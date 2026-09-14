Davul Zurna Sesinden Korkup Evde Saklanacak Yer Arayan Sarı Kedinin Şaşkınlığı Yüzünden Okundu

Hayvanlar dışarıdaki dünyayı bizim algıladığımız gibi algılamıyor. Evcil hayvanlarımızla aynı evi paylaşırken onların dış dünyada yaşanan sıradan olaylara verdikleri tepkilere sıkça şahit oluyoruz. Özellikle yüksek sesli kutlamalarda, minik dostlarımız için durum bambaşka bir boyuta taşınabiliyor. Evin huzurlu ortamında aniden yankılanan ritmik sesler, onların doğasında bulunan merak ve korunma güdülerini aynı anda tetikliyor.

Patili dostuyla yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, sitesinin bahçesindeki davul zurna sesini duyan kedisinin yaşadığı panik anlarını paylaştı. Dışarıdaki coşkulu kalabalığın aksine, evdeki sarman kedinin seslerin kaynağını anlamaya çalışırken girdiği haller izleyenleri hem güldürdü hem endişelendirdi.