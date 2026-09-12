Kim Av Kim Avcı? Balık Tutan Bir Adam Yakaladığı Balığı Oltayla Birlikte Bir Kediye Kaptırdı

Kediler dünyanın en çevik canlılarından biri. Bir şeyi hedef haline getirdiklerinde onları durduracak herhangi bir şey de olmuyor. Bir anda başlarını belaya sokabildikleri gibi, yine bir anda insan dostlarının da başlarına bela açabiliyorlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, müthiş zekalarıyla kendilerine hayran bırakmayı başarıyorlar.

Oltayla balık avlayan bir içerik üreticisi, balık tuttuğu sırada hiç beklemediği bir misafirin hedefi haline geldi. Yakaladığı balığı kancadan çıkarmak üzereyken aniden ortaya çıkan uyanık bir kedi, duruma anında müdahale etti ve balık tutan kişiye zahmet vermeden kendi balığını kendisi çıkardı. Kaşla göz arasında balığı oltayla birlikte uzağa götüren kedinin ziyafeti izleyenleri güldürdü.