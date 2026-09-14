Seda Sayan Sessizliğini Bozdu: 4 Markadan 200 Milyon TL'lik Reklam İddiasına Çarpıcı Yanıt!
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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, dün akşam (13 Eylül Pazar) İstanbul'da bir konser verdi. Sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilerle bir araya gelen ünlü şarkıcıya, günlerdir konuşulan bir iddia soruldu. Dört farklı markadan toplam 200 milyon TL kazandığı öne sürülen Sayan, mikrofonlar uzatılır uzatılmaz bu iddialara dair ağzını açtı.
Kaynak: Sabah
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Seda Sayan, uzun yıllardır Türk televizyonunun en tanıdık isimlerinden biri olarak biliniyor.
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Sayan'ın dört farklı markayla yıllık reklam anlaşması imzaladığı ve 200 milyon TL kazandığı iddia edilmişti.
Sayan, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak iddiaların tamamen asılsız olduğunu öne sürdü.
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