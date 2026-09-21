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Zirveden 7. Sıraya Geriledi: 20 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Zirveden 7. Sıraya Geriledi: 20 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Teşkilat Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 14:43
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20 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Kanal D'de yayınlanan Daha 17, TRT 1'de yeni sezonuyla ekrana dönen Teşkilat, Star TV'de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Çirkin ve TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yarıştığı gecede, geçen sezon Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de zirvede yer alan bir yapımın performansı dikkat çekti. Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveye hangi yapımın çıktığı ve geçen sezonun lideri olan dizinin kaçıncı sıraya gerilediği merak ediliyor.

20 Eylül reyting sonuçları...

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Çirkin, Mart 2026'da Star TV ekranlarına geldi ve ilk sezonunu zirvede tamamladı.

Çirkin, Mart 2026'da Star TV ekranlarına geldi ve ilk sezonunu zirvede tamamladı.

Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresinde 'Çirkin' lakabıyla anılan Meryem ile çocukluk aşkı Kadir'in yıllar sonra kesişen yollarını konu alan dizi, kenar mahalle ile zengin Karataş ailesi arasında geçen bir vicdan ve intikam hikâyesi anlatıyor. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı yapımda Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu ve Olgun Toker gibi isimler de kadroda yer alıyor.

Star TV'nin kendi açıklamalarına göre dizi ilk sezonu boyunca zirvedeki yerini korudu ve sezonu Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci sırada tamamladı. 19 Nisan 2026 verilerine göre Total'de 7,30 rating ve 19,75 share ile liderliği elinde tutan yapım, sezon finalinde de aynı başarıyı sürdürdü; sezonun beklenenden erken, 8. bölümde bitmesinin nedeni ise düşük performans değil, bayram tatili ve yaz mevsimi kaynaklı genel izlenme düşüşüydü.

İkinci sezonuyla Eylül'de geri dönen Çirkin, 20 Eylül'de geçen seneki liderliğinin aksine listenin gerisinde kaldı.

İkinci sezonuyla Eylül'de geri dönen Çirkin, 20 Eylül'de geçen seneki liderliğinin aksine listenin gerisinde kaldı.

Eylül ayında ikinci sezonuyla ekrana dönen dizi, 7-13 Eylül haftasının resmi ilk 10 tablosuna hiç girememişti. 20 Eylül Pazar günü ise Kanal D'de yayınlanan Daha 17'nin Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de zirveyi kaptığı gecede, Çirkin Total ve AB gruplarında 7., ABC1 grubunda ise 6. sırada yer bulabildi.

Düşüşün en önemli nedeni olarak, geçtiğimiz sezon da rakibi olan Teşkilat'ın yeni sezonuyla güçlü bir dönüş yapması ve Daha 17'nin gecenin genelinde kesintisiz zirvede kalması öne çıkıyor. Kadroda Çetin Tekindor'un rahatsızlanması nedeniyle yaşanan oyuncu değişikliği de dizinin bu sezon gündeminde yer alan gelişmelerden biri oldu.

Daha 17, Kanal D'de 31 Mayıs 2026'da başladı ve 20 Eylül'de üç kategoride de zirveyi kaptı.

Daha 17, Kanal D'de 31 Mayıs 2026'da başladı ve 20 Eylül'de üç kategoride de zirveyi kaptı.

Beş yaşında ailesini kaybeden 17 yaşındaki Aras'ın kayıp kardeşini aramak için Bodrum'a gelmesini ve Bodrum'un en güçlü ailesi Akkayalarla yollarının kesişmesini konu alan dizi, 31 Mayıs 2026'dan bu yana Kanal D ekranlarında. Çağan Efe Ak'ın başrolünü üstlendiği yapımda Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk ve Ata Yaşat gibi isimler de rol alıyor.

20 Eylül Pazar akşamı 17. bölümüyle ekrana gelen dizi, hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci sırada yer alarak gecenin kesintisiz lideri oldu. 18. bölüm 27 Eylül Pazar günü ekrana gelecek.

Teşkilat, 20 Eylül'de neredeyse tamamen yenilenen kadrosuyla 7. sezonuna başladı.

Teşkilat, 20 Eylül'de neredeyse tamamen yenilenen kadrosuyla 7. sezonuna başladı.

MİT'in gizli operasyonlarını konu alan aksiyon dizisi, 20 Eylül Pazar akşamı saat 21.00'de 7. sezonunun ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına döndü. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay karakteri merkezde kalırken, yeni sezona Bensu Soral, Uğur Yücel ve Ali Seçkiner Alıcı gibi isimler de katıldı.

Yeni sezonuyla dönen dizi, 20 Eylül reytinglerinde Daha 17'nin ardından ikinci sırada yer aldı; Total'de 3,95, AB'de 3,53, ABC1'de ise 3,78 rating ile listenin üst sıralarındaki yerini korudu.

20 Eylül Pazar Total Reyting Sonuçları

20 Eylül Pazar Total Reyting Sonuçları
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20 Eylül Pazar AB Reyting Sonuçları

20 Eylül Pazar AB Reyting Sonuçları

20 Eylül Pazar 20+ABC1 Reyting Sonuçları

20 Eylül Pazar 20+ABC1 Reyting Sonuçları

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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