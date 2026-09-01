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Murat Boz’un Sitem Dolu Paylaşımını Gören Seda Sayan’dan "Anne" Refleksi!

Murat Boz’un Sitem Dolu Paylaşımını Gören Seda Sayan’dan "Anne" Refleksi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 10:59
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O Ses Türkiye jüri koltuğunda başlayan samimiyetlerini yıllardır sürdüren Murat Boz ve Seda Sayan, sosyal medyadaki eğlenceli diyaloglarıyla gündeme geldi. “Yüreğim, nerelere gideyim?” sözleriyle gizemli bir paylaşım yapan Murat Boz’un özel hayatında bir sorun yaşadığı düşünüldü. Ünlü popçunun sitem dolu sözlerine kayıtsız kalamayan Seda Sayan ise hemen “Ne oldu annem sana?” yorumunu bıraktı. Murat Boz'un cevabı gecikmedi.

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Türk pop müziğinin 2000’li yıllardan bu yana en popüler erkek sanatçılarından biri olan Murat Boz, müzikten televizyona ve sinemaya uzanan kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Türk pop müziğinin 2000’li yıllardan bu yana en popüler erkek sanatçılarından biri olan Murat Boz, müzikten televizyona ve sinemaya uzanan kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kısa sürede dönemin en dikkat çeken erkek popçularından biri haline gelen Boz; “Maximum”, “Püf”, “Para Yok”, “Uçurum”, “Özledim”, “Aşklarım Büyük Benden” ve “Janti” gibi çok sayıda hit şarkıya imza attı. Güçlü sesi, dans performansı ve sahnedeki enerjisiyle pop müziğin kalıcı isimleri arasına yerleşmeyi başardı.

Müzik kariyerini oyunculukla da destekleyen ünlü şarkıcı; Hadi İnşallah, Kardeşim Benim ve Dönerse Senindir gibi sinema filmlerinde rol aldı. Netflix’te yayımlanan Zeytin Ağacı dizisinde Tuba Büyüküstün’le başrolü paylaşarak oyunculuk kariyerine dijital platformda da devam etti.

Murat Boz’un popülaritesini bambaşka bir noktaya taşıyan proje ise uzun yıllar jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye oldu. Yarışmadaki sempatik tavırları, yarışmacılarla kurduğu iletişim ve diğer jüri üyeleriyle yaşadığı eğlenceli atışmalar sayesinde ekranların en sevilen isimlerinden birine dönüştü.

Murat Boz’un O Ses Türkiye sayesinde yakın bir dostluk kurduğu isimlerden biri de Seda Sayan oldu.

Aynı jüri koltuğuna oturdukları dönemde sık sık tatlı sert rekabete giren Murat Boz ve Seda Sayan, özellikle beğendikleri yarışmacıları kendi takımlarına dahil edebilmek için verdikleri mücadeleyle programın en eğlenceli anlarına imza attı. Seda Sayan’ın Boz’a zaman zaman “yakışıklım” ve “annem” diye seslenmesi, ikili arasındaki abla-kardeş ilişkisini de gözler önüne serdi.

Ekran önünde başlayan bu samimiyet, programın ardından da devam etti. İkili, hem sosyal medyada hem de verdikleri röportajlarda birbirlerine duydukları sevgiyi sık sık dile getirdi. Seda Sayan’ın Murat Boz’un özel hayatıyla yakından ilgilenmesi ve ünlü popçuyu evlendirmeyi kendisine görev edinmesi de magazin dünyasında defalarca gündeme geldi.

Boz’un uzun süredir bekar olmasıyla ilgili konuşan Seda Sayan, daha önce “Murat’ı ben evlendireceğim, ona kız bulacağım” diyerek gönüllü çöpçatanlığa soyunmuştu. Murat Boz da Seda Sayan’ın bu açıklamalarını her zamanki gibi gülerek karşılamıştı. Yıllar önce O Ses Türkiye stüdyosunda başlayan bu eğlenceli dostluk, ikilinin sosyal medyadaki son diyaloğuyla bir kez daha ortaya çıktı.

Murat Boz’un sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşım, Seda Sayan’ı harekete geçirdi.

Murat Boz’un sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşım, Seda Sayan’ı harekete geçirdi.

Murat Boz, Instagram hesabından “Yüreğim, nerelere gideyim?” sözlerinin yer aldığı gizemli bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcının neye gönderme yaptığı anlaşılmayınca takipçileri bu sözlerin özel hayatında yaşadığı bir gelişmeyle bağlantılı olabileceğini düşündü. Boz’un sitemli ifadeleri kısa sürede merak uyandırırken paylaşıma kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Seda Sayan oldu.

Ünlü popçunun gerçekten üzgün olduğunu düşünen Seda Sayan, gönderinin altına “Ne oldu annem sana?” yorumunu bıraktı. Sayan’ın endişeli ve korumacı yaklaşımı ikili arasındaki samimiyeti bir kez daha gözler önüne sererken Murat Boz’un verdiği kısa cevap işin aslını ortaya çıkardı.

Seda Sayan’a “Yeni şarkı abla” yanıtını veren Murat Boz, paylaşımındaki sözlerin özel hayatına ilişkin bir sitem olmadığını açıkladı. Böylece hem merak uyandıran paylaşımın perde arkası ortaya çıktı hem de ünlü şarkıcı yeni müzik projesinin ilk ipucunu vermiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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