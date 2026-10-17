Gagası Kırılan Kuşa 3D Yazıcıyla Titanyum Gaga Takıldı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amsterdam'daki Artis Hayvanat Bahçesi'nde gagasının hem üst hem de alt kısmı kırılan bir güney yer boynuzgagasına, 3D baskıyla üretilen özel protezler takıldı. Plastik protezler, titanyum parçalar ve vidalarla sabitlendi. Artis'e göre bir kuşun gagasının iki parçasının da bu yöntemle onarıldığı bilinen ilk vaka bu.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylarca Kırık Gagasıyla Yaşadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CT Taramasından Protez Gagaya: Nasıl Yapıldı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın