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Yeni Evinde Tahtayı Söktü, Gizli Bir Oda Buldu: Herkes "Geri Kapat" Dedi

Yeni Evinde Tahtayı Söktü, Gizli Bir Oda Buldu: Herkes "Geri Kapat" Dedi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 16:48
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Yeni bir eve taşınan bir kişi, bodrumun duvarlarını boyamaya hazırlanırken beklemediği bir şeyle karşılaştı. Duvara vidalanmış tahtayı söktüğünde arkasında gizli bir alan buldu. Fotoğrafı Reddit'te paylaşınca yorum yağdı. Neredeyse herkes aynı şeyi söyledi: 'Hemen geri kapat!'

İşte detaylar.

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Tahtanın Arkasından Ne Çıktı?

Tahtanın Arkasından Ne Çıktı?

Ev sahibi, yaşadıklarını Reddit'te şöyle anlattı:

'Bodrumunda duvara vidalanmış bir tahta olan yeni bir ev aldım. Not panosu gibi bir şey olduğunu düşünmüştüm. Duvarları boyamak için söktüm ve bunu buldum.'

Tahtanın arkasında küçük, gizli bir alan vardı. İçinde önceki ev sahibinden kalan plastik ambalajlar ve çöpler bulunuyordu. Ev sahibinin belirttiğine göre alanda ne boru ne de elektrik tesisatı vardı.

Herkes Korktu: "Hemen Geri Kapat!"

Herkes Korktu: "Hemen Geri Kapat!"

Paylaşımın altına gelen yorumların çoğu aynı tavsiyede birleşti: 'Burayı yeniden kapat ve bir daha açma!' En büyük endişe ise böcek ve fare gibi haşerelerdi.

İşte en çok dikkat çeken yorumlar:

'Orası küçük yaratıkların yaşadığı yer.'

'Üzerine Esaretin Bedeli'ndeki posterin aynısından as.'

'Onu geri tak ve bir daha asla açma. Basit bir çözüm.'

'Yaklaşık 400 kutu genleşen köpüğe ihtiyacın var.'

'Bu filmi daha önce izledim. Geri tak, üzerine bir haç çiz ve orada olduğunu unut.'

Bir Kullanıcının Bulduğu Oda İse Bambaşkaydı

Yorumlardan biri de benzer bir hikaye anlattı. Bu kullanıcının ailesi, yaklaşık 15 yıl önce Viktorya döneminden kalma bir ev satın almıştı. İkinci katta beklenmedik bir pencere fark edince, merdivenle dışarıdan içeri girdiler. Kapatılmış bir yatak odası buldular. İçinde kürk mantolar, tablolar ve mücevherler vardı! 

Sanıyoruz, boş ve korkutucu bir odadansa mücevher dolu bir oda herkesin tercihi olurdu!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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