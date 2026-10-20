Robot, İnsan Rekorunu Geride Bıraktı: Rubik Küpü 9,8 Saniyede Çözdü

Robot, küpün renklerini dört kamerayla tarıyor. Elde edilen bilgiler, çözüm için gereken hamleleri hesaplayan açık kaynaklı bir algoritmaya aktarılıyor. Önceki rekor sahibi robot, küpün yüzlerini üç eksenden yalnızca ikisinde doğrudan çevirebildiği için küpü yeniden konumlandırmak zorunda kalıyordu. Yeni robot ise üç eksenin tamamında hareket edebildiğinden bu zaman kaybını ortadan kaldırıyor.

Ekip, normalde drone'larda kullanılan yüksek hızlı motorlardan ve özel kontrol ünitelerinden yararlandı. Küpü daha hızlı ve hassas hareket ettirmek için vantuzlar da eklendi. Benzer renkleri farklı ışık koşullarında ayırt etmek ve küpün yüksek hızda sıkışmasını önlemek ise uzun testler gerektirdi.