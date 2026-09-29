Nvidia Logosunu Görüp Dorseleri Çalan Hırsızlar Beklemedikleri Bir Şeyle Karşılaştı

Olay, 23 Eylül çarşamba gecesi PlusAI'ın Fremont'taki test deposunda yaşandı. Şirket çalışanları ertesi sabah iki dorsenin yerinde olmadığını fark etti ve saat 09.30 sularında Fremont polisine başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarında, tesise giren ve şirkete ait olmayan iki çekici görüldü. Hırsızlar, dorselerin havalı fren bağlantılarındaki kilitleri kırıp onları bu çekicilere bağlayarak götürmüştü.

Şirketin pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Lauren Kwan'ın aktardığına göre, otonom sürüş donanımlarının asıl bulunduğu PlusAI çekicileri başka bir noktada park hâlindeydi ve onlara hiç dokunulmadı. Yani şirketin gerçekten değerli olan ekipmanı yerinden bile oynamadı. Kwan, şirketteki yedi yılı boyunca böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını da söyledi.