İki Farklı Kişi Sandılar: Margot Robbie’nin Yakın Çekim Görüntüleri “Nasıl Yani?” Dedirtti!
Hollywood’un en güzel ve başarılı oyuncuları arasında gösterilen Margot Robbie, bu kez rol aldığı bir filmle değil, sosyal medyada karşılaştırılan yakın çekim görüntüleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun farklı zamanlarda çekilen iki paparazzi karesi yan yana getirilince ortaya çıkan görünüm farkı görenleri şaşırttı. Bazı kullanıcılar iki karede aynı kişinin bulunduğuna inanmakta zorlanırken, bazıları değişimin ışık, çekim açısı, makyaj ve mimiklerden kaynaklandığını savundu. Robbie’nin yüzünü tüm ayrıntılarıyla gösteren filtresiz kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Gelin, “Nasıl yani?” dedirten bu karşılaştırmaya birlikte bakalım.
Hollywood’un en güçlü ve popüler isimlerinden biri olan Margot Robbie, kariyerinde birbirinden farklı karakterlere hayat vererek güzelliğinin çok daha ötesinde bir yıldız olduğunu kanıtladı.
Kariyeri boyunca güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Margot Robbie’nin farklı zamanlarda çekilen iki yakın plan paparazzi karesi sosyal medyada yan yana getirildi.
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