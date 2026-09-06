Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri
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Haftanın en çok satan ürünleri ve sepetleri dolduran kampanyalar belli oldu. İkonik termoslardan araç bakım favorilerine, ergonomik monitör kollarından açık hava piknik masalarına, sokak stili şortlardan lansmana özel protein takviyeleri ve dudak ürünlerine kadar haftanın öne çıkan alışveriş yıldızlarını inceleyin.
Bu içerik 06.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Nasiol mikrofiber araç kurulama havlusu haftanın en çok satanlarında!
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Stanley Quencher 1.18L pipetli termos bardak çok satanların zirvesindeki yerini koruyor!
North Bayou NB F80 amortisörlü monitör tutucu kol çalışma masalarına ergonomi katıyor!
Kahve Dünyası mini Gofrik 10'lu paket '2.si 1 TL' fırsatıyla rekor satıyor!
Uniqamp Krono 4 kişilik alüminyum katlanır kamp masası Premium ile 2.499,00 TL yerine net 1.274,49 TL!
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Philips OneBlade Face + Body hibrit tıraş makinesi haftanın en çok satan erkek bakım ürünü!
VOID Edition nakışlı premium oversize şort 899,00 TL yerine net 499,00 TL!
Proteinocean Whey Protein lansmana özel %31 indirimle 1.299,00 TL yerine net 899,00 TL!
D'S Damat klasik şıklık sunan polo yaka pamuklu tişört haftaya özel net 499,00 TL!
Züber Nutzilla kakaolu fındık kremasında ve tüm seride 750 TL'ye 150 TL indirim!
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Flormar Sheer Up Intense jel ruj lansmana özel 999,99 TL yerine net 499,00 TL!
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