Tuzlu Çekirdek Etkisinden QR'ın Türkçe Yazılışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın ikinci gününde timeline'ın gündemi dağınık. Kimi tek taraflı yolda hem sağa hem sola bakan kendini anlattı, kimi yeni aldığı silgiye kıyamayıp masasında sergiledi. Tuzlu çekirdeğin ardından dudakların hâlini düşünenler, 6. sınıftaki teknoloji tasarım dersini hatırlayanlar da aynı akışta buluştu.

Elle yazılmış bir tabelada yabancı kelimeye dayanamayanlar, bir kombinin ikonikliğini tartışanlar ve kariyer yolunda gittikçe tuhaflaşan bir tabloya şaşıranlar da var. Son 24 saatte X'te öne çıkan paylaşımları bir araya getirdik.