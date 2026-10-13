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Yapay Zeka Tek Bir Oda Fotoğrafından Evin Adresini Bulabiliyor

Yapay Zeka Tek Bir Oda Fotoğrafından Evin Adresini Bulabiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:22
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ABD'de bazı polis teşkilatlarının eriştiği Raven adlı yapay zeka aracı, tek bir iç mekan fotoğrafından o karenin çekildiği evi bulabiliyor. 404 Media'nın haberine göre sistem bir çamaşır odası ya da banyo fotoğrafını internetteki kiralık ev ilanlarıyla eşleştiriyor. Fotoğrafta konum bilgisi bulunması da gerekmiyor. Airbnb ve Zillow ise veri toplamanın kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Kaynak: 404 Media

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Çamaşır odası fotoğrafı Charlotte'taki bir kiralık eve çıktı

Çamaşır odası fotoğrafı Charlotte'taki bir kiralık eve çıktı

Raven, daha önce GeoSpy adıyla bilinen aracın yeni hali ve geliştiricisi Graylark Technologies. Kullanıcı tek bir fotoğraf yüklüyor, arama yapılacak bölgeyi seçiyor ve sistem karedeki ayırt edici ayrıntıları başka fotoğraflarla karşılaştırıyor. Konum verisine ya da dosya bilgisine ihtiyaç duymuyor.

404 Media'nın aktardığı örneklerin başında bir çamaşır odası var. Yalnızca çamaşır ve kurutma makinesinin göründüğü bir kare, aracın Kuzey Karolina'nın Charlotte kentindeki bir Airbnb ilanına ulaşmasına yetmiş. Ekran görüntüsünde yüklenen fotoğraf ile ilan fotoğrafı arasında 148 ortak nokta işaretlenmiş. Aynı sistem 2025'te yapılan bir gösterimde bir odayı San Francisco'daki bir adresle de eşleştirmişti.

Banyo karesi Kaliforniya'daki bir tatil evini işaret etti

Banyo karesi Kaliforniya'daki bir tatil evini işaret etti

Başka bir örnekte bir banyo fotoğrafı, Kaliforniya'nın Montecito bölgesinde Vrbo'da listelenen bir eve çıkmış. Haberde aracın sıradan bir görsel aramadan farklı çalıştığı vurgulanıyor: Raven birebir aynı olmayan, farklı zamanlarda çekilmiş fotoğrafları bile aynı mekânla ilişkilendirebiliyor. Bazı aramalarda şehre özel yapay zeka modelleri kullanılıyor. Miami-Dade için özel olarak eğitilmiş bir model de bunlardan biri.

Graylark, aracı dünyanın dört bir yanından konum bilgisi etiketli milyonlarca görselle eğitti. Şirketin CEO'su Daniel Heinen'e göre iç mekân eşleştirme özelliği hedeflenen bir şey değildi. Yetenek, GeoSpy 2.0 test edilirken kendiliğinden ortaya çıktı. Heinen, özelliği LinkedIn'de duyururken bunun insan ticareti ve istismar soruşturmalarında kimliği bilinmeyen bir odayı doğrulanabilir bir konum ipucuna dönüştürebileceğini söyledi.

Airbnb ve Zillow veri toplamanın kurallara aykırı olduğunu söyledi

Airbnb ve Zillow veri toplamanın kurallara aykırı olduğunu söyledi

Los Angeles Polis Departmanı ile Miami-Dade Şerif Ofisi araca erişim satın alan kurumlar arasında. Miami-Dade Şerif Ofisi sözcüsü kullanımın 'sınırlı ve büyük ölçüde keşif amaçlı' olduğunu, şimdiye kadar önemli bir ilerleme ya da tutuklama sağlamadığını belirtti.

Araç ilk kez 2025'te haberleştiğinde herkesin kullanımına açıktı. O dönemde bazı kullanıcıların şirketin Discord sunucusunda kadınları takip etmek için yardım istediği bildirilmişti. 404 Media'nın şirketle iletişime geçmesinin ardından erişim yalnızca kamu kurumları ve kurumsal müşterilerle sınırlandı.

Platformlar ise sonuçların kendi ilanlarından beslenmesine mesafeli duruyor. Airbnb, Graylark ile bir ilişkisi olmadığını, kullanım şartlarının veri toplamayı yasakladığını ve konuyu incelediğini açıkladı. Şirket ayrıca ilanlarda konum bilgisinin yer almadığını, adresin yalnızca rezervasyon sonrası paylaşıldığını hatırlattı. Zillow, veri çekmenin kurallarına aykırı olduğunu ve gerekirse hukuki yollara başvuracağını söyledi. Vrbo soruya yanıt vermedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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