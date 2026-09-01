Murat Boz’un Sitem Dolu Paylaşımını Gören Seda Sayan’dan "Anne" Refleksi!
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O Ses Türkiye jüri koltuğunda başlayan samimiyetlerini yıllardır sürdüren Murat Boz ve Seda Sayan, sosyal medyadaki eğlenceli diyaloglarıyla gündeme geldi. “Yüreğim, nerelere gideyim?” sözleriyle gizemli bir paylaşım yapan Murat Boz’un özel hayatında bir sorun yaşadığı düşünüldü. Ünlü popçunun sitem dolu sözlerine kayıtsız kalamayan Seda Sayan ise hemen “Ne oldu annem sana?” yorumunu bıraktı. Murat Boz'un cevabı gecikmedi.
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Türk pop müziğinin 2000’li yıllardan bu yana en popüler erkek sanatçılarından biri olan Murat Boz, müzikten televizyona ve sinemaya uzanan kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
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Murat Boz’un sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşım, Seda Sayan’ı harekete geçirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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