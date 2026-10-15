Çöp Toplamak İçin Dalmıştı, Göl Tabanında 1.000 Yıllık Bir Sır Buldu

45 yaşındaki dalgıç Mark Schachtner, mayıs ayında Milwaukee yakınlarındaki Pewaukee Gölü'nde gönüllü bir temizlik dalışına katıldı. Dalışı bitirmek üzereyken göl tabanında uzun bir cisim gördü ve birkaç saniye içinde bunun çok eski bir kano olabileceğini anladı.

Schachtner yerini not alıp Wisconsin Tarih Derneği'nden su altı arkeoloğu Tamara Thomsen'e haber verdi. Beş gün sonra ikisi birlikte dalıp ölçüm yaptı, fotoğraf çekti ve ahşaptan küçük bir örnek aldı.