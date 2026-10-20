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İş Çıkışı Markete Uğradı: 10 Dolarlık Biletle 500 Bin Dolar Kazandı

İş Çıkışı Markete Uğradı: 10 Dolarlık Biletle 500 Bin Dolar Kazandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 10:37
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ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan bir adam, iş çıkışı uğradığı marketten aldığı kazı kazan biletiyle hayatının sürprizini yaşadı. 10 dolarlık bilet, 500 bin dolarlık büyük ödülü getirdi. Talihlinin ödülü aldıktan sonra yaptığı şey ise ayrıca dikkat çekti. 

İşte detaylar. 

UPI

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İşten Çıkışı Kısa Bir Mola Her Şeyi Değiştirdi

İşten Çıkışı Kısa Bir Mola Her Şeyi Değiştirdi

Rock Hill kentinde yaşayan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen adam, işten çıktıktan sonra Heckle Bulvarı'ndaki Scotts Food Store'a uğradı. Burada gözüne 'Triple Red 777' adlı kazı kazan oyunu takıldı.

10 dolar verip aldığı bileti kazıyınca oyunun ilk büyük ödülü olan 500 bin dolarlık ikramiyenin kendisine çıktığını gördü.

1 Milyon 272 Binde Bir İhtimal

Güney Carolina Eğitim Piyangosu yetkililerine göre bu büyük ödülü kazanma ihtimali 1 milyon 272 binde birdi. Oyunda kazanılmayı bekleyen 4 büyük ödül daha bulunuyor.

Kazanan bileti satan market de bu şanstan payını aldı. Scotts Food Store, talihli bileti sattığı için 5 bin dolar komisyon kazandı.

Ödülü Aldı, İşine Döndü

Ödülü Aldı, İşine Döndü

Talihli, ödülünü teslim aldıktan sonra doğruca işine geri döndü. Para için henüz bir planı olmadığını söyleyen adam, durumu hâlâ tam olarak sindiremediğini de itiraf etti:

'Belki para banka hesabıma geçince inanırım.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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