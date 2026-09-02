Kırgızistan'da Gerçekleşen 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılışında Bir At Dengesini Kaybedip Düştü!

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi çok sayıda dünya liderini aynı tribünde buluşturdu. Tören kapsamında Tanrı Dağları'ndan toplanan kutsal sular ile katılımcı ülkelerin getirdiği suların tek bir dev kapta buluşturulduğu 'Su Kervanı' ritüeli gerçekleştirilerek dünya halkları arasındaki birlik ve beraberlik simgelendi.

Açılış töreninin en dikkat çekici anlarından biri stadyumda gerçekleşen muazzam sahne gösterisi oldu. Videoda da görüldüğü üzere, Bişkek Arena'nın zeminini kaplayan ışık gösterisi eşliğinde, geleneksel kıyafetler giymiş atlı birlikler etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Arka plandaki dev karlı dağ projeksiyonları ve merkezde yer alan geleneksel motifli sahne düzeni, izleyicilere bozkır kültürünün kadim bağlarını yaşatan görsel bir şölen sundu.