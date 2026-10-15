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Instagram Fotoğrafı Dev Bir Keşfe Dönüştü: İşte Uzaydan Bile Görülebilen Yeni Bitki Türü

Instagram Fotoğrafı Dev Bir Keşfe Dönüştü: İşte Uzaydan Bile Görülebilen Yeni Bitki Türü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:43
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Bir bitki meraklısının yıllar önce Instagram'da paylaştığı fotoğraflar, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşifle sonuçlandı. Kolombiya'nın Guainía bölgesinde, Orinoko Nehri'nin yukarı havzasında, yaprakları 2 metreye ulaşan yeni bir dev nilüfer türü tanımlandı. Victoria colombiana adı verilen tür, dünyada bilinen dördüncü dev nilüfer türü oldu. 

İşte detaylar. 

Kaynak: Kew

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Her Şey Yıllar Önce Paylaşılan Bir Fotoğrafla Başladı

Her Şey Yıllar Önce Paylaşılan Bir Fotoğrafla Başladı

Hikaye, ABD'de etçil bitki fidanlığı işleten Jeremiah Harris'in yaklaşık beş yıl önce Kolombiya'nın İnírida bölgesine yaptığı bir yolculukla başlıyor. Harris, burada gördüğü dev nilüferleri fotoğraflayıp Instagram'da paylaşıyor ve onları Amazon'da yaygın olarak bulunan Victoria amazonica sanıyor.

Ancak fotoğraflar, İngiltere'deki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri'nin dev nilüfer uzmanı Carlos Magdalena'nın gözünden kaçmıyor. Magdalena'nın dikkatini çeken, bitkinin bulunduğu yer oluyor: İnírida Nehri, dev nilüferlerin bilinen doğal yayılış alanının dışında kalıyordu. Uydu görüntülerini inceleyen Magdalena, bölgedeki göllerde gerçekten de dev nilüfer yaprakları olduğunu doğruluyor.

Yerel Halktan Destek Alınıyor

Magdalena, Bogotá Botanik Bahçesi'nden Mauricio Bernal ile iletişime geçiyor. İkili, bölgedeki yerli rezervlerin üyeleriyle birlikte yaklaşık iki yıl süren bir planlamanın ardından araziye çıkıyor.

Şafak Vakti Yapılan Yolculuk Her Şeyi Değiştirdi

Şafak Vakti Yapılan Yolculuk Her Şeyi Değiştirdi

Beş gün süren keşif gezisinin ilk günleri hayal kırıklığıyla geçti. Ekip yalnızca iki bitki buldu ve ikisi de çiçek açmamıştı. Yeni bir türü tanımlayabilmek için ise çiçeklere ihtiyaç vardı.

İşler, Tukano topluluğundan tekneci Gustavo Melo'nun şafak vakti düzenlediği yolculukla değişti. Melo'nun rehberliğinde ulaşılan ikinci bir gölde beş bitki daha bulundu ve bunlardan biri çiçek açmıştı. Böylece iki gölde toplam yedi bitki belgelendi. Sonradan yapılan coğrafi analizlerle türün yaşadığı üçüncü bir göl de tespit edildi.

Carlos Magdalena'ya göre 'Bu, yerli halkın ve bahçıvanlığın bilgisinin bir araya geldiği o olağanüstü hikayelerden biri.'

Çalışmaya katılan bitki taksonomisti Maarten Christenhusz ise türün büyüklüğüne dikkat çekiyor:

'Bu yeni dev nilüfer uzaydan bile görülebiliyor.'

Doğada 50'den Az Kalmış Olabilir

Doğada 50'den Az Kalmış Olabilir

Victoria colombiana, 7 Ekim 2026'da Phytotaxa dergisinde yayımlanan çalışmayla bilim dünyasına resmen tanıtıldı. Toplanan örnekler Bogotá Botanik Bahçesi'nin herbaryumunda koruma altına alındı. Araştırmacılar, doğada yalnızca 30 ila 50 bitki olduğunu tahmin ediyor. Uzmanlara göre tür şimdiden kritik tehlike altında. Ekip, IUCN Kırmızı Listesi için resmi değerlendirme üzerinde çalışıyor.

Kuru mevsimde göllerdeki su çekildiğinde başka bitkilerin de ortaya çıkabileceği düşünülüyor. Ancak araştırmacılar için asıl öncelik, türü yakından tanımak ve korumak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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