İlahiyatçı Mustafa Karataş, Kardeşinin Vefat Haberini Canlı Yayında Öğrendi
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İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Davut Karataş hayatını kaybetti. İlahiyatçı Mustafa Karataş, kardeşinin vefat haberini canlı yayında öğrendi.
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İlahiyat profesörü ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş yaptığı yayınlarla zaman zaman gündeme geliyor.
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İşte Mustafa Karataş'ın kardeşinin vefatını duyurduğu anlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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