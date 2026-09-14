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Psikologlar Açıkladı: İşlerini Erteleyen İnsanların En Belirgin 3 Özelliği

Psikologlar Açıkladı: İşlerini Erteleyen İnsanların En Belirgin 3 Özelliği

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 12:53
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Her şeyi son ana bırakmak, çoğu insanın tanıdık bir alışkanlığı. British Journal of Psychology'de yayınlanan bir araştırma, işlerini sürekli erteleyen kişilerin paylaştığı birkaç ortak özelliği ortaya koydu. Araştırmaya göre bu özellikler tembellikten çok, dikkat ve duygu düzenlemeyle ilgili.

İşte detaylar.

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Bir işe uzun süre odaklanamıyorlar, dikkatleri kolayca dizi izlemek gibi aktivitelere kayıyor.

Bir işe uzun süre odaklanamıyorlar, dikkatleri kolayca dizi izlemek gibi aktivitelere kayıyor.

Erteleyen kişilerin ilk ortak özelliği, bir hedefe odaklanmayı sürdürememeleri. Bu durum dikkatin dizi izlemek ya da arkadaşlarla buluşmak gibi alternatif aktivitelere kaymasını kolaylaştırıyor, bu alternatifler zamanla sınav çalışmak gibi asıl görevin önüne geçebiliyor. Dikkati görevde tutmadaki bu güçlük, zihnin kendiliğinden başka düşüncelere kaydığı anları da artırıyor.

Duygularını düzenlemekte zorlanıyorlar, bu güçlük dürtüsellikle birleşince erteleme daha da güçleniyor.

Duygularını düzenlemekte zorlanıyorlar, bu güçlük dürtüsellikle birleşince erteleme daha da güçleniyor.

İkinci ortak özellik, duygu düzenlemede yaşanan güçlük. Bir araştırma, erteleme eğilimi ile duygu düzenleme arasındaki ilişkiyi inceliyor ve bu eğilimin dürtüsellik ile dikkat dağınıklığı gibi etkenlerle ağırlaşabildiğini gösteriyor.

Planlama ve öz denetim gibi becerileri kapsayan yürütücü işlevleri zamanla zayıflıyor.

Planlama ve öz denetim gibi becerileri kapsayan yürütücü işlevleri zamanla zayıflıyor.

Üçüncü ortak özellik, yürütücü işlevlerdeki zayıflama. Planlama, organizasyon, öz denetim ve davranış kontrolü gibi becerileri kapsayan bu işlevler zamanla zayıfladıkça erteleme eğilimi de artıyor. Araştırmacılar, dikkat dağınıklığı ve dürtüselliğin bu süreçte belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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