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Kim Av Kim Avcı? Balık Tutan Bir Adam Yakaladığı Balığı Oltayla Birlikte Bir Kediye Kaptırdı

Kim Av Kim Avcı? Balık Tutan Bir Adam Yakaladığı Balığı Oltayla Birlikte Bir Kediye Kaptırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.09.2026 - 22:25

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Kediler dünyanın en çevik canlılarından biri. Bir şeyi hedef haline getirdiklerinde onları durduracak herhangi bir şey de olmuyor. Bir anda başlarını belaya sokabildikleri gibi, yine bir anda insan dostlarının da başlarına bela açabiliyorlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, müthiş zekalarıyla kendilerine hayran bırakmayı başarıyorlar. 

Oltayla balık avlayan bir içerik üreticisi, balık tuttuğu sırada hiç beklemediği bir misafirin hedefi haline geldi. Yakaladığı balığı kancadan çıkarmak üzereyken aniden ortaya çıkan uyanık bir kedi, duruma anında müdahale etti ve balık tutan kişiye zahmet vermeden kendi balığını kendisi çıkardı. Kaşla göz arasında balığı oltayla birlikte uzağa götüren kedinin ziyafeti izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DdG-9t...
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İzleyenleri hem güldürdü hem korkuttu!

İzleyenleri hem güldürdü hem korkuttu!

Kıyıdaki kayalıkların arasından fırlayan sevimli kedi, olta kancasının ucundaki balığı bir hamlede yakalayarak kancadan söküp aldı. Balıkçının şaşkın bakışları ve 'Lan oğlum nereye gidiyorsun, kedi gel buraya!' feryatları arasında hızla tepelere doğru koşmaya başlayan kedi, oltadaki bütün misinayı çeke çeke götürdü. İpin sonuna kadar çekilmesiyle balıkçıyı çaresiz bırakan uyanık kedi, avını kaptığı gibi otların arasında gözden kayboldu.

Görüntüleri izleyenler, kancanın kediye zarar vermiş olma ihtimali konusunda endişelendi. İçerik üreticisi kedinin herhangi bir zarar görmediğini yaptığı açıklamada belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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