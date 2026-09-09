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9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket 9 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.09.2026 - 10:35
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ŞOK 9 - 15 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

9 Eylül ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 15 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Anadolu Mutfağı Pilavlık Yerli Pirinç 2500 g 135 TL

Anadolu Mutfağı Pilavlık Yerli Pirinç 2500 g 135 TL

  • Bizim Bitkisel Yağlı Kremsos %20 Yağlı 200 ml 26,90 TL

  • Superfresh Çıtır Patates 1000 g 169 TL

  • Glora Karamelize Bisküvi Kreması 350 g 119 TL

  • Arbella Uzay Serisi Makarna 350 g 27,95 TL

  • Calve Sos Çeşitleri (Ranch 245 g / Cheddar 240 g / Barbekü 200 g) 79 TL

  • Bien Kakaolu Krema Dolgulu Kruvasan 50 g 17,90 TL

  • Ülker Dankek Magma Mini Karamelli 210 g 67,50 TL

  • Eti Popkek (Vişneli / Portakallı / Hindistan Cevizli) 60 g 14,95 TL

  • Magnum Mini Çeşitleri 330 ml 269 TL

  • Bonvio Sihirli Sakız 60 g 59,95 TL

  • Sonic / Lol Karışık Meyve Aromalı Şeker Sürpriz Çöp Kovası 12,5 g 99,95 TL

  • Lol Sakız Dolgulu Şekerli Sürpriz Çanta 15 g 99,95 TL

  • Ozmo Hoppo Çilekli Krema Dolgulu Bisküvi 40 g 24,95 TL

  • Ülker Yupo Ocean Party Yumuşak Şeker 200 g 64,95 TL

  • Ülker Dankek İkramlık Mekik Kek Vişneli 135 g 49,95 TL

  • Ülker Olala Muffin Çikolatalı Kek 40 g 14,95 TL

  • Ülker Olala Mini Sufle Frambuazlı 162 g 59,95 TL

  • Stumble Guys Sakız Dolgulu Şekerli Sürpriz Top 15 g 99,95 TL

  • Uludağ Gazoz 2,5 L 69,90 TL

  • Uludağ Portakallı Gazoz 2,5 L 75,90 TL

  • Fropie Yer Fıstığı Ezmeli Çilekli/Fındıklı Glutensiz High Protein Bar 40 g 49,95 TL

  • Nesquik Stick Çikolatalı Toz 13,5 g 9,90 TL

  • Cipso Yoğurt&Mevsim Yeşillik / Ketçaplı / Deniz Tuzlu 160 g 64,90 TL

  • Kavaklıdere Acılı Şalgam Suyu 3 L 64,90 TL

  • Akmina Karadut&Frenk Üzümü 1 L 39,90 TL

  • Cappy Atom / Karışık Meyve Nektarı / Şeftali Nektarı / Vişneli 200 ml 15,50 TL

  • Dimes Şeftali/Karışık 6x200 ml 80 TL (50 TL ve üzeri alışverişlerde)

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Avantajlı Paket 950 g 120 TL (50 TL ve üzeri alışverişlerde)

  • Ülker Çizi 4'lü 280 g 45 TL (50 TL ve üzeri alışverişlerde)

  • Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li / Inova Kağıt Havlu 8'li 125 TL (50 TL ve üzeri alışverişlerde)

  • Bingo Akıllı Bulaşık Makinesi Kapsülü Pro Max 60'lı 359 TL (50 TL ve üzeri alışverişlerde)

Gliss Şampuan 400 ml 149 TL

Gliss Şampuan 400 ml 149 TL

  • Gliss Saç Kremi 360 ml 149 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 179 TL

  • Nivea Luminous Skin Glow Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 229 TL

  • Nivea Skin Glow Anında Aydınlatıcı Yüz Temizleme Jeli 150 ml 159 TL

  • Nivea Luminous Skin Glow Aydınlatıcı Serum 30 ml 249 TL

  • Nivea Skin Glow Anında Aydınlatıcı Krem 40 ml 249 TL

  • Nivea C Vitaminli Yüz Kremi 100 ml 129 TL

  • Nilem Sihirli Muhteşem Sıvı Duşakabin ve Fayans Temizleyici 1 L 159 TL

  • Bingo Sprey Kireç Sökücü / Yağ Çözücü 900 ml 89 TL

  • Miss Arap Sabunu ve Soda Plus Etkili Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli & Beyaz 1500 ml 149 TL

  • Miss Elde Bulaşık Deterjanı 1 L 69 TL

  • Miss Soda Plus Çamaşır Sodası Lavanta Kokulu 500 g 69 TL

  • Perwoll Yumuşatıcı Çeşitleri (Çiçek Ferahlığı / Amber Işıltısı / Derin Ferahlık) 1,2 L 199 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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