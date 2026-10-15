Fiat Egea Dönemi Kapandı: Yerine Gelecek Fastback İçin Tarih Verildi
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Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok satılan otomobil olan Fiat Egea'nın Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretimi sona erdi. Yaklaşık 11 yılda 1,4 milyonu aşan üretim adedine ulaşan model, Türk otomotiv tarihinde önemli bir sayfayı kapattı. Egea'nın yerini dolduracak model de belli oldu: Fiat Fastback. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'a göre yeni model, Aralık 2026'da Türkiye'de satışa sunulmaya çalışılıyor.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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