Instagram Fotoğrafı Dev Bir Keşfe Dönüştü: İşte Uzaydan Bile Görülebilen Yeni Bitki Türü

Hikaye, ABD'de etçil bitki fidanlığı işleten Jeremiah Harris'in yaklaşık beş yıl önce Kolombiya'nın İnírida bölgesine yaptığı bir yolculukla başlıyor. Harris, burada gördüğü dev nilüferleri fotoğraflayıp Instagram'da paylaşıyor ve onları Amazon'da yaygın olarak bulunan Victoria amazonica sanıyor.

Ancak fotoğraflar, İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nin dev nilüfer uzmanı Carlos Magdalena'nın gözünden kaçmıyor. Magdalena'nın dikkatini çeken, bitkinin bulunduğu yer oluyor: İnírida Nehri, dev nilüferlerin bilinen doğal yayılış alanının dışında kalıyordu. Uydu görüntülerini inceleyen Magdalena, bölgedeki göllerde gerçekten de dev nilüfer yaprakları olduğunu doğruluyor.

Yerel Halktan Destek Alınıyor

Magdalena, Bogotá Botanik Bahçesi'nden Mauricio Bernal ile iletişime geçiyor. İkili, bölgedeki yerli rezervlerin üyeleriyle birlikte yaklaşık iki yıl süren bir planlamanın ardından araziye çıkıyor.