Tuzlu Çekirdek Etkisinden QR'ın Türkçe Yazılışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haftanın ikinci gününde timeline'ın gündemi dağınık. Kimi tek taraflı yolda hem sağa hem sola bakan kendini anlattı, kimi yeni aldığı silgiye kıyamayıp masasında sergiledi. Tuzlu çekirdeğin ardından dudakların hâlini düşünenler, 6. sınıftaki teknoloji tasarım dersini hatırlayanlar da aynı akışta buluştu.
Elle yazılmış bir tabelada yabancı kelimeye dayanamayanlar, bir kombinin ikonikliğini tartışanlar ve kariyer yolunda gittikçe tuhaflaşan bir tabloya şaşıranlar da var. Son 24 saatte X'te öne çıkan paylaşımları bir araya getirdik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temkinli diyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alışkanlık işte...
Karizma!
Gündem de bizden sorulur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarısız bir öngörü...
Beteri de var.
Hayırlı olsun diyelim.
Yaprak Dökümü tayfa anladı bile.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapatalım 👋
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın