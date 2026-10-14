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Çölün Ortasına Milyonlarca Çubuk Sapladılar: 50 Yıllık Dev Proje Sonuç Verdi

Çölün Ortasına Milyonlarca Çubuk Sapladılar: 50 Yıllık Dev Proje Sonuç Verdi

Çin
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 17:20
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Çin'in kuzeyindeki çöllerde milyonlarca işçi yarım asırdır kuma çubuklar saplayıp ızgaralar oluşturuyor ve her karenin ortasına fidan dikiyor. 'Saman satranç tahtası' denilen bu basit yöntem, kum tepelerini sabitlemek için yaygın olarak kullanılıyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Kumun içinde oluşturulan küçük kareler, kum tepelerini rüzgâra karşı sabitliyor.

Kumun içinde oluşturulan küçük kareler, kum tepelerini rüzgâra karşı sabitliyor.

İşçiler önce kuma ön kol uzunluğundaki çubukları bir sıra halinde saplıyor, ardından bu sırayı kesen ikinci bir sıra oluşturuyor. Böylece kumun üzerinde yavaş yavaş bir ızgara ortaya çıkıyor ve her küçük karenin ortasına fidan dikiliyor.

Fidanların kök salabilmesi için sulama sistemiyle su da veriliyor.

Yöntem, 1978'de başlayan ve "Yeşil Çin Seddi" olarak bilinen programın bir parçası.

Yöntem, 1978'de başlayan ve "Yeşil Çin Seddi" olarak bilinen programın bir parçası.

Resmi adı Üç Kuzey Koruma Ormanı Programı olan girişimle dikilen ormanlar, bugün toplamda 500 bin kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Devlet medyasının yayımladığı verilere göre Çin'in kuzeyindeki çölleşmiş alan 2000 yılında zirveye ulaştı. O tarihten bu yana her yıl 1.000 kilometrekareden fazla küçüldü.

Program bölgesindeki orman örtüsü 1978'deki yaklaşık yüzde 5'ten 2022'de yüzde 14'e çıktı.

Program bölgesindeki orman örtüsü 1978'deki yaklaşık yüzde 5'ten 2022'de yüzde 14'e çıktı.

Çin Bilimler Akademisi Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü'nden Zhu Jiaojun'un ekibinin uzun dönemli izleme verilerine göre, Çin'deki çölleşmiş alan 2000'den bu yana yaklaşık yüzde 10 azaldı. Şiddetli ya da aşırı çölleşmiş alanlardaki düşüş ise yüzde 40'ı aştı.

Zhu, programda çoğu ücretli ve yarı zamanlı çalışan 300 milyondan fazla kırsal işçinin yer aldığını tahmin ediyor. Zhu'ya göre son yıllarda bazı bölgelerde artan yağışlar da bitki örtüsünün yeniden oluşmasını kolaylaştırdı.

Çölleşmeyle mücadelede başarının sürmesi suya ve toprağın sağlığına bağlı.

Çölleşmeyle mücadelede başarının sürmesi suya ve toprağın sağlığına bağlı.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin baş bilim insanı Barron Joseph Orr, çölleşmenin uzun vadeli kalkınma stratejilerinin bir parçası olduğunda geri döndürülebileceğini belirtti. Orr'a göre kurak bölgelerde onarılan ekosistemler zamanla giderek kendi kendine yetebilir hale gelebiliyor.

Yine de bu alanların dikkatli yönetilmesi ve uzun süre izlenmesi gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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