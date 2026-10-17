Gagası Kırılan Kuşa 3D Yazıcıyla Titanyum Gaga Takıldı!

Tedavi, Artis veteriner hekimi Martine van Zijl Langhout ile kuş uzmanı Yvonne van Zeeland tarafından planlandı. UMC Utrecht'ten Joëll Magré, bir CT taramasından ve orijinal gaganın korunan parçalarından yola çıkarak iki protez tasarladı. Titanyum parçalar ise Amnovis şirketi tarafından 3D baskıyla üretildi.

Utrecht Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden cerrahlar Bjorn Meij ve Lucinda van Stee, üst ve alt protezleri tek bir ameliyatla gaganın kalan kısımlarına taktı.

Ertesi Sabah Yerdeki Fareyi Kendi Başına Aldı

Artis'in açıklamasına göre kuş, protezleri ameliyatın yapıldığı gün kullanmaya başladı. Ertesi sabah yerdeki küçük bir fareyi kendi başına aldı. Birkaç gün sonra da yeniden tüylerini temizlemeye başladı. Yerel basına göre artık eşinin ve kızının tüylerini de temizleyebiliyor.

Araştırmacılar protezlerin uzun vadede yerinde kalıp kalmayacağını izleyecek. Sonuçlar olumlu olursa bu yöntemin veteriner hekimliğinde yeni kapılar açabileceği belirtiliyor. Bakıcı Brent Hoeve de umutlu, çünkü bu sayede pek çok kuş yeniden güzel bir hayata kavuşabilir.