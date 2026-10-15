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Çöp Toplamak İçin Dalmıştı, Göl Tabanında 1.000 Yıllık Bir Sır Buldu

Çöp Toplamak İçin Dalmıştı, Göl Tabanında 1.000 Yıllık Bir Sır Buldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 09:42
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde gönüllü çöp toplama dalışına katılan bir dalgıç, göl tabanında yaklaşık 1.000 yıllık bir kano buldu. Tek parça meşe gövdesinden oyulan kano, bölgedeki yerli halklar tarafından elle yapılmış. Uzmanları en çok şaşırtan ise kanonun neredeyse hiç zarar görmemiş olması.

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Dalışın sonunda gözüne takıldı

Dalışın sonunda gözüne takıldı

45 yaşındaki dalgıç Mark Schachtner, mayıs ayında Milwaukee yakınlarındaki Pewaukee Gölü'nde gönüllü bir temizlik dalışına katıldı. Dalışı bitirmek üzereyken göl tabanında uzun bir cisim gördü ve birkaç saniye içinde bunun çok eski bir kano olabileceğini anladı.

Schachtner yerini not alıp Wisconsin Tarih Derneği'nden su altı arkeoloğu Tamara Thomsen'e haber verdi. Beş gün sonra ikisi birlikte dalıp ölçüm yaptı, fotoğraf çekti ve ahşaptan küçük bir örnek aldı.

Beyaz meşeden oyulmuş, ateşle şekillendirilmiş

Beyaz meşeden oyulmuş, ateşle şekillendirilmiş

Yaklaşık 5,3 metre uzunluğundaki kano, tek bir beyaz meşe gövdesinin oyulmasıyla yapılmış. Radyokarbon testine göre büyük olasılıkla 992 ile 1049 yılları arasında üretilmiş. Bölgede yerli halkların mısır yetiştirdiği ve hayvan biçimli tümsekler inşa ettiği bir döneme denk geliyor.

Uzmanlara göre kano deniz kabukları ya da taş aletlerle oyulup ateşle şekillendirilmiş. O dönemde bu kanolar kimsenin malı sayılmıyor, ihtiyacı olan herkes kullanıyordu. Wisconsin'de daha önce de benzerleri bulunmuştu; Mendota Gölü'nde tek bir noktada 16 kano ortaya çıkmıştı.

Kano gölün dibinde kalacak

Kano gölün dibinde kalacak

Kano bugün yaklaşık 4,5 metre derinlikte duruyor. Uzmanlar 1.000 yıl önce burasının gölün kıyısı olduğunu ve kanonun sonradan kullanılmak üzere bırakıldığını düşünüyor. İçinin kısmen tortuyla dolması, onu yüzyıllar boyunca korumuş.

Wisconsin'deki yerli halkların isteği doğrultusunda kano çıkarılmayacak, gölün dibinde kalacak. Kesin yeri gizli tutuluyor; dalgıçlar ziyaret edebiliyor ama kanoya dokunmak yasak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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