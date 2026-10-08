Amatör Dalgıç Denizde Tesadüfen Buldu: 1.050 Yıllık Altın Sikke Bir İmparatora Ait Çıktı
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında dalış yapan amatör bir dalgıç, sadece 2-3 metre derinlikte parıldayan altın bir sikkeyle karşılaştı.
Geçtiğimiz nisan ayında bulunan sikke, İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Uzmanların incelemesi ise sürpriz bir sonuç ortaya koydu: Sikke, yaklaşık 1.050 yıl önce tahtta oturan bir Bizans imparatoruna ait!
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Sikke, Amatör Dalgıç Tarafından Bulundu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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