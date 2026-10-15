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Fiat Egea Dönemi Kapandı: Yerine Gelecek Fastback İçin Tarih Verildi

Fiat Egea Dönemi Kapandı: Yerine Gelecek Fastback İçin Tarih Verildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:34 Son Güncelleme: 15.10.2026 - 16:44
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Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok satılan otomobil olan Fiat Egea'nın Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretimi sona erdi. Yaklaşık 11 yılda 1,4 milyonu aşan üretim adedine ulaşan model, Türk otomotiv tarihinde önemli bir sayfayı kapattı. Egea'nın yerini dolduracak model de belli oldu: Fiat Fastback. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'a göre yeni model, Aralık 2026'da Türkiye'de satışa sunulmaya çalışılıyor. 

İşte detaylar. 

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Egea'nın Tofaş'taki Üretim Yolculuğu Sona Erdi

Egea'nın Tofaş'taki Üretim Yolculuğu Sona Erdi

Stellantis'in Temmuz 2026'da yaptığı açıklamaya göre Fiat Egea, 2015'ten bu yana Tofaş'ın Bursa fabrikasında 1 milyon 417 bin 47 adet üretildi. Bu araçların 671 bin 5'i ABD dahil 40'tan fazla ülkeye ihraç edildi. Egea, ABD'de Dodge markasıyla satışa sunuldu. Türkiye'de ise 2015'ten Haziran 2026'ya kadar 745 bin 671 adet satıldı.

ODMD verilerine göre Egea, 2016-2025 yılları arasında 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu. Banttan inen son Egea, Dinamik Mavi renkli bir Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP oldu. Veda törenine Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün ve Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu da katıldı ve Egea'nın başarısına şu sözlerle değindi:

'Bursa'dan dünyaya uzanan bir başarı hikayesine dönüşen Egea, şirketimizin yakın tarihine damga vuran projelerden biri oldu.'

Egea'nın Yerine Fiat Fastback Geliyor

Egea'nın Yerine Fiat Fastback Geliyor

CNBC-e'ye konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Egea sonrası dönemde markanın en önemli modellerinin Fastback ve SUV kardeşi Grizzly olacağını söyledi. Aytaç'a göre Fastback, ilk olarak Türkiye'de satışa sunulacak. Model, Avrupa'da Grizzly Fastback adıyla anılsa da Türkiye'de farklı bir isimle yola çıkacak:

'Türkiye'de Fiat Fastback ismini kullanıyor olacağız.' - Altan Aytaç, Fiat Marka Direktörü

Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Satış tarihi için hedef ise yıl sonu, yeni otomobil Aralık 2026'ya yetiştirilmeye çalışılıyor. Aytaç, kesin lansman ve satış tarihinin ilerleyen günlerde açıklanacağını da ekledi.

Fiat Fastback Nerede Üretiliyor?

Fiat, Fastback ve Grizzly'nin ilk resmi görselini 3 Haziran 2026'da paylaştı. C segmentinde konumlanan iki modelin boyu 4,5 metrenin altında. Stellantis'in Grande Panda ile de paylaşılan Smart Car platformuna dayanan modellerin üretimine, 15 Temmuz 2026'da Fas'taki Kenitra fabrikasında başlandı.

Fiat Fastback'in Motor Seçenekleri Neler?

Fiat Fastback'in Motor Seçenekleri Neler?

Aytaç'ın verdiği bilgilere göre Fastback ve Grizzly, Türkiye'ye ilk etapta 1.2 litrelik, 100 beygirlik benzinli motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle gelecek. Talep azalsa da manuel seçenek gamda tutulacak. Otomatik şanzımanlı versiyonlarda ise biri 145 beygir olmak üzere iki hibrit motor seçeneği sunulacak. Tamamen elektrikli versiyon da gelecek ama bu yıl satışa sunulmayacak.

Fiyatlar ise henüz açıklanmadı. Fiyat dahil tüm detayların Türkiye lansmanında paylaşılması bekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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