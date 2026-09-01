article/comments
article/share
Haberler
Video
Bütün Salon Ayağa Kalktı: Seyircilere İstiklal Marşı Soran Alman Komedyen Neye Uğradığını Şaşırdı

Bütün Salon Ayağa Kalktı: Seyircilere İstiklal Marşı Soran Alman Komedyen Neye Uğradığını Şaşırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.09.2026 - 23:37

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bildiğiniz üzere ülkemiz, söz konusu milli duygular olunca anında tek yürek olabiliyor. Bu birlik ve beraberlik duygusu yabancıların da dikkatini çekiyor. Normalde her konuda ikiye bölünmeyi başaran halkımızı, herhangi bir olay kolayca bir araya getirebiliyor. 

Alman komedyen Mario Adrion, gösterisi sırasında seyircilerine Türkiye'nin milli marşının ne olduğunu sordu. Başlangıçta sadece ufak bir mırıldanma veya kısa bir melodi duymayı bekleyen komedyen, salondaki Türk seyircilerin ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okumaya başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yabancı ülkelerde gösteri yaparken izleyicilerden genellikle tek bir kıta veya nakarat yanıtı almaya alışkın olduğunu belirten Adrion, Türk seyircilerin durmaksızın ve büyük bir ciddiyetle marşın tamamını okuması karşısında ne yapacağını bilemedi.

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DcsEnHISqhA/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bu inanılmazdı"

"Bu inanılmazdı"

Sahnede ne yapacağını bilemeyerek şaşkınlığını gizleyemeyen ve coşkuya ortak olmaya çalışan komedyen, 'İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı' diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Yaşadığı coşku seli sonrası espri yapmayı da ihmal etmeyen Mario Adrion, İstiklal Marşı’nın yarattığı güçlü atmosferin ardından Yunanistan ile ilgili şakalar da yaptı. Gösteri sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın bile bu coşkulu anlarla gurur duyacağını söyleyen komedyen, Türk seyircisinin milli değerlerine olan bağlılığına ve enerjisine hayran kaldığını ifade etti. Salondaki bu birlik ruhu ve komedyenin samimi şaşkınlığı izleyenleri adeta gururlandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın