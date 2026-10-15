Yıllardır Aynı Sayıları Oynuyordu: Eşinin Israrıyla Piyangoyu Kazandı!
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ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan James Mosley, yıllardır aynı sayılarla oynadığı Powerball çekilişinde 250 bin dolar kazandı. Üstelik bu sayıların hepsi ailesinin doğum tarihlerinden oluşuyordu. Hikayenin en ilginç kısmı ise Mosley'nin sadece birkaç hafta önce oynamayı bırakmayı düşünmesi. Onu bu karardan vazgeçiren kişi ise eşi oldu.
İşte detaylar.
Kaynak: NC Education Lottery
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Oynamayı Bırakmayı Düşündü, Eşi Vazgeçirdi
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3 Dolarlık Bilet 250 Bin Dolara Dönüştü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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