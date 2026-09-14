Seda Sayan Sessizliğini Bozdu: 4 Markadan 200 Milyon TL'lik Reklam İddiasına Çarpıcı Yanıt!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Sayan, dört farklı markayla yıllık reklam anlaşmasına imza attı ve her anlaşmanın 50 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü.

İddialara göre sanatçı bu anlaşmalardan toplamda 200 milyon TL kazanacaktı; markalardan biri olan dijital eğitim platformuna ait reklam filminin de yayına girdiği konuşuldu.

Sayan'ın son dönemde YouTube'daki programıyla yakaladığı popülerliğin ardından televizyon tekliflerini beklettiği ve dijital projelere yöneldiği de iddialar arasındaydı.