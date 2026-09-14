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Davul Zurna Sesinden Korkup Evde Saklanacak Yer Arayan Sarı Kedinin Şaşkınlığı Yüzünden Okundu

Davul Zurna Sesinden Korkup Evde Saklanacak Yer Arayan Sarı Kedinin Şaşkınlığı Yüzünden Okundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2026 - 13:03

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Hayvanlar dışarıdaki dünyayı bizim algıladığımız gibi algılamıyor. Evcil hayvanlarımızla aynı evi paylaşırken onların dış dünyada yaşanan sıradan olaylara verdikleri tepkilere sıkça şahit oluyoruz. Özellikle yüksek sesli kutlamalarda, minik dostlarımız için durum bambaşka bir boyuta taşınabiliyor. Evin huzurlu ortamında aniden yankılanan ritmik sesler, onların doğasında bulunan merak ve korunma güdülerini aynı anda tetikliyor. 

Patili dostuyla yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, sitesinin bahçesindeki davul zurna sesini duyan kedisinin yaşadığı panik anlarını paylaştı. Dışarıdaki coşkulu kalabalığın aksine, evdeki sarman kedinin seslerin kaynağını anlamaya çalışırken girdiği haller izleyenleri hem güldürdü hem endişelendirdi.

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Evcil hayvanlar yüksek seslerden neden bu kadar korkar?

Evcil hayvanlar yüksek seslerden neden bu kadar korkar?

Gürültülü sokak eğlenceleri, patlayan havai fişekler veya aniden başlayan davul zurna sesleri kediler başta olmak üzere birçok evcil hayvan için ciddi bir stres kaynağı. Kedilerin işitme duyuları insanlarınkinden çok daha gelişmiştir. Bizim normal veya eğlenceli bulduğumuz frekanstaki sesler, onların hassas kulaklarında adeta bir tehlike alarmı gibi yankılanır. Sesin nereden geldiğini ve kendilerine zarar verip vermeyeceğini kestiremedikleri için ilk refleks olarak kendilerini güvende hissedecekleri kapalı alanlara, koltuk altlarına ya da yüksek yerlere kaçma eğilimi gösterirler. Bu gibi durumlarda onları zorla saklandıkları yerden çıkarmamak, evde sakin bir ortam yaratmak ve kendi hallerine bırakmak onların bu süreci daha az stresle atlatmasına yardımcı olur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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