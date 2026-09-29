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Nvidia Logosunu Görüp Dorseleri Çalan Hırsızlar Beklemedikleri Bir Şeyle Karşılaştı

Nvidia Logosunu Görüp Dorseleri Çalan Hırsızlar Beklemedikleri Bir Şeyle Karşılaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2026 - 16:51
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan bir hırsızlık, sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Fremont kentindeki bir depodan, sürücüsüz kamyon teknolojisi geliştiren PlusAI şirketine ait iki tır dorsesi gece saatlerinde çalındı. Dorselerden biri, yapay zeka çiplerinde dünyanın önde gelen şirketi Nvidia'nın logosunu da taşıyordu. Hırsızların içeride pahalı yapay zeka donanımı bulmayı umduğu düşünülüyor. Ancak kapılar zorla açıldığında ortaya çıkan manzara beklentilerinin çok uzağındaydı: Dorselerde ne çip ne de sunucu vardı. Olay, yerel haber sitesi San Francisco Standard'ın 25 Eylül'de yayımladığı haberle duyuldu ve kısa sürede dünya basınına taşındı.

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Dorseler gece saatlerinde çalındı, asıl değerli ekipmanı taşıyan çekicilere ise hiç dokunulmadı

Dorseler gece saatlerinde çalındı, asıl değerli ekipmanı taşıyan çekicilere ise hiç dokunulmadı

Olay, 23 Eylül çarşamba gecesi PlusAI'ın Fremont'taki test deposunda yaşandı. Şirket çalışanları ertesi sabah iki dorsenin yerinde olmadığını fark etti ve saat 09.30 sularında Fremont polisine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tesise giren ve şirkete ait olmayan iki çekici görüldü. Hırsızlar, dorselerin havalı fren bağlantılarındaki kilitleri kırıp onları bu çekicilere bağlayarak götürmüştü.

Şirketin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Lauren Kwan'ın aktardığına göre, otonom sürüş donanımlarının asıl bulunduğu PlusAI çekicileri başka bir noktada park hâlindeydi ve onlara hiç dokunulmadı. Yani şirketin gerçekten değerli olan ekipmanı yerinden bile oynamadı. Kwan, şirketteki yedi yılı boyunca böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını da söyledi.

Kapılar kırıldığında içeriden çip değil, testler için yüklenen yaklaşık 18 ton kum çıktı

Kapılar kırıldığında içeriden çip değil, testler için yüklenen yaklaşık 18 ton kum çıktı

Dorselerdeki kum, sıradan bir yük değil. PlusAI, geliştirdiği sürücüsüz kamyonları test ederken gerçek bir nakliye yükünü taklit etmek için dorseleri kumla dolduruyor. Böylece tam yüklü bir tırın farklı yol koşullarında nasıl davrandığı ölçülebiliyor. Çalınan iki dorsede toplam yaklaşık 18 ton kum bulunuyordu.

Hırsızlar dorselerin arka kapılarını zorla açtı, içeride kumdan başka bir şey olmadığını görünce de araçları olduğu yerde bırakıp gitti. Kum dahil hiçbir şey eksilmedi. Kwan, gözle görülür logoların hırsızlarda içeride çok değerli ekipman olduğu izlenimi yaratmış olabileceğini söyledi ve yaşananları 'baştan sona tuhaf bir gün' diye özetledi.

Kayıp dorseleri bir arkadaşın attığı fotoğraflı mesaj buldurdu, soruşturma sürüyor

Kayıp dorseleri bir arkadaşın attığı fotoğraflı mesaj buldurdu, soruşturma sürüyor

Dorselerin izine polis değil, tesadüf ulaştırdı. PlusAI'ın hukuktan sorumlu başkan yardımcısı aynı gün bir arkadaşından fotoğraflı bir mesaj aldı. Arkadaşı, şirketin iki tırını iş yerinin yakınında gördüğünü yazıyordu. Fotoğraftaki dorseler, Fremont'a yalnızca birkaç dakika uzaklıktaki Newark'ta bir ofis binasının önünde duruyordu. Şirketin filo ekibi konumu doğruladı, ardından Newark polisi iki dorseyi de teslim alıp PlusAI'a geri verdi.

Santa Clara merkezli ve yaklaşık 200 çalışanı bulunan PlusAI, SuperDrive adını verdiği sürücüsüz kamyon sistemini Nvidia ile birlikte geliştiriyor. İki şirket mart ayında iş birliklerini genişlettiklerini duyurmuş, fabrika üretimi otonom kamyonlarla tamamen sürücüsüz ticari seferlere 2027'de başlanmasını hedeflediklerini açıklamıştı. Fremont polisi ise soruşturmanın sürdüğünü, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını bildirdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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