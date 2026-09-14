Harvard 221 Bin Kişiyi 33 Yıl İzledi: Mutfaklardaki En Sağlıklı Yağ Belli Oldu

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu araştırmacılarının mart 2025'te JAMA Internal Medicine dergisinde yayımladığı çalışma, bu tartışmanın bugüne kadarki en güçlü verisini sundu. Üç büyük kohortta yer alan 221.054 yetişkin 33 yıla varan sürelerle takip edildi.

Sonuç olarak günlük 10 gram tereyağı, yani yaklaşık bir tatlı kaşığı, yerine aynı miktarda bitkisel sıvı yağ tüketenlerde toplam ölüm riski yüzde 17, kansere bağlı ölüm riski yine yüzde 17 daha düşük bulundu.

En yüksek tereyağı tüketen grupta ise toplam ölüm riski yüzde 15 daha yüksekti. Çalışmada öne çıkan üç yağ zeytinyağı, kanola yağı ve soya yağıydı.

Bu farkın nedeni tereyağının bileşiminde saklı. 100 gram tereyağında yaklaşık 51 gram doymuş yağ bulunuyor ve bu karşılaştırmadaki en yüksek oran. Doymuş yağ da LDL yani 'kötü' kolesterolü yükseltiyor.

Dünya Sağlık Örgütü doymuş yağın günlük kalorinin yüzde 10'unu, Amerikan Kalp Derneği ise yüzde 5-6'sını geçmemesini öneriyor. Bununla birlikte tereyağını tamamen kötülemek de doğru olmaz: A ve K2 vitamini açısından zengin, bağırsak sağlığıyla ilişkilendirilen bütirik asit içeriyor ve aromasının yerini tutan başka bir yağ yok.