heyecanı başlarken ihtiyaç listenizi tamamlayacak indirimler son bir yılın en dip seviyelerine sabitlendi. Formula 1 temalı Hot Wheels koleksiyon setinden pratik mutfak yardımcılarına, yeni ev kuranların kurtarıcısı Fakir çeyiz setinden çok satan Stanley termoslara ve dermokozmetik favorilere kadar kaçırılmayacak fiyatları derledik.
Bu içerik 05.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Hot Wheels Formula 1 10'lu metal yarış arabası seti son 365 günün en düşüğü 1.331,93 TL yerine net 1.065,54 TL!
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Bosch Home and Garden 3 parça pense seti son 60 günün en düşüğü 1.399,00 TL yerine net 1.007,99 TL!
Philips 7000 Serisi 16'sı 1 arada erkek bakım seti son 365 günün en dip fiyatı net 2.374,00 TL!
Stanley Classic Legendary 0.47L çelik termos çok satanlarda 1. sırada son bir yılın en düşüğü 1.289,90 TL!
Fakir Crystal Set Silver Stone 4'lü küçük ev aleti paketi net 12.419,24 TL!
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Michael Ende imzalı kült roman Momo son 30 günün en düşüğü 263,56 TL yerine net 237,20 TL!
Stanley Adventure To-Go 0.53L yemek termosu son 365 günün en düşüğü 2.299,00 TL yerine net 1.699,90 TL!
Finish Ultimate 85'li bulaşık makinesi tableti son 60 günün en düşüğü net 494,10 TL!
SONGMICS 2 katlı paslanmaz çelik çamaşır kurutmalık son 365 günün en düşüğü 3.298,50 TL yerine 2.659,00 TL!
Bioderma Atoderm Intensive Balm atopi karşıtı krem son 90 günün en düşüğü net 1.234,00 TL!
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Avène Cicalfate+ onarıcı ve koruyucu krem %44 indirimle 1.241,25 TL yerine net 693,00 TL!
Ducray Kelual DS kepek ve kaşıntı karşıtı şampuan %47 indirimle 1.255,00 TL yerine net 670,00 TL!
Tefal Rondo 900ml manuel sebze ve soğan doğrayıcı son 90 günün en düşüğü net 1.089,00 TL!
Arzum OKKA Minio Pro çelik cezveli Türk kahvesi makinesi %12 indirimle 2.945,00 TL yerine net 2.599,00 TL!
Bioderma Sébium jel yüz ve vücut temizleyici son 365 günün en düşüğü 1.069,00 TL yerine net 799,00 TL!
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