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Bir Kadın Evde Tek Başınayken Kedilerinin Kendisine Yaşattığı Gerilim Dolu Anları Paylaştı

Bir Kadın Evde Tek Başınayken Kedilerinin Kendisine Yaşattığı Gerilim Dolu Anları Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
27.10.2026 - 17:34

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Kediler dünyanın en sevimli canlıları fakat bazen insan dostlarını hiç olmadık durumlara sokabiliyorlar. Kedilerin gözlerindeki tapetum lucidum adı verilen yansıtıcı tabaka, çok az ışıkta bile görebilmelerini sağlarken karanlıkta gözlerinin iki küçük lamba gibi parlamasına da neden oluyor. Evdeki ışıklar kapalıyken koridorun ucunda aniden beliren bu parıltılar ise kedi sahiplerinin bile bir anlığına tüylerini diken diken edebiliyor.

'gokoglucats' isimli kullanıcı, evinin karanlık koridorunun sonunda parlayan gözleri paylaştı. Evde tek başınayken bu manzarayla karşılaşan kadının videosu izleyenleri de gerdi. 'Evde şöyle bişiyle karşılaşsanız ne yapardınız?' diye soran kullanıcı, özellikle patili dostuyla yaşayanları güldürdü.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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