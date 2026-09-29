Nvidia Logosunu Görüp Dorseleri Çalan Hırsızlar Beklemedikleri Bir Şeyle Karşılaştı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan bir hırsızlık, sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Fremont kentindeki bir depodan, sürücüsüz kamyon teknolojisi geliştiren PlusAI şirketine ait iki tır dorsesi gece saatlerinde çalındı. Dorselerden biri, yapay zeka çiplerinde dünyanın önde gelen şirketi Nvidia'nın logosunu da taşıyordu. Hırsızların içeride pahalı yapay zeka donanımı bulmayı umduğu düşünülüyor. Ancak kapılar zorla açıldığında ortaya çıkan manzara beklentilerinin çok uzağındaydı: Dorselerde ne çip ne de sunucu vardı. Olay, yerel haber sitesi San Francisco Standard'ın 25 Eylül'de yayımladığı haberle duyuldu ve kısa sürede dünya basınına taşındı.
Dorseler gece saatlerinde çalındı, asıl değerli ekipmanı taşıyan çekicilere ise hiç dokunulmadı
Kapılar kırıldığında içeriden çip değil, testler için yüklenen yaklaşık 18 ton kum çıktı
Kayıp dorseleri bir arkadaşın attığı fotoğraflı mesaj buldurdu, soruşturma sürüyor
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