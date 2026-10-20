Robot, İnsan Rekorunu Geride Bıraktı: Rubik Küpü 9,8 Saniyede Çözdü
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Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nden dört mühendislik öğrencisi, 4×4 Rubik küpünü 9,806 saniyede çözebilen bir robot geliştirdi. Robot, önceki robotun 45 saniyelik süresini ve yaklaşık 15 saniyelik insan rekorunu geride bıraktı. Öğrenciler, resmi Guinness Dünya Rekorları denemesini 16 Ekim'de yaptı ve şimdi onay bekliyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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