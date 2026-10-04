Warren Buffett'ın Sağ Kolu Charlie Munger Zihinsel Olarak Güçlü Olmanın 5 Yolunu Açıkladı
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Warren Buffett'ın yarım asırlık ortağı Charlie Munger, 2023'te 99 yaşında hayatını kaybettiğinde arkasında servetinden çok daha fazla konuşulan bir şey bıraktı: düşünme biçimini. Berkshire Hathaway'in başkan yardımcılığını yapan efsane yatırımcı, başarıyı zekâdan çok zihinsel dayanıklılığa bağlıyordu. Konuşmalarında ve röportajlarında sık sık geri döndüğü beş psikolojik beceri, bugün de zor bir dönemden geçen herkese yol gösteriyor.
Kaynak: New Trader U
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Munger, karşı tarafın argümanını ondan iyi bilmediği hiçbir konuda fikir sahibi olmuyordu
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Kendine acımayı paranoyaya yakın, yıkıcı bir düşünce biçimi olarak görüyordu
Ona göre yüksek IQ, kötü bir mizaçla birleşince yanlış kararları beraberinde getiriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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