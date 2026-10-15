68 Kilo Verdi, Şimdi Yeni Bir Değişime Hazırlanıyor

Amy Slaton, ABD'de TLC kanalında yayımlanan ve 2020'den bu yana süren 1000-Lb. Sisters programıyla tanınıyor. Kentucky'nin Dixon kasabasında yaşayan Amy ve Tammy Slaton kardeşlerin kilo verme mücadelesini anlatan program, adını iki kardeşin ilk bölüm yayınlandığında toplamda 1.000 poundu, yani yaklaşık 450 kiloyu aşmasından alıyor.

Program başladığında yaklaşık 184 kilo olan Amy, 2019'da geçirdiği mide ameliyatının ardından 68 kilodan fazla verdi. Büyük kilo kaybının ardından karın bölgesinde kalan fazla deri ise Amy için yeni bir sürecin kapısını araladı: Fazla deri ameliyatı.