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Yaşam
Gagası Kırılan Kuşa 3D Yazıcıyla Titanyum Gaga Takıldı!

Gagası Kırılan Kuşa 3D Yazıcıyla Titanyum Gaga Takıldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 11:51
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Amsterdam'daki Artis Hayvanat Bahçesi'nde gagasının hem üst hem de alt kısmı kırılan bir güney yer boynuzgagasına, 3D baskıyla üretilen özel protezler takıldı. Plastik protezler, titanyum parçalar ve vidalarla sabitlendi. Artis'e göre bir kuşun gagasının iki parçasının da bu yöntemle onarıldığı bilinen ilk vaka bu. 

İşte detaylar. 

NL Times

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Aylarca Kırık Gagasıyla Yaşadı

Aylarca Kırık Gagasıyla Yaşadı

Hikayenin kahramanı, Artis'te yaşayan erkek bir güney yer boynuzgagası. Kuşun gagasının hem üst hem de alt kısmı kırılmıştı. Gagasının nasıl kırıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ancak hayvanat bahçesi yetkililerinin de altını çizdiği gibi, gaga kuşlar için hayati önem taşıyor.

Kuş, aylarca gagasının geriye kalan kısa parçalarıyla yaşadı. Bakıcısı Brent Hoeve, bu dönemde kuşun yerden böcek bile alamadığını anlatıyor:

'Artık gagasıyla yeniden böcek toplayabiliyor. Daha önce bunu yapamıyordu, çünkü elinde gerçekten iki küçük gaga kalıntısı vardı.'

CT Taramasından Protez Gagaya: Nasıl Yapıldı?

CT Taramasından Protez Gagaya: Nasıl Yapıldı?

Tedavi, Artis veteriner hekimi Martine van Zijl Langhout ile kuş uzmanı Yvonne van Zeeland tarafından planlandı. UMC Utrecht'ten Joëll Magré, bir CT taramasından ve orijinal gaganın korunan parçalarından yola çıkarak iki protez tasarladı. Titanyum parçalar ise Amnovis şirketi tarafından 3D baskıyla üretildi.

Utrecht Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden cerrahlar Bjorn Meij ve Lucinda van Stee, üst ve alt protezleri tek bir ameliyatla gaganın kalan kısımlarına taktı.

Ertesi Sabah Yerdeki Fareyi Kendi Başına Aldı

Artis'in açıklamasına göre kuş, protezleri ameliyatın yapıldığı gün kullanmaya başladı. Ertesi sabah yerdeki küçük bir fareyi kendi başına aldı. Birkaç gün sonra da yeniden tüylerini temizlemeye başladı. Yerel basına göre artık eşinin ve kızının tüylerini de temizleyebiliyor.

Araştırmacılar protezlerin uzun vadede yerinde kalıp kalmayacağını izleyecek. Sonuçlar olumlu olursa bu yöntemin veteriner hekimliğinde yeni kapılar açabileceği belirtiliyor. Bakıcı Brent Hoeve de umutlu, çünkü bu sayede pek çok kuş yeniden güzel bir hayata kavuşabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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