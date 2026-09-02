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Kırgızistan'da Gerçekleşen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılışında Bir At Dengesini Kaybedip Düştü!

Kırgızistan'da Gerçekleşen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılışında Bir At Dengesini Kaybedip Düştü!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 11:40

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Göçebe toplulukların yüzyıllardır yaşattığı geleneksel sporlar ve zengin kültür mirası, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları ile yeniden uluslararası vitrine taşındı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 100'ü aşkın ülkeden gelen sporcu ve heyetleri bir araya getiren organizasyon, Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen renkli açılış töreniyle kapılarını açtı.

6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış seremonisinde gerçekleşen gösteride bir at, bilinmeyen bir nedenle aniden dengesini kaybetti. Zemin koşulları veya anlık bir adımlama hatası sebebiyle yere kapaklanan at ve üzerindeki binici yürekleri ağızlara getirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dct9LEqNKiL/
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Açılış töreninin görüntüleri izleyenleri büyüledi.

Açılış töreninin görüntüleri izleyenleri büyüledi.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi çok sayıda dünya liderini aynı tribünde buluşturdu. Tören kapsamında Tanrı Dağları'ndan toplanan kutsal sular ile katılımcı ülkelerin getirdiği suların tek bir dev kapta buluşturulduğu 'Su Kervanı' ritüeli gerçekleştirilerek dünya halkları arasındaki birlik ve beraberlik simgelendi.

Açılış töreninin en dikkat çekici anlarından biri stadyumda gerçekleşen muazzam sahne gösterisi oldu. Videoda da görüldüğü üzere, Bişkek Arena'nın zeminini kaplayan ışık gösterisi eşliğinde, geleneksel kıyafetler giymiş atlı birlikler etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Arka plandaki dev karlı dağ projeksiyonları ve merkezde yer alan geleneksel motifli sahne düzeni, izleyicilere bozkır kültürünün kadim bağlarını yaşatan görsel bir şölen sundu.

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Törenin detaylarını buradan okuyabilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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