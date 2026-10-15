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Yaşam
68 Kilo Verdi, Şimdi Yeni Bir Değişime Hazırlanıyor

68 Kilo Verdi, Şimdi Yeni Bir Değişime Hazırlanıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:11
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Yıllar içinde verdiği kilolarla gündeme gelen reality şov yıldızı Amy Slaton, değişim yolculuğunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Büyük kilo kaybının ardından karın bölgesindeki fazla derinin alınması için cerrahla görüşen Slaton, şimdi estetik operasyona hazırlanıyor. Ünlü ismin yeni planları, programın yeni bölümünden paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. 

İşte detaylar. 

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Kilo Verme Sürecinin Ardından Yeni Karar

Kilo Verme Sürecinin Ardından Yeni Karar

Amy Slaton, ABD'de TLC kanalında yayımlanan ve 2020'den bu yana süren 1000-Lb. Sisters programıyla tanınıyor. Kentucky'nin Dixon kasabasında yaşayan Amy ve Tammy Slaton kardeşlerin kilo verme mücadelesini anlatan program, adını iki kardeşin ilk bölüm yayınlandığında toplamda 1.000 poundu, yani yaklaşık 450 kiloyu aşmasından alıyor.

Program başladığında yaklaşık 184 kilo olan Amy, 2019'da geçirdiği mide ameliyatının ardından 68 kilodan fazla verdi. Büyük kilo kaybının ardından karın bölgesinde kalan fazla deri ise Amy için yeni bir sürecin kapısını araladı: Fazla deri ameliyatı.

Göğüs Estetiği İçin Doktoruyla Görüştü

Göğüs Estetiği İçin Doktoruyla Görüştü

Programın 13 Ekim'de yayımlanan yeni bölümünden People dergisine özel olarak paylaşılan görüntülerde Amy, eşi Brian Lovvorn ile birlikte plastik cerrah Dr. Kate Kottwitz'i ziyaret ediyor. Görüşmede yalnızca karın bölgesi değil, kilo kaybıyla birlikte göğüslerinde oluşan sarkma ve hacim kaybı da masaya geliyor. Amy durumu kendine has esprili diliyle şöyle anlatıyor: 'Göğüslerim birbirinden ayrılmayı seviyor.' 

Dr. Kottwitz, Amy'nin göğüslerinde sarkma olduğunu ve bu nedenle dikleştirme ameliyatına ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ancak bu işlemin göğsün üst kısmında hacim oluşturmadığını, bunun için implant gerektiğini de ekliyor. Amy ise implant seçeneğine anında sıcak bakıyor ve silikon implantların en iyi seçenek olacağını söylüyor. Ancak göğüs ameliyatı için henüz kesinleşmiş bir karar yok. Amy şimdilik seçeneklerini değerlendiriyor.

Ameliyat Sürecinde Neler Olacak?

Ameliyat Sürecinde Neler Olacak?

Amy'nin önceliği, karın bölgesinde biriken ve kendisinin 'önlük' diye adlandırdığı fazla derinin alınması. Dr. Kottwitz, aynı ameliyatta kilo değişimleriyle birbirinden ayrılan karın kaslarının da sıkılaştırılabileceğini anlatıyor. Amy'nin bu habere tepkisi ise yine güldüren cinsten:

'Derimi aldırırsam baklava gibi bir karnım olacak ama geri kalanım jöle gibi görünecek.'

Amy, eylül ayında yayımlanan bölümde Los Angeles'ta çalışan Dr. Linda Li'den ameliyat onayı almıştı. Ancak bu ameliyat, iyileşme sürecinde Los Angeles'ta yaklaşık iki hafta kalmayı gerektiriyordu ve Amy, Kentucky'deki küçük oğulları Gage ve Glenn'den bu kadar uzak kalmak konusunda tereddüt yaşıyordu. Yeni cerrahı Dr. Kottwitz ise kendi şartlarının farklı olduğunu, bu yüzden Amy'yi kendisinin değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor.

Toplamda 300'den Fazla Kilo Verdiler

Toplamda 300'den Fazla Kilo Verdiler

Amy'nin değişimi kadar ablası Tammy Slaton'ın hikayesi de izleyicileri derinden etkiledi. Program başladığında yaklaşık 274 kilo olan Tammy, en yüksek noktada 329 kiloya kadar çıktı. 2022'de Ohio'daki bir tedavi merkezinde kalarak 80 kiloyu aşkın verdi, aynı yıl geçirdiği mide ameliyatının ardından da kilo vermeye devam etti. Bugün Tammy'nin toplamda yaklaşık 227 kilo verdiği belirtiliyor.

Kardeşlerin birlikte verdiği kilo ise 318 kiloya yaklaşıyor. Tammy de fazla deri ameliyatı süreciyle programda yer almıştı. Artık kardeşlerin yeni sezondaki görüntüleri, ilk bölümlerdeki halleriyle kıyaslandığında neredeyse tanınmayacak durumda.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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