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Tuzlu Çekirdek Etkisinden QR'ın Türkçe Yazılışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Tuzlu Çekirdek Etkisinden QR'ın Türkçe Yazılışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 18:07
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Haftanın ikinci gününde timeline'ın gündemi dağınık. Kimi tek taraflı yolda hem sağa hem sola bakan kendini anlattı, kimi yeni aldığı silgiye kıyamayıp masasında sergiledi. Tuzlu çekirdeğin ardından dudakların hâlini düşünenler, 6. sınıftaki teknoloji tasarım dersini hatırlayanlar da aynı akışta buluştu.

Elle yazılmış bir tabelada yabancı kelimeye dayanamayanlar, bir kombinin ikonikliğini tartışanlar ve kariyer yolunda gittikçe tuhaflaşan bir tabloya şaşıranlar da var. Son 24 saatte X'te öne çıkan paylaşımları bir araya getirdik.

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Temkinli diyelim.

Temkinli diyelim.
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Alışkanlık işte...

Alışkanlık işte...
twitter.com

Karizma!

Karizma!
twitter.com

Survivor'da böyle zorluk derecesi yok.

Gündem de bizden sorulur.

Gündem de bizden sorulur.
twitter.com
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Başarısız bir öngörü...

Başarısız bir öngörü...
twitter.com

Beteri de var.

Beteri de var.
twitter.com

Hayırlı olsun diyelim.

Hayırlı olsun diyelim.
twitter.com

Yaprak Dökümü tayfa anladı bile.

Yaprak Dökümü tayfa anladı bile.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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