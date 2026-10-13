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Yerin Altındaki Boşluğa 40 Yolcu Uçağı Sığıyor: Dünyanın En Büyük Mağara Odası Sarawak

Yerin Altındaki Boşluğa 40 Yolcu Uçağı Sığıyor: Dünyanın En Büyük Mağara Odası Sarawak

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 12:31
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Malezya'nın Borneo Adası'nda, yerin altında o kadar büyük bir boşluk var ki içine onlarca jumbo jet sığabiliyor. Sarawak Odası adı verilen bu boşluk, yüzey alanı bakımından dünyanın bilinen en büyük mağara odası.

İşte detaylar. 

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Karanlıkta 12 Saatlik Keşif

Karanlıkta 12 Saatlik Keşif

Sarawak Odası, Ocak 1981'de İngiliz-Malezya ortak Mulu'80 Keşif Gezisi sırasında İngiliz mağaracılar Andy Eavis, Dave Checkley ve Tony White tarafından keşfedildi. Üç mağaracı, odayı yaklaşık 12 saat boyunca karanlıkta ölçtü.

Discover Wildlife'ın aktardığına göre ekip, odanın ne kadar büyük olduğunu ancak ertesi gün ölçümleri kağıda döktüğünde fark etti. Checkley, odanın 'açık ara dünyanın en büyük odası' olduğunu anladıklarını söyledi. Odayı geçmeyi ise şöyle anlattı:

'İngiliz dağlarında uzun bir taşlı yamaca tırmanmak gibiydi ama zifiri karanlıkta.'

O güne kadar dünyanın en büyük mağara odası, ABD'nin New Mexico eyaletindeki Carlsbad Mağaraları'nda bulunan Big Room olarak biliniyordu.

İçine Kaç Uçak Sığıyor?

İçine Kaç Uçak Sığıyor?

Odanın boyutları kaynaktan kaynağa değişiyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre oda yaklaşık 700 metre uzunluğunda, ortalama 300 metre genişliğinde ve en az 70 metre yüksekliğinde. Yüzey alanı ise 154 bin 530 metrekare olarak hesaplandı. 2011'de yapılan lazer taramasına dayanan başka ölçümler ise yüzey alanını 164 bin 459 metrekare, hacmini yaklaşık 9,58 milyon metreküp olarak veriyor.

Kaç Jumbo Jet Sığıyor?

Guinness'e göre odaya 8 jumbo jet yan yana dizilerek sığabiliyor. Borneo Post'ta 2015 yılında yayımlanan bir yazıda ise odanın 40 Boeing 747'yi barındırabilecek büyüklükte bir hangara benzediği belirtiliyor.

Yine de Dünyanın En Büyüğü

Sarawak Odası, yüzey alanı bakımından dünyanın bilinen en büyük tek mağara odası olarak kabul ediliyor. Ancak hacim bakımından birincilik ona ait değil.

Guinness'e göre Çin'deki Gebihe mağara sisteminde bulunan Miao Odası'nın hacmi, Sarawak Odası'nın hacminden yaklaşık yüzde 10 daha büyük. Bu nedenle Sarawak Odası yüzey alanında öne çıkarken Miao Odası hacim bakımından daha büyük bir yer altı boşluğu olarak biliniyor.

Sarawak Odası Nerede, Nasıl Gidilir?

Sarawak Odası Nerede, Nasıl Gidilir?

Dünyanın en eşsiz noktalarından birini yakından görmek isteyen maceraperestler için bu soruya da yanıt verelim!  

Sarawak Odası, Malezya'nın Sarawak eyaletindeki Gunung Mulu Ulusal Parkı'nda yer alan Gua Nasib Bagus, yani 'İyi Şans Mağarası'nın içinde bulunuyor. Kireç taşı arazileriyle tanınan park, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Odaya ulaşmak ise kolay değil. Mağara girişi, park merkezinden yaklaşık 3,5 saatlik yürüyüş mesafesinde. Girişten sonra yer altı nehrini yaklaşık 1,5 kilometre boyunca akıntıya karşı takip etmek gerekiyor. Yol yer yer yüzmeyi ve dar çıkıntılardan geçmeyi gerektiriyor. Bu nedenle ziyaretin önceden planlanması, gerekli izinlerin alınması ve lisanslı rehberlerle hareket edilmesi gerekiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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