Harvard 221 Bin Kişiyi 33 Yıl İzledi: Mutfaklardaki En Sağlıklı Yağ Belli Oldu
Türk mutfağında yağ seçimi yıllardır bir tartışma konusu. Kimi tereyağını her yemekte kullanırken kimi de ayçiçek yağını daha hafif bulup onu tercih ediyor. Margarin ise yıllardır aklanıp yeniden yargılanıyor. Bu tartışma uzun süre herkesin kendi deneyimine dayanıyordu ancak Harvard araştırmacılarının 221 binden fazla kişiyi 33 yıla varan sürelerle izlediği çalışma, tahminlere yer bırakmayacak kadar net bir sonuç verdi.
Günlük tereyağı miktarını bitkisel sıvı yağla değiştirenlerde ölüm riski belirgin biçimde düşük çıktı. Bir başka çalışma ise mutfakta yaygın olan bir inancı, 'duman noktası yüksekse ısıya dayanıklıdır' fikrini tersine çevirdi. Peki en sağlıklı yaş hangisi?
Gelin, detaylara bakalım.
Günde Bir Tatlı Kaşığı Tereyağını Bitkisel Yağla Değiştirenlerde Ölüm Riski %17 Azaldı
180 Derecede 6 Saat Isıtıldı, En Çok Bozulan Yağ Duman Noktası En Yüksek Olan Ayçiçek Yağı Çıktı
Kızarttığınız Yağı İkinci Kez Kullanmayın
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