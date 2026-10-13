Yapay Zeka Tek Bir Oda Fotoğrafından Evin Adresini Bulabiliyor

Raven, daha önce GeoSpy adıyla bilinen aracın yeni hali ve geliştiricisi Graylark Technologies. Kullanıcı tek bir fotoğraf yüklüyor, arama yapılacak bölgeyi seçiyor ve sistem karedeki ayırt edici ayrıntıları başka fotoğraflarla karşılaştırıyor. Konum verisine ya da dosya bilgisine ihtiyaç duymuyor.

404 Media'nın aktardığı örneklerin başında bir çamaşır odası var. Yalnızca çamaşır ve kurutma makinesinin göründüğü bir kare, aracın Kuzey Karolina'nın Charlotte kentindeki bir Airbnb ilanına ulaşmasına yetmiş. Ekran görüntüsünde yüklenen fotoğraf ile ilan fotoğrafı arasında 148 ortak nokta işaretlenmiş. Aynı sistem 2025'te yapılan bir gösterimde bir odayı San Francisco'daki bir adresle de eşleştirmişti.