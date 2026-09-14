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Seda Sayan Sessizliğini Bozdu: 4 Markadan 200 Milyon TL'lik Reklam İddiasına Çarpıcı Yanıt!

Seda Sayan Sessizliğini Bozdu: 4 Markadan 200 Milyon TL'lik Reklam İddiasına Çarpıcı Yanıt!

Seda Sayan Magazin Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.09.2026 - 12:52
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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, dün akşam (13 Eylül Pazar) İstanbul'da bir konser verdi. Sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerle bir araya gelen ünlü şarkıcıya, günlerdir konuşulan bir iddia soruldu. Dört farklı markadan toplam 200 milyon TL kazandığı öne sürülen Sayan, mikrofonlar uzatılır uzatılmaz bu iddialara dair ağzını açtı.

Kaynak: Sabah

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Seda Sayan, uzun yıllardır Türk televizyonunun en tanıdık isimlerinden biri olarak biliniyor.

Seda Sayan, uzun yıllardır Türk televizyonunun en tanıdık isimlerinden biri olarak biliniyor.

Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, otuz yılı aşkın süredir hem sahnelerde hem ekranlarda görücüye çıkıyor.

Kariyerine şarkıcı olarak başlayan Sayan, zamanla sunuculuk alanında da adından söz ettirdi. Sabahların Sultanı Seda Sayan gibi uzun soluklu programlarla sabah kuşağının en tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

Son dönemde YouTube kanalında yayınlanan Bacıların Bacısı adlı programıyla dijital platformlarda da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sanatçı, bu başarısının ardından gelen televizyon tekliflerini bir süreliğine beklettiğini açıklamıştı.

Yedi kez evlenmiş olmasıyla da sık sık gündeme gelen Sayan, 2022'de nikah masasına oturduğu eşi Çağlar Ökten ile sahnede sergilediği romantik anlarla da magazin basınının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Sayan'ın dört farklı markayla yıllık reklam anlaşması imzaladığı ve 200 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

Sayan'ın dört farklı markayla yıllık reklam anlaşması imzaladığı ve 200 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Sayan, dört farklı markayla yıllık reklam anlaşmasına imza attı ve her anlaşmanın 50 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü.

İddialara göre sanatçı bu anlaşmalardan toplamda 200 milyon TL kazanacaktı; markalardan biri olan dijital eğitim platformuna ait reklam filminin de yayına girdiği konuşuldu.

Sayan'ın son dönemde YouTube'daki programıyla yakaladığı popülerliğin ardından televizyon tekliflerini beklettiği ve dijital projelere yöneldiği de iddialar arasındaydı.

Sayan, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak iddiaların tamamen asılsız olduğunu öne sürdü.

Sayan, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak iddiaların tamamen asılsız olduğunu öne sürdü.

İstanbul'da sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerin karşısına geçen Sayan, kendisine yöneltilen 200 milyon TL'lik iddiayı gündeme getirdi.

'Yok alakası yok. Öyle 4 reklam falan da yok. O fiyatlarda gerçekten alakası yok' diyen sanatçı, iddiaları tek tek reddetti.

Vergi rekortmenliği geçmişine de değinen Sayan, 'Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz kazandığım zamanlar vergi rekortmeni olmuş bir isim olduğum için. Kazanıyorum, vergimi veriyorum. Gerçekten çok abartılı' sözleriyle söylentilerin çok büyütüldüğünü belirtti.

Ünlü şarkıcının bu net yanıtı, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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