Fiat Egea Dönemi Kapandı: Yerine Gelecek Fastback İçin Tarih Verildi

Stellantis'in Temmuz 2026'da yaptığı açıklamaya göre Fiat Egea, 2015'ten bu yana Tofaş'ın Bursa fabrikasında 1 milyon 417 bin 47 adet üretildi. Bu araçların 671 bin 5'i ABD dahil 40'tan fazla ülkeye ihraç edildi. Egea, ABD'de Dodge markasıyla satışa sunuldu. Türkiye'de ise 2015'ten Haziran 2026'ya kadar 745 bin 671 adet satıldı.

ODMD verilerine göre Egea, 2016-2025 yılları arasında 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Banttan inen son Egea, Dinamik Mavi renkli bir Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP oldu. Veda törenine Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu da katıldı ve Egea'nın başarısına şu sözlerle değindi: