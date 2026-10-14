Çölün Ortasına Milyonlarca Çubuk Sapladılar: 50 Yıllık Dev Proje Sonuç Verdi
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Kumun içinde oluşturulan küçük kareler, kum tepelerini rüzgâra karşı sabitliyor.
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Yöntem, 1978'de başlayan ve "Yeşil Çin Seddi" olarak bilinen programın bir parçası.
Program bölgesindeki orman örtüsü 1978'deki yaklaşık yüzde 5'ten 2022'de yüzde 14'e çıktı.
Çölleşmeyle mücadelede başarının sürmesi suya ve toprağın sağlığına bağlı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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