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İtfaiye İstasyonu İnşa Edeceklerdi, Toprağın Altından 11 Gümüş Sikke Çıkardılar

İtfaiye İstasyonu İnşa Edeceklerdi, Toprağın Altından 11 Gümüş Sikke Çıkardılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 19:34
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Almanya'nın Thüringen eyaletine bağlı Singen kasabasında, yeni bir itfaiye istasyonu inşası öncesinde yürütülen arkeolojik kazılarda ezber bozan bir keşfe imza atıldı. Eski bir spor sahası olan alanda yapılan çalışmalarda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait MÖ 1. yüzyıldan kalma 11 adet nadir gümüş Kelt sikkesi (quinarii) ortaya çıkarıldı.

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Bulunan 11 adet "Prag tarzı" gümüş quinarius, bugüne kadar bir arada tespit edilen en büyük sikke grubunu oluşturmasıyla arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Bulunan 11 adet "Prag tarzı" gümüş quinarius, bugüne kadar bir arada tespit edilen en büyük sikke grubunu oluşturmasıyla arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.

Thüringen Eyalet Miras Yönetimi ve Arkeoloji Ofisi tarafından paylaşılan bilgilere göre, gümüş sikkelerin yaklaşık 2000 yıl önce Keltlerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede tek bir zaman diliminde gömüldüğü tahmin ediliyor. Uzmanların 'kapalı buluntu' olarak tanımladığı bu definenin, muhtemelen zamanla yok olan organik bir kap içerisinde saklandığı düşünülüyor.

Yıllar içinde bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler nedeniyle yaklaşık 6 metreye 1,5 metrelik bir alana dağılan sikkeler, arkeologların titiz çalışmaları sayesinde yeniden bir araya getirildi.

Kazı sürecinde ikinci kez arama yapmanın önemi bir kez daha kanıtlandı.

Kazı sürecinde ikinci kez arama yapmanın önemi bir kez daha kanıtlandı.

Alandaki ilk sikkeler 2025 yılındaki aramalarda gün yüzüne çıkarılırken, 2026 yılında devam eden kazılarla grubun geri kalan kısmı da tamamlandı. Arkeologlar, alandaki tüm quinarii sikkelerinin tamamen toplandığına inanıyor.

Ayrıca kazı alanında sikkelerin yanı sıra MS 164-169 yıllarına ait bir Roma denarius'u, daha geç döneme ait farklı bir gümüş sikke ile boncuk ve düğmeler de bulundu. Ancak hazineyi kimin gömdüğüne ya da bölgeye nasıl geldiğine dair kesin bir iz henüz tespit edilemedi.

İsmine rağmen Prag ile doğrudan bir bağı bulunmayan ve yalnızca ilk kez orada keşfedildiği için bu adla anılan Kelt quinarii sikkeleri, Roma denarius'unun yarı değerine denk gelen boyut ve ağırlığı taklit ediyor.

İsmine rağmen Prag ile doğrudan bir bağı bulunmayan ve yalnızca ilk kez orada keşfedildiği için bu adla anılan Kelt quinarii sikkeleri, Roma denarius'unun yarı değerine denk gelen boyut ve ağırlığı taklit ediyor.

Üzerlerinde genellikle Kelt soyutlamaları ve stilize edilmiş at figürleri barındıran bu sikkelerin tam olarak nerede basıldığı gizemini korusa da, nümismatistler üretimin Singen'in kuzeybatısındaki Gotha bölgesinde gerçekleştiğini değerlendiriyor.

Uzmanlar, bu önemli keşfin Keltlerin hâkimiyetindeki ticaret rotalarını, mal hareketlerini ve bölgedeki darphanelerin işleyişini anlamada kritik bir rol oynayacağını belirtiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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