İş Çıkışı Markete Uğradı: 10 Dolarlık Biletle 500 Bin Dolar Kazandı

Rock Hill kentinde yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen adam, işten çıktıktan sonra Heckle Bulvarı'ndaki Scotts Food Store'a uğradı. Burada gözüne 'Triple Red 777' adlı kazı kazan oyunu takıldı.

10 dolar verip aldığı bileti kazıyınca oyunun ilk büyük ödülü olan 500 bin dolarlık ikramiyenin kendisine çıktığını gördü.

1 Milyon 272 Binde Bir İhtimal

Güney Carolina Eğitim Piyangosu yetkililerine göre bu büyük ödülü kazanma ihtimali 1 milyon 272 binde birdi. Oyunda kazanılmayı bekleyen 4 büyük ödül daha bulunuyor.

Kazanan bileti satan market de bu şanstan payını aldı. Scotts Food Store, talihli bileti sattığı için 5 bin dolar komisyon kazandı.