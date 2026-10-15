68 Kilo Verdi, Şimdi Yeni Bir Değişime Hazırlanıyor
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Yıllar içinde verdiği kilolarla gündeme gelen reality şov yıldızı Amy Slaton, değişim yolculuğunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Büyük kilo kaybının ardından karın bölgesindeki fazla derinin alınması için cerrahla görüşen Slaton, şimdi estetik operasyona hazırlanıyor. Ünlü ismin yeni planları, programın yeni bölümünden paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.
İşte detaylar.
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Kilo Verme Sürecinin Ardından Yeni Karar
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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