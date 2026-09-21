Zirveden 7. Sıraya Geriledi: 20 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresinde 'Çirkin' lakabıyla anılan Meryem ile çocukluk aşkı Kadir'in yıllar sonra kesişen yollarını konu alan dizi, kenar mahalle ile zengin Karataş ailesi arasında geçen bir vicdan ve intikam hikâyesi anlatıyor. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı yapımda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu ve Olgun Toker gibi isimler de kadroda yer alıyor.

Star TV'nin kendi açıklamalarına göre dizi ilk sezonu boyunca zirvedeki yerini korudu ve sezonu Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci sırada tamamladı. 19 Nisan 2026 verilerine göre Total'de 7,30 rating ve 19,75 share ile liderliği elinde tutan yapım, sezon finalinde de aynı başarıyı sürdürdü; sezonun beklenenden erken, 8. bölümde bitmesinin nedeni ise düşük performans değil, bayram tatili ve yaz mevsimi kaynaklı genel izlenme düşüşüydü.