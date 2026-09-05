Fiyatlar Dondu! Şehre Dönüş Fırsatlarında Son Zamanların En Düşük Fiyatları

Şehre ve okula dönüş heyecanı başlarken ihtiyaç listenizi tamamlayacak indirimler son bir yılın en dip seviyelerine sabitlendi. Formula 1 temalı Hot Wheels koleksiyon setinden pratik mutfak yardımcılarına, yeni ev kuranların kurtarıcısı Fakir çeyiz setinden çok satan Stanley termoslara ve dermokozmetik favorilere kadar kaçırılmayacak fiyatları derledik.

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