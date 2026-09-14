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İlahiyatçı Mustafa Karataş, Kardeşinin Vefat Haberini Canlı Yayında Öğrendi

İlahiyatçı Mustafa Karataş, Kardeşinin Vefat Haberini Canlı Yayında Öğrendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.09.2026 - 08:42
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İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Davut Karataş hayatını kaybetti. İlahiyatçı Mustafa Karataş, kardeşinin vefat haberini canlı yayında öğrendi.

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İlahiyat profesörü ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş yaptığı yayınlarla zaman zaman gündeme geliyor.

İlahiyat profesörü ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş yaptığı yayınlarla zaman zaman gündeme geliyor.

Uzun süredir ekranda olan Karataş bu sefer canlı yayında üzücü bir olay yaşadı. Karataş, kardeşi Davut Karataş'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. 65 yaşındaki Karataş, üzücü haberi yayın yaptığı program sırasında öğrendi.

Oldukça üzgün görünen ve konuşmakta zorlanan Karataş, kardeşinin vefat haberini; ''Bir haber aldım. Benim küçük erkek kardeşim, daha doğrusu ortancamız, Yusuf'la benim aramdaki Davut Karataş kardeşim 4 aydır yoğun bakımdaydı. Bugün şimdi vefat haberi geldi. Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak. Ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum'' sözleriyle duyurdu.

Ünlü ilahiyatçı yayını sürdürmek için çabalarken kardeşinden bahsederek dua okudu. Mustafa Karataş, kardeşinin cenaze töreni programıyla ilgili detayları sosyal medya hesabından ''Kardeşim Davut Karataş'ın cenaze namazı 14.09.2026 Pazartesi günü öğle namazını müteakip Karabük Yüzüncü Yıl Camiinde kılınarak naaşı Karabük’te defnedilecektir'' mesajıyla paylaştı.

İşte Mustafa Karataş'ın kardeşinin vefatını duyurduğu anlar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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