article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kiraladıkları Evin Tavanında Gizli Bir Bölme Buldular: İçeride Ne Olduğu Merak Uyandırdı!

Kiraladıkları Evin Tavanında Gizli Bir Bölme Buldular: İçeride Ne Olduğu Merak Uyandırdı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 15:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Dallas kentinde Airbnb üzerinden ev kiralayan bir grup arkadaş, yatak odasının tavanında gizli bir kapı buldu. Kapının ardında karanlık, bitmemiş bir boşluk vardı. O anları TikTok'ta paylaşan grubun videoları toplamda 20 milyona yakın izlendi. Peki gizli bölme neden oradaydı? 

İşte detaylar. 

Parade

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yatak Odasının Tavanında Gizli Bir Kapak

Yatak Odasının Tavanında Gizli Bir Kapak

TikTok'ta @mich3113.0 kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın ve arkadaşları, Dallas'a yaptıkları gezi için bir Airbnb evi kiraladı. Grup, eve girdikleri andan itibaren bir şeylerin ters olduğunu hissettiklerini anlattı. Paylaşımlarına göre ilandaki fotoğraflar evi tam olarak yansıtmıyordu.

Büyük şaşkınlık ise yatak odalarından birinde yaşandı. Tavanın bir bölümünün diğer kısımlardan daha yüksekte olduğunu fark eden grup, buradaki küçük kapağı kaldırdı. Kapağın ardında karanlık ve bitmemiş bir bölme olduğu görüldü.

Kapıyı Kilitleyip Aynı Odada Uyudular

Kapıyı Kilitleyip Aynı Odada Uyudular

Grup, gizli bölmenin içine girmedi. Kadının devam videosunda anlattıklarına göre, keşif sonrasında yaşadıkları tedirginlik geceye de yansıdı. O gece hepsi aynı odada, kapıyı kilitleyerek uyudu ve ertesi gün tümüyle evin dışında geçirdikler. 

Ev sahibinden ise konuyla ilgili kamuya açık bir açıklama gelmedi. Bölmenin ne amaçla kullanıldığı da bilinmiyor.

Şimdi, TikTok Gizli Bölmeyi Konuşuyor!

Video, TikTok'ta binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar durumu korku filmlerine benzetirken, bazıları evin bu kısmının neden var olduğunu sorguladı. Bir kullanıcı, “Bir evin böyle bir bölümünün var olması için hiçbir sebep yok” yorumunu yaptı.

Diğer kullanıcılar ise gizli alanın mutlaka ürkütücü bir nedeni olması gerekmediğini, sıradan bir depo ya da çatı arası olabileceğini savundu.

Airbnb'nin yardım sayfaları, konaklama sırasında sorun yaşayan misafirlere durumu fotoğraf ve videolarla belgelemelerini, ev sahibiyle uygulama üzerinden iletişim kurmalarını ve gerekirse Airbnb destek ekibine başvurmalarını öneriyor.

İşte O Bölme👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın