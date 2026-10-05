İtfaiye İstasyonu İnşa Edeceklerdi, Toprağın Altından 11 Gümüş Sikke Çıkardılar
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Almanya'nın Thüringen eyaletine bağlı Singen kasabasında, yeni bir itfaiye istasyonu inşası öncesinde yürütülen arkeolojik kazılarda ezber bozan bir keşfe imza atıldı. Eski bir spor sahası olan alanda yapılan çalışmalarda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait MÖ 1. yüzyıldan kalma 11 adet nadir gümüş Kelt sikkesi (quinarii) ortaya çıkarıldı.
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Bulunan 11 adet "Prag tarzı" gümüş quinarius, bugüne kadar bir arada tespit edilen en büyük sikke grubunu oluşturmasıyla arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı.
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Kazı sürecinde ikinci kez arama yapmanın önemi bir kez daha kanıtlandı.
İsmine rağmen Prag ile doğrudan bir bağı bulunmayan ve yalnızca ilk kez orada keşfedildiği için bu adla anılan Kelt quinarii sikkeleri, Roma denarius'unun yarı değerine denk gelen boyut ve ağırlığı taklit ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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