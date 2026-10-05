İtfaiye İstasyonu İnşa Edeceklerdi, Toprağın Altından 11 Gümüş Sikke Çıkardılar

Alandaki ilk sikkeler 2025 yılındaki aramalarda gün yüzüne çıkarılırken, 2026 yılında devam eden kazılarla grubun geri kalan kısmı da tamamlandı. Arkeologlar, alandaki tüm quinarii sikkelerinin tamamen toplandığına inanıyor.

Ayrıca kazı alanında sikkelerin yanı sıra MS 164-169 yıllarına ait bir Roma denarius'u, daha geç döneme ait farklı bir gümüş sikke ile boncuk ve düğmeler de bulundu. Ancak hazineyi kimin gömdüğüne ya da bölgeye nasıl geldiğine dair kesin bir iz henüz tespit edilemedi.