Amatör Dalgıç Denizde Tesadüfen Buldu: 1.050 Yıllık Altın Sikke Bir İmparatora Ait Çıktı

Gürbüz, tarihi eser bulan herkesin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği en yakın mülki amire ya da müze müdürlüğüne haber vermesi gerektiğini hatırlattı.

Teslimin ardından müze uzmanlarından oluşan bir komisyon, eserin envanterlik olup olmadığına karar veriyor. Envanterlik bulunan esere bir kıymet takdir bedeli biçiliyor ve bu tutar eseri getiren kişiye doğrudan ödeniyor. Yani bulunan eseri saklamak yerine teslim etmek, hem yasal hem de maddi açıdan bulan kişinin lehine.

Gürbüz'ün verdiği bilgiye göre 2002-2025 yılları arasında yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eser, hukuki yollarla Türkiye'ye geri getirildi. Bu nedenle vatandaşlardan, buldukları eserleri yasa dışı yollara başvurmadan müzeye teslim etmeleri isteniyor.

Karaburun'dan çıkan altın sikkenin ilerleyen dönemde müzede sergilenmesi planlanıyor.