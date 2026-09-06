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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
06.09.2026 - 15:01
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Haftanın en çok satan ürünleri ve sepetleri dolduran kampanyalar belli oldu. İkonik termoslardan araç bakım favorilerine, ergonomik monitör kollarından açık hava piknik masalarına, sokak stili şortlardan lansmana özel protein takviyeleri ve dudak ürünlerine kadar haftanın öne çıkan alışveriş yıldızlarını inceleyin.

Bu içerik 06.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Nasiol mikrofiber araç kurulama havlusu haftanın en çok satanlarında!

Nasiol mikrofiber araç kurulama havlusu haftanın en çok satanlarında!

60x90 cm geniş ebadı, 600 gsm ultra emici yoğun dokusu ve çizik bırakmayan yapısıyla araç yüzeyini tek hamlede kurulayarak lekesiz parlaklık sağlayan profesyonel kurulama havlusu.

Nasiol Mikrofiber Araç Kurulama Havlusu 

Stanley Quencher 1.18L pipetli termos bardak çok satanların zirvesindeki yerini koruyor!

Stanley Quencher 1.18L pipetli termos bardak çok satanların zirvesindeki yerini koruyor!

Çift duvar vakumlu paslanmaz çelik yalıtımı, içecekleri gün boyu buz gibi tutan FlowState kapağı, ergonomik kulpu ve araç içi bardaklık uyumuyla haftanın açık ara en popüler termosu.

STANLEY Quencher FlowState Pipetli Paslanmaz Çelik Termos Bardak 1.18 L

North Bayou NB F80 amortisörlü monitör tutucu kol çalışma masalarına ergonomi katıyor!

North Bayou NB F80 amortisörlü monitör tutucu kol çalışma masalarına ergonomi katıyor!

17-32 inç boyutundaki ve istenen açıya kolayca ayarlayan, masa üstünde yer açan VESA uyumlu hareketli monitör kolu.

North Bayou NB F80 17-32' Amortisörlü Gazlı Yaylı Monitör Standı

Kahve Dünyası mini Gofrik 10'lu paket '2.si 1 TL' fırsatıyla rekor satıyor!

Kahve Dünyası mini Gofrik 10'lu paket '2.si 1 TL' fırsatıyla rekor satıyor!

Çıtır gofret yaprakları, yoğun sütlü çikolatası ve bol Antep fıstıklı dolgusuyla Kahve Dünyası satıcılı seçili ürünlerdeki 2.si 1 TL kampanyası sayesinde sepetleri katlayan lezzet.

Kahve Dünyası Mini Gofrik Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata 

Uniqamp Krono 4 kişilik alüminyum katlanır kamp masası Premium ile 2.499,00 TL yerine net 1.274,49 TL!

Uniqamp Krono 4 kişilik alüminyum katlanır kamp masası Premium ile 2.499,00 TL yerine net 1.274,49 TL!

70x70x55 cm ideal boyutları, hafif ve paslanmaz alüminyum gövdesi, saniyeler içinde toplanıp çantasına giren katlanır tasarımıyla piknik ve kampçıların sepet favorisi.

Uniqamp Krono 4 Kişilik Alüminyum Katlanır Piknik & Kamp Masası

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Philips OneBlade Face + Body hibrit tıraş makinesi haftanın en çok satan erkek bakım ürünü!

Philips OneBlade Face + Body hibrit tıraş makinesi haftanın en çok satan erkek bakım ürünü!

Yüz ve vücut için ayrı başlıkları, cildi tahriş etmeden 48.000 hareket/dakika ile kesen çift taraflı bıçağı ve ıslak/kuru kullanım rahatlığıyla her tüy uzunluğunu şekillendiren tek cihaz.

Philips QP2824/10 OneBlade Yüz ve Vücut Şekillendirici

VOID Edition nakışlı premium oversize şort 899,00 TL yerine net 499,00 TL!

VOID Edition nakışlı premium oversize şort 899,00 TL yerine net 499,00 TL!

Ağır gramajlı kaliteli pamuklu kumaşı, dökümlü rahat kesimi ve minimal nakış detayıyla sokak tarzını zahmetsizce tamamlayan haftanın en çok tercih edilen şortu.

VOID Edition Nakışlı Premium Oversize Şort

Proteinocean Whey Protein lansmana özel %31 indirimle 1.299,00 TL yerine net 899,00 TL!

Proteinocean Whey Protein lansmana özel %31 indirimle 1.299,00 TL yerine net 899,00 TL!

4.8 yıldızlı değerlendirmesiyle en çok satan protein takviyeleri arasında yer alan, glutensiz ve vejetaryen formüllü, Almond Coffee aromalı 400g yeni seri whey protein.

Proteinocean Whey Protein Almond Coffee 400g

D'S Damat klasik şıklık sunan polo yaka pamuklu tişört haftaya özel net 499,00 TL!

D'S Damat klasik şıklık sunan polo yaka pamuklu tişört haftaya özel net 499,00 TL!

Nefes alabilen terletmeyen pamuk kumaşı, zamansız polo yaka tasarımı ve modern kalıbıyla hem günlük hayatta hem ofis kombinlerinde kurtarıcı olan avantajlı tişört.

D'S Damat Polo Yaka Erkek Tişört

Züber Nutzilla kakaolu fındık kremasında ve tüm seride 750 TL'ye 150 TL indirim!

Züber Nutzilla kakaolu fındık kremasında ve tüm seride 750 TL'ye 150 TL indirim!

İlave şeker, palm yağı ve koruyucu içermeyen; bol fındıklı ve kakaolu temiz içeriğiyle 315 gramlık kavanozlarda kahvaltıları şölene dönüştüren Züber sepet kampanyası.

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315g

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Flormar Sheer Up Intense jel ruj lansmana özel 999,99 TL yerine net 499,00 TL!

Flormar Sheer Up Intense jel ruj lansmana özel 999,99 TL yerine net 499,00 TL!

Türkiye'nin 1 numaralı makyaj markasından 12 saate kadar kesintisiz nemlendirme ve dudaklara dolgun, ışıltılı bir görünüm kazandıran yoğun parlak bitişli yeni seri jel ruj lansman fiyatıyla sepetlerde.

Flormar Yeni Sheer Up Intense Krem Dokulu Parlak Bitişli Jel Ruj

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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