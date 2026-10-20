Kiraladıkları Evin Tavanında Gizli Bir Bölme Buldular: İçeride Ne Olduğu Merak Uyandırdı!

TikTok'ta @mich3113.0 kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın ve arkadaşları, Dallas'a yaptıkları gezi için bir Airbnb evi kiraladı. Grup, eve girdikleri andan itibaren bir şeylerin ters olduğunu hissettiklerini anlattı. Paylaşımlarına göre ilandaki fotoğraflar evi tam olarak yansıtmıyordu.

Büyük şaşkınlık ise yatak odalarından birinde yaşandı. Tavanın bir bölümünün diğer kısımlardan daha yüksekte olduğunu fark eden grup, buradaki küçük kapağı kaldırdı. Kapağın ardında karanlık ve bitmemiş bir bölme olduğu görüldü.