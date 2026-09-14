Psikologlar Açıkladı: İşlerini Erteleyen İnsanların En Belirgin 3 Özelliği
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Her şeyi son ana bırakmak, çoğu insanın tanıdık bir alışkanlığı. British Journal of Psychology'de yayınlanan bir araştırma, işlerini sürekli erteleyen kişilerin paylaştığı birkaç ortak özelliği ortaya koydu. Araştırmaya göre bu özellikler tembellikten çok, dikkat ve duygu düzenlemeyle ilgili.
İşte detaylar.
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Bir işe uzun süre odaklanamıyorlar, dikkatleri kolayca dizi izlemek gibi aktivitelere kayıyor.
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Duygularını düzenlemekte zorlanıyorlar, bu güçlük dürtüsellikle birleşince erteleme daha da güçleniyor.
Planlama ve öz denetim gibi becerileri kapsayan yürütücü işlevleri zamanla zayıflıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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