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5 - 11 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 5 - 11 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.09.2026 - 17:21
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5 - 11 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 Eylül 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 kg 87 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 kg 87 TL

  • İçim / Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 259 TL

  • Torku Yoğurt 5 kg 259 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 kg 349 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g 175 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 g 99,50 TL

  • Seçili Indomie Ürünlerinde %21'e Varan İndirim

  • Komili Ayçiçek Yağı 5 L 509 TL

  • Barilla Makarna 500 g (Kalem / Spagetti) 42,50 TL

  • Irmak / Bal Küpü / Nar / Bor / Doğuş Toz Şeker 1 kg 52,50 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 1 kg 73,50 TL

  • Freedo Vini 1500 ml (Vişne-Çilek-Limon / Çilek-Kakao-Vanilya) 82,50 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 g 205 TL

  • Dr. Oetker Puding (Bitter Çikolatalı 111 g / Çikolata Parçalı 115 g) 40,50 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 g 319 TL

  • Kent Boringer Pasta Topping Sos 750 g (Karamel / Frambuaz / Çikolata) 124,50 TL

  • Çokça Karışık Salça 830 g 65 TL

Baştacı Dana Baton Sucuk 350 g 225 TL

Baştacı Dana Baton Sucuk 350 g 225 TL

  • Baştacı Dana Baton Sucuk 350 g 225 TL

  • Lezita Piliç Yaprak Döner 200 g 82,50 TL

  • Lezita / Piliç Salam 850 g 94,50 TL

  • Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L (Tüm Renkler / Renkli) 209 TL

  • Bingo Toz Deterjan 5,5 kg (Renkliler ve Beyazlar) 349 TL

  • Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 145 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 219,50 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 5 L 210 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 109,50 TL

  • Kotex Ürünlerinde %41 İndirim

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 159 TL

  • Rexona Deodorant 150 ml 144 TL

  • Sea Color Saç Boyası 123 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 100 g 55 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 100 g 55 TL

  • Ülker Cocostar 97 g 55 TL

  • Ülker Albeni 86 g / 89 g 55 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Kremalı Gofret 39 g 9,50 TL

  • Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 47 g 17,50 TL

  • Ülker Maxi Çokonat 45 g 25 TL

  • Ülker Maxi Dido 47 g 26,50 TL

  • Ülker Albeni Büyük Boy 52 g 18,50 TL

  • Ülker Metro Büyük Boy 50,4 g 17 TL

  • Ülker Laviva Bisküvili Bar Çikolata 35 g 21 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 g 55 TL

  • Ülker Halley Bisküvi 8x30 g / 236 g 75 TL

  • Canpare Çikolata Kremalı Bisküvi 81 g 14 TL

  • Ülker Maxi Kremalı Bisküvi 95 g 14 TL

  • Ülker Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 170 g 60 TL

  • Ülker Dankek Magma 65 g 16 TL

  • Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 g 47 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 g 47 TL

  • Ülker Fındıklı & Çıtır Kadayıflı İstanbul Çikolata 93 g 79 TL

  • Ülker Kadayıflı Dubai Çikolatası 93 g 89 TL

  • Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 33 g 35 TL

  • Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3x100 g 54 TL

  • Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 250 g 80 TL

  • Ülker Çikolata 60 g (Bitter / Sütlü) 55 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Pınar Süt 1 L 45 TL

  • Torku Süt 1 L 42,50 TL

  • Kahve Dünyası Bonte Bisküvili Draje 160 g 85 TL

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 g 199 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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