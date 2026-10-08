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Amatör Dalgıç Denizde Tesadüfen Buldu: 1.050 Yıllık Altın Sikke Bir İmparatora Ait Çıktı

Amatör Dalgıç Denizde Tesadüfen Buldu: 1.050 Yıllık Altın Sikke Bir İmparatora Ait Çıktı

İzmir
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 08:53
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında dalış yapan amatör bir dalgıç, sadece 2-3 metre derinlikte parıldayan altın bir sikkeyle karşılaştı.

Geçtiğimiz nisan ayında bulunan sikke, İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Uzmanların incelemesi ise sürpriz bir sonuç ortaya koydu: Sikke, yaklaşık 1.050 yıl önce tahtta oturan bir Bizans imparatoruna ait!

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Sikke, Amatör Dalgıç Tarafından Bulundu

Sikke, Amatör Dalgıç Tarafından Bulundu

İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarının incelemesinde sikkenin, 969-976 yılları arasında Doğu Roma'yı, yani Bizans'ı yöneten I. John Tzimiskes dönemine ait olduğu belirlendi. Türkçe kaynaklarda Çemişgezekli İoannes olarak anılan imparatorun lakabının, bugün Tunceli'ye bağlı Çemişgezek'ten geldiği kabul ediliyor.

Tzimiskes, 969'da selefi II. Nikephoros Phokas'a düzenlenen suikastın ardından tahta çıkmıştı. Yalnızca 7 yıl süren saltanatında Balkanlar'da Ruslarla, doğuda ise Suriye topraklarında savaştı.

Dönemin Bizans altın sikkeleri, Akdeniz ticaretinin en güvenilir paraları arasında yer alıyordu. Karaburun'da bulunan sikkenin bir yüzünde başı haleli Hz. İsa, elinde İncil'le ve kutsama işareti yapan eli havada tasvir edilmiş.

Diğer yüzde ise Hz. Meryem, imparatoru sağ eliyle taçlandırırken görülüyor. Müze Müdürü Savaş Gürbüz, eserin İzmir Müze Müdürlüğü'ne bizzat dalgıç tarafından teslim edildiğini söyledi.

Tarihi Eseri Teslim Edene Ödeme Yapılıyor

Tarihi Eseri Teslim Edene Ödeme Yapılıyor

Gürbüz, tarihi eser bulan herkesin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği en yakın mülki amire ya da müze müdürlüğüne haber vermesi gerektiğini hatırlattı.

Teslimin ardından müze uzmanlarından oluşan bir komisyon, eserin envanterlik olup olmadığına karar veriyor. Envanterlik bulunan esere bir kıymet takdir bedeli biçiliyor ve bu tutar eseri getiren kişiye doğrudan ödeniyor. Yani bulunan eseri saklamak yerine teslim etmek, hem yasal hem de maddi açıdan bulan kişinin lehine.

Gürbüz'ün verdiği bilgiye göre 2002-2025 yılları arasında yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eser, hukuki yollarla Türkiye'ye geri getirildi. Bu nedenle vatandaşlardan, buldukları eserleri yasa dışı yollara başvurmadan müzeye teslim etmeleri isteniyor.

Karaburun'dan çıkan altın sikkenin ilerleyen dönemde müzede sergilenmesi planlanıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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