Yeni Evinde Tahtayı Söktü, Gizli Bir Oda Buldu: Herkes "Geri Kapat" Dedi

Paylaşımın altına gelen yorumların çoğu aynı tavsiyede birleşti: 'Burayı yeniden kapat ve bir daha açma!' En büyük endişe ise böcek ve fare gibi haşerelerdi.

İşte en çok dikkat çeken yorumlar:

'Orası küçük yaratıkların yaşadığı yer.'

'Üzerine Esaretin Bedeli'ndeki posterin aynısından as.'

'Onu geri tak ve bir daha asla açma. Basit bir çözüm.'

'Yaklaşık 400 kutu genleşen köpüğe ihtiyacın var.'

'Bu filmi daha önce izledim. Geri tak, üzerine bir haç çiz ve orada olduğunu unut.'

Bir Kullanıcının Bulduğu Oda İse Bambaşkaydı

Yorumlardan biri de benzer bir hikaye anlattı. Bu kullanıcının ailesi, yaklaşık 15 yıl önce Viktorya döneminden kalma bir ev satın almıştı. İkinci katta beklenmedik bir pencere fark edince, merdivenle dışarıdan içeri girdiler. Kapatılmış bir yatak odası buldular. İçinde kürk mantolar, tablolar ve mücevherler vardı!

Sanıyoruz, boş ve korkutucu bir odadansa mücevher dolu bir oda herkesin tercihi olurdu!