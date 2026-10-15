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Yıllardır Aynı Sayıları Oynuyordu: Eşinin Israrıyla Piyangoyu Kazandı!

Yıllardır Aynı Sayıları Oynuyordu: Eşinin Israrıyla Piyangoyu Kazandı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 16:56
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan James Mosley, yıllardır aynı sayılarla oynadığı Powerball çekilişinde 250 bin dolar kazandı. Üstelik bu sayıların hepsi ailesinin doğum tarihlerinden oluşuyordu. Hikayenin en ilginç kısmı ise Mosley'nin sadece birkaç hafta önce oynamayı bırakmayı düşünmesi. Onu bu karardan vazgeçiren kişi ise eşi oldu. 

İşte detaylar. 

Kaynak: NC Education Lottery

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Oynamayı Bırakmayı Düşündü, Eşi Vazgeçirdi

Oynamayı Bırakmayı Düşündü, Eşi Vazgeçirdi

Kuzey Karolina'nın Gaston County bölgesindeki High Shoals'ta yaşayan James Mosley, yıllardır Powerball'da hep aynı sayıları oynuyordu. Ancak üç hafta önce artık bu işi bırakmayı aklından geçirdi. Onu fikrinden caydıran ise eşi oldu.

Mosley, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Yıllardır aynı sayıları oynuyorum ve üç hafta önce bırakmayı düşündüm ama eşim beni vazgeçirdi.' 

Mosley'nin seçtiği sayıların arkasında ise anlamlı bir hikaye var. Tüm sayılar, aile üyelerinin doğum tarihlerinden oluşuyor:

Mosley'nin seçtiği sayıların arkasında ise ailesine dayanan özel bir neden vardı. Kullandığı sayıları kendisinin, eşinin ve üç torununun doğum tarihlerinden oluşturuyordu.

3 Dolarlık Bilet 250 Bin Dolara Dönüştü

3 Dolarlık Bilet 250 Bin Dolara Dönüştü

Mosley, 23 Eylül'deki Powerball çekilişi için Dallas kasabasındaki Will's Food Stores'tan 3 dolarlık bir bilet aldı. Biletteki beş beyaz topun dördü ve kırmızı Powerball tuttu; bu da ona 50 bin dolar kazandırdı. Ancak şans burada bitmedi. Bilette Power Play seçeneği de vardı ve çekilişte 5 kat çarpan çıktı. Böylece ödül 250 bin dolara yükseldi.

Mosley, ödülünü almak için piyango merkezine gittiğinde vergi kesintilerinin ardından 180 bin 26 dolar teslim aldı. Ödülle evini yenilemeyi planlıyor. Haberi eşine verdiği anı ise şöyle anlattı:

'Eşimi arayıp söyledim, inanmadı. 'Bana yalan söyleme' dedi.' 

Büyük İkramiye Kaç Para?

Kuzey Karolina Piyangosunun 14 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre Powerball'ın büyük ikramiyesi yaklaşık 562 milyon dolara, güncel kurla yaklaşık 27 milyar 763 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutar, ödülün 30 yıl boyunca taksitlerle alınması durumunda ödenecek toplamı ifade ediyor. Tek seferde ödeme seçeneğini tercih eden talihlinin alabileceği tahmini nakit tutar ise 230,4 milyon dolar, yani yaklaşık 11 milyar 384 milyon TL.

James Mosley ise ailesinin doğum tarihlerinden oluşturduğu sayılarla 250 bin dolar (anlık kurla yaklaşık 12 milyon 350 bin TL) kazandı. Vergi kesintilerinin ardından eline geçen tutar ise 180 bin 26 dolar, yani yaklaşık 8 milyon 893 bin TL oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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