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Robot, İnsan Rekorunu Geride Bıraktı: Rubik Küpü 9,8 Saniyede Çözdü

Robot, İnsan Rekorunu Geride Bıraktı: Rubik Küpü 9,8 Saniyede Çözdü

Guinness Rekorlar Kitabı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 09:56
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Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nden dört mühendislik öğrencisi, 4×4 Rubik küpünü 9,806 saniyede çözebilen bir robot geliştirdi. Robot, önceki robotun 45 saniyelik süresini ve yaklaşık 15 saniyelik insan rekorunu geride bıraktı. Öğrenciler, resmi Guinness Dünya Rekorları denemesini 16 Ekim'de yaptı ve şimdi onay bekliyor. 

İşte detaylar. 

Canterbury Üniversitesi

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Her Şey Bir Sosyal Medya Videosuyla Başladı

Her Şey Bir Sosyal Medya Videosuyla Başladı

Mekatronik mühendisliği son sınıf öğrencileri Caleb Everitt, Johann Torres, Hayden Watson ve Maz Cameron'ın projesi, sosyal medyada gördükleri bir videoyla başladı. Videoda o dönemki rekor sahibi robot, 4x4 küpü 45 saniyede çözüyordu. İnsan rekoru ise yaklaşık 15 saniyeydi.

Bu fark, ekibin bitirme projesinin konusunu belirledi. Öğrenciler, robotların insanlardan daha hızlı olabileceğini biliyor ve aradaki farkı kapatmayı hedefliyordu. Proje, üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü tarafından sağlanan oldukça sınırlı bir bütçeyle geliştirildi.

Dört Kamera, Drone Motorları ve Vantuzlar

Dört Kamera, Drone Motorları ve Vantuzlar

Robot, küpün renklerini dört kamerayla tarıyor. Elde edilen bilgiler, çözüm için gereken hamleleri hesaplayan açık kaynaklı bir algoritmaya aktarılıyor. Önceki rekor sahibi robot, küpün yüzlerini üç eksenden yalnızca ikisinde doğrudan çevirebildiği için küpü yeniden konumlandırmak zorunda kalıyordu. Yeni robot ise üç eksenin tamamında hareket edebildiğinden bu zaman kaybını ortadan kaldırıyor.

Ekip, normalde drone'larda kullanılan yüksek hızlı motorlardan ve özel kontrol ünitelerinden yararlandı. Küpü daha hızlı ve hassas hareket ettirmek için vantuzlar da eklendi. Benzer renkleri farklı ışık koşullarında ayırt etmek ve küpün yüksek hızda sıkışmasını önlemek ise uzun testler gerektirdi.

Şimdi Gözler Guinness'in Onayında

Şimdi Gözler Guinness'in Onayında

Ölçülen 9,806 saniyelik süre, Guinness Dünya Rekorları tarafından henüz resmi olarak onaylanmadı. Robot, yeni nesil mühendislere ilham vermesi için üniversitede kalacak. Dört öğrencinin hepsi de gelecek yıl Yeni Zelanda'da mühendis olarak işe başlayacak.

Caleb Everitt projeyi diplomanın sonunda gelen bir sınav gibi gördüğünü söyledi:

“Eğitiminizin sonuna gelirken bütün bunların bir araya gelmesi, artık gerçekten bir mühendis olduğunuzun kanıtı gibi.”

İşte, O Anlar👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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