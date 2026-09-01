Bütün Salon Ayağa Kalktı: Seyircilere İstiklal Marşı Soran Alman Komedyen Neye Uğradığını Şaşırdı

Bildiğiniz üzere ülkemiz, söz konusu milli duygular olunca anında tek yürek olabiliyor. Bu birlik ve beraberlik duygusu yabancıların da dikkatini çekiyor. Normalde her konuda ikiye bölünmeyi başaran halkımızı, herhangi bir olay kolayca bir araya getirebiliyor.

Alman komedyen Mario Adrion, gösterisi sırasında seyircilerine Türkiye'nin milli marşının ne olduğunu sordu. Başlangıçta sadece ufak bir mırıldanma veya kısa bir melodi duymayı bekleyen komedyen, salondaki Türk seyircilerin ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okumaya başlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yabancı ülkelerde gösteri yaparken izleyicilerden genellikle tek bir kıta veya nakarat yanıtı almaya alışkın olduğunu belirten Adrion, Türk seyircilerin durmaksızın ve büyük bir ciddiyetle marşın tamamını okuması karşısında ne yapacağını bilemedi.

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