Çöp Toplamak İçin Dalmıştı, Göl Tabanında 1.000 Yıllık Bir Sır Buldu
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde gönüllü çöp toplama dalışına katılan bir dalgıç, göl tabanında yaklaşık 1.000 yıllık bir kano buldu. Tek parça meşe gövdesinden oyulan kano, bölgedeki yerli halklar tarafından elle yapılmış. Uzmanları en çok şaşırtan ise kanonun neredeyse hiç zarar görmemiş olması.
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Dalışın sonunda gözüne takıldı
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Beyaz meşeden oyulmuş, ateşle şekillendirilmiş
Kano gölün dibinde kalacak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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