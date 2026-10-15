Yıllardır Aynı Sayıları Oynuyordu: Eşinin Israrıyla Piyangoyu Kazandı!

Kuzey Karolina'nın Gaston County bölgesindeki High Shoals'ta yaşayan James Mosley, yıllardır Powerball'da hep aynı sayıları oynuyordu. Ancak üç hafta önce artık bu işi bırakmayı aklından geçirdi. Onu fikrinden caydıran ise eşi oldu.

Mosley, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Yıllardır aynı sayıları oynuyorum ve üç hafta önce bırakmayı düşündüm ama eşim beni vazgeçirdi.'

Mosley'nin seçtiği sayıların arkasında ise anlamlı bir hikaye var. Tüm sayılar, aile üyelerinin doğum tarihlerinden oluşuyor:

Mosley'nin seçtiği sayıların arkasında ise ailesine dayanan özel bir neden vardı. Kullandığı sayıları kendisinin, eşinin ve üç torununun doğum tarihlerinden oluşturuyordu.