Yapay Zeka Tek Bir Oda Fotoğrafından Evin Adresini Bulabiliyor
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ABD'de bazı polis teşkilatlarının eriştiği Raven adlı yapay zeka aracı, tek bir iç mekan fotoğrafından o karenin çekildiği evi bulabiliyor. 404 Media'nın haberine göre sistem bir çamaşır odası ya da banyo fotoğrafını internetteki kiralık ev ilanlarıyla eşleştiriyor. Fotoğrafta konum bilgisi bulunması da gerekmiyor. Airbnb ve Zillow ise veri toplamanın kurallarına aykırı olduğunu söyledi.
Kaynak: 404 Media
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Çamaşır odası fotoğrafı Charlotte'taki bir kiralık eve çıktı
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Banyo karesi Kaliforniya'daki bir tatil evini işaret etti
Airbnb ve Zillow veri toplamanın kurallara aykırı olduğunu söyledi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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