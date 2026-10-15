Instagram Fotoğrafı Dev Bir Keşfe Dönüştü: İşte Uzaydan Bile Görülebilen Yeni Bitki Türü
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Bir bitki meraklısının yıllar önce Instagram'da paylaştığı fotoğraflar, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşifle sonuçlandı. Kolombiya'nın Guainía bölgesinde, Orinoko Nehri'nin yukarı havzasında, yaprakları 2 metreye ulaşan yeni bir dev nilüfer türü tanımlandı. Victoria colombiana adı verilen tür, dünyada bilinen dördüncü dev nilüfer türü oldu.
İşte detaylar.
Kaynak: Kew
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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