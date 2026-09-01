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İki Farklı Kişi Sandılar: Margot Robbie’nin Yakın Çekim Görüntüleri “Nasıl Yani?” Dedirtti!

İki Farklı Kişi Sandılar: Margot Robbie’nin Yakın Çekim Görüntüleri “Nasıl Yani?” Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 09:41
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Hollywood’un en güzel ve başarılı oyuncuları arasında gösterilen Margot Robbie, bu kez rol aldığı bir filmle değil, sosyal medyada karşılaştırılan yakın çekim görüntüleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun farklı zamanlarda çekilen iki paparazzi karesi yan yana getirilince ortaya çıkan görünüm farkı görenleri şaşırttı. Bazı kullanıcılar iki karede aynı kişinin bulunduğuna inanmakta zorlanırken, bazıları değişimin ışık, çekim açısı, makyaj ve mimiklerden kaynaklandığını savundu. Robbie’nin yüzünü tüm ayrıntılarıyla gösteren filtresiz kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. Gelin, “Nasıl yani?” dedirten bu karşılaştırmaya birlikte bakalım.

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Hollywood’un en güçlü ve popüler isimlerinden biri olan Margot Robbie, kariyerinde birbirinden farklı karakterlere hayat vererek güzelliğinin çok daha ötesinde bir yıldız olduğunu kanıtladı.

Hollywood’un en güçlü ve popüler isimlerinden biri olan Margot Robbie, kariyerinde birbirinden farklı karakterlere hayat vererek güzelliğinin çok daha ötesinde bir yıldız olduğunu kanıtladı.

Kariyerine Avustralya’nın uzun soluklu dizisi Neighbours ile başlayan Margot Robbie, Hollywood’daki asıl çıkışını 2013 yılında Leonardo DiCaprio’yla başrolü paylaştığı The Wolf of Wall Street filmiyle yaptı. Naomi Lapaglia karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu, kısa süre içerisinde sektörün en çok aranan yıldızlarından biri haline geldi.

Focus, Suicide Squad, Birds of Prey, Once Upon a Time in Hollywood ve Babylon gibi birbirinden farklı yapımlarda rol alan Robbie, özellikle Harley Quinn karakteriyle popüler kültürün unutulmaz yüzlerinden birine dönüştü. I, Tonya ve Bombshell filmlerindeki performanslarıyla Oscar’a aday gösterilen oyuncu, fiziksel dönüşüm gerektiren rollerdeki başarısıyla da övgü topladı.

Margot Robbie’nin kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri ise hiç şüphesiz Barbie oldu. Greta Gerwig imzalı filmde yalnızca Barbie’yi canlandırmakla kalmayan Robbie, kurucusu olduğu LuckyChap Entertainment aracılığıyla yapımcılığı da üstlendi. Dünya çapında 1,4 milyar doları aşan gişesiyle büyük bir fenomene dönüşen film, Robbie’nin Hollywood’daki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Kariyeri boyunca güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Margot Robbie’nin farklı zamanlarda çekilen iki yakın plan paparazzi karesi sosyal medyada yan yana getirildi.

Kariyeri boyunca güzelliğiyle de sık sık gündeme gelen Margot Robbie’nin farklı zamanlarda çekilen iki yakın plan paparazzi karesi sosyal medyada yan yana getirildi.

Ünlü oyuncunun yüzünü oldukça yakından gösteren iki fotoğrafı arasında belirgin bir fark olduğu öne sürüldü. İlk karede Robbie’nin daha yoğun bir göz makyajı yaptığı, flaşın doğrudan yüzüne vurduğu ve gülümserken görüntülendiği görülüyor. Diğer fotoğrafta ise daha yumuşak bir makyaj tercih eden oyuncu, farklı bir açıdan ve daha dengeli bir ışık altında objektife yansıyor.

Yan yana getirilen görüntülerde Robbie’nin cilt dokusundan yüz hatlarına kadar pek çok detayın farklı görünmesi “Nasıl yani?” yorumlarına neden oldu. Ancak iki fotoğraf arasındaki farkı yalnızca oyuncunun görünümündeki değişime bağlamak pek mümkün değil. Çekim açısı, kullanılan objektif, ışık, flaş, makyaj ve yüz ifadesi yakın plan fotoğraflarda kişinin görünümünü büyük ölçüde değiştirebiliyor.

Özellikle ilk karede kullanılan sert flaş, cildin doğal dokusunu ve makyajın bütün ayrıntılarını olduğundan daha belirgin hale getirirken ikinci fotoğraftaki yumuşak ışık daha pürüzsüz bir görünüm yaratıyor. 

Bazı kullanıcılar fotoğraflarda iki farklı kişi varmış gibi göründüğünü savunurken, bazıları da değişimin tamamen ışık, açı ve makyajdan kaynaklandığını dile getirdi. Özellikle kırmızı göz etkisinin görüldüğü ilk fotoğrafın sert flaşla çekilmiş olması, kareler arasındaki farkın en önemli nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Yakın plan paparazzi fotoğraflarının kusursuzlaştırılmış kırmızı halı karelerinden oldukça farklı görünmesi ise şaşırtıcı değil. Profesyonel çekimlerde doğru ışık, özenli pozlama ve sonradan yapılan düzenlemeler devreye girerken paparazzi karelerinde ünlüler çoğu zaman hazırlıksız ve kontrol edemedikleri açılardan görüntüleniyor.

Margot Robbie’nin gündeme gelen kareleri de aynı yüzün ışığa, makyaja, açıya ve mimiklere bağlı olarak ne kadar farklı görünebileceğini bir kez daha ortaya koydu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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