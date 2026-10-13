Yerin Altındaki Boşluğa 40 Yolcu Uçağı Sığıyor: Dünyanın En Büyük Mağara Odası Sarawak

Odanın boyutları kaynaktan kaynağa değişiyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre oda yaklaşık 700 metre uzunluğunda, ortalama 300 metre genişliğinde ve en az 70 metre yüksekliğinde. Yüzey alanı ise 154 bin 530 metrekare olarak hesaplandı. 2011'de yapılan lazer taramasına dayanan başka ölçümler ise yüzey alanını 164 bin 459 metrekare, hacmini yaklaşık 9,58 milyon metreküp olarak veriyor.

Kaç Jumbo Jet Sığıyor?

Guinness'e göre odaya 8 jumbo jet yan yana dizilerek sığabiliyor. Borneo Post'ta 2015 yılında yayımlanan bir yazıda ise odanın 40 Boeing 747'yi barındırabilecek büyüklükte bir hangara benzediği belirtiliyor.

Yine de Dünyanın En Büyüğü

Sarawak Odası, yüzey alanı bakımından dünyanın bilinen en büyük tek mağara odası olarak kabul ediliyor. Ancak hacim bakımından birincilik ona ait değil.

Guinness'e göre Çin'deki Gebihe mağara sisteminde bulunan Miao Odası'nın hacmi, Sarawak Odası'nın hacminden yaklaşık yüzde 10 daha büyük. Bu nedenle Sarawak Odası yüzey alanında öne çıkarken Miao Odası hacim bakımından daha büyük bir yer altı boşluğu olarak biliniyor.