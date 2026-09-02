Kırgızistan'da Gerçekleşen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılışında Bir At Dengesini Kaybedip Düştü!

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Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dct9LEqNKiL/
Göçebe toplulukların yüzyıllardır yaşattığı geleneksel sporlar ve zengin kültür mirası, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları ile yeniden uluslararası vitrine taşındı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 100'ü aşkın ülkeden gelen sporcu ve heyetleri bir araya getiren organizasyon, Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen renkli açılış töreniyle kapılarını açtı.
6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış seremonisinde gerçekleşen gösteride bir at, bilinmeyen bir nedenle aniden dengesini kaybetti. Zemin koşulları veya anlık bir adımlama hatası sebebiyle yere kapaklanan at ve üzerindeki binici yürekleri ağızlara getirdi.
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Açılış töreninin görüntüleri izleyenleri büyüledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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