Kiraladıkları Evin Tavanında Gizli Bir Bölme Buldular: İçeride Ne Olduğu Merak Uyandırdı!
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ABD'nin Dallas kentinde Airbnb üzerinden ev kiralayan bir grup arkadaş, yatak odasının tavanında gizli bir kapı buldu. Kapının ardında karanlık, bitmemiş bir boşluk vardı. O anları TikTok'ta paylaşan grubun videoları toplamda 20 milyona yakın izlendi. Peki gizli bölme neden oradaydı?
İşte detaylar.
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Yatak Odasının Tavanında Gizli Bir Kapak
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Kapıyı Kilitleyip Aynı Odada Uyudular
İşte O Bölme👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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