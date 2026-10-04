Psikolojiye Göre Toplu Taşımada Kime Yer Vereceğimize Nasıl Karar Veriyoruz?

Araştırmada Tayvan'daki bir sağlık yüksekokulunun 3 bölümünden 146 öğrenciye açık uçlu sorular soruldu. Öğrencilerin yanıtlarında öncelikli koltuğu hak eden grup olarak en sık yaşlılar geçti (123 kez). Onları hamile kadınlar (92) ve çocuklar (36) izledi.

Yanıtların yarısından biraz fazlası ise belirli bir gruba değil, o an gözlenen ihtiyaca dayanıyordu. Yürümekte zorlanan, hasta görünen ya da yaralı kişiler bu grupta öne çıktı.