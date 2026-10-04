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Psikolojiye Göre Toplu Taşımada Kime Yer Vereceğimize Nasıl Karar Veriyoruz?

Psikolojiye Göre Toplu Taşımada Kime Yer Vereceğimize Nasıl Karar Veriyoruz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 11:22
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Otobüste ya da metroda yerimizi birine vermek çoğu zaman birkaç saniyede verilen bir karar. Tayvan'da yapılan bir araştırma, bu kararı kimin yaşına bakarak, kimin de karşısındakinin durumunu gözleyerek verdiğini inceledi.

İşte detaylar...

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Öncelikli koltuk denince akıllara ilk yaşlılar geliyor.

Öncelikli koltuk denince akıllara ilk yaşlılar geliyor.

Araştırmada Tayvan'daki bir sağlık yüksekokulunun 3 bölümünden 146 öğrenciye açık uçlu sorular soruldu. Öğrencilerin yanıtlarında öncelikli koltuğu hak eden grup olarak en sık yaşlılar geçti (123 kez). Onları hamile kadınlar (92) ve çocuklar (36) izledi.

Yanıtların yarısından biraz fazlası ise belirli bir gruba değil, o an gözlenen ihtiyaca dayanıyordu. Yürümekte zorlanan, hasta görünen ya da yaralı kişiler bu grupta öne çıktı.

Öğrencilerin çoğu yerini kimse istemeden verdiğini anlattı.

Öğrencilerin çoğu yerini kimse istemeden verdiğini anlattı.

Hatırlanan durumlarla ilgili yanıtların yüzde 62,1'inde öğrenciler yerlerini kendiliğinden verdiklerini söyledi, yüzde 30,6'sında ise yer vermediler. Kararın arkasında en sık kişisel değerler vardı. Bir öğrenci, yaşlı birini görünce ayağa kalkmanın kendisi için otomatik olduğunu anlattı.

Araştırma, yaşlılara saygıyı vurgulayan Konfüçyüsçü değerlerin etkili olduğu Doğu Asya kültürünün bu kararlarda payı olabileceğini de belirtiyor.

Karşıdaki kişinin tavrı da kararı etkiliyor.

Karşıdaki kişinin tavrı da kararı etkiliyor.

Yanıtların yüzde 26,7'sinde kararı, yer bekleyen kişinin davranışı belirledi. Bazı öğrenciler, karşısındakini kaba ya da yeri hak ediyormuş gibi davranan biri olarak gördüğünde yerini vermediğini söyledi. Bir öğrenci ise yaşlı bir adamın kendisine hoşnutsuz bir bakışla baktığını, tartışma çıkmasın diye kalktığını anlattı.

Araştırmacı, tüm katılımcıların Tayvan'daki tek bir okuldan olduğunu, bu yüzden sonuçların başka bölgelere genellenmesinin sınırlı olabileceğini de not ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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