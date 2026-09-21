Zirveden 7. Sıraya Geriledi: 20 Eylül Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
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20 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Kanal D'de yayınlanan Daha 17, TRT 1'de yeni sezonuyla ekrana dönen Teşkilat, Star TV'de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Çirkin ve TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yarıştığı gecede, geçen sezon Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de zirvede yer alan bir yapımın performansı dikkat çekti. Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveye hangi yapımın çıktığı ve geçen sezonun lideri olan dizinin kaçıncı sıraya gerilediği merak ediliyor.
20 Eylül reyting sonuçları...
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Çirkin, Mart 2026'da Star TV ekranlarına geldi ve ilk sezonunu zirvede tamamladı.
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İkinci sezonuyla Eylül'de geri dönen Çirkin, 20 Eylül'de geçen seneki liderliğinin aksine listenin gerisinde kaldı.
Daha 17, Kanal D'de 31 Mayıs 2026'da başladı ve 20 Eylül'de üç kategoride de zirveyi kaptı.
Teşkilat, 20 Eylül'de neredeyse tamamen yenilenen kadrosuyla 7. sezonuna başladı.
20 Eylül Pazar Total Reyting Sonuçları
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20 Eylül Pazar AB Reyting Sonuçları
20 Eylül Pazar 20+ABC1 Reyting Sonuçları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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