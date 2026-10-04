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Çölün Ortasına Hoparlörler Kurdu: Tek Bir Şarkıyı Sürekli Çalacak Şekilde Ayarladı

Çölün Ortasına Hoparlörler Kurdu: Tek Bir Şarkıyı Sürekli Çalacak Şekilde Ayarladı

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 11:01
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Namibya asıllı sanatçı Max Siedentopf, Namib Çölü'nün kumulları arasına altı hoparlör ve güneş enerjisiyle çalışan bir MP3 çalar yerleştirdi. 'Toto Forever' adlı düzenek, Toto grubunun 1982 tarihli 'Africa' şarkısını durmadan tekrar çalacak şekilde ayarlandı.

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Düzeneğin tam yeri açıklanmadı, onu yalnızca en sadık Toto hayranlarının bulması isteniyor

Düzeneğin tam yeri açıklanmadı, onu yalnızca en sadık Toto hayranlarının bulması isteniyor

Artnet News'e göre Siedentopf eseri 28 Aralık 2018'de izin almadan, 'gerilla' usulüyle kurdu; proje Ocak 2019'da duyuruldu. Düzenek, kuma sabitlenmiş beyaz dikdörtgen blokların üzerine yerleştirilen altı hoparlör ile bunlara bağlı mavi bir MP3 çalardan oluşuyor. Tüm sistem, güneş enerjili bir bataryayla çalışacak şekilde tasarlandı.

Eserin tam yeri açıklanmadı. Siedentopf, düzeneğin yalnızca en sadık Toto hayranlarının bulabileceği bir hazine gibi olmasını istediğini söylüyor. Sanatçının internet sitesinde paylaştığı 'hazine haritası' ise çölün tamamını olası konum olarak işaretliyor. Namib'in Hollanda ile İsviçre'nin toplamı kadar büyük olduğunu hatırlatan Siedentopf, arayacak olanlara yanlarına bol su almalarını tavsiye ediyor.

Siedentopf, 55 milyon yıllık geçmişiyle dünyanın en eski çölü kabul edilen Namib'i seçtiğini ve şarkının da o kadar uzun çalmasını umduğunu söylüyor. Yine de 'Parçaların çoğu mümkün olduğunca dayanıklı seçildi ama çölün sert koşullarının eninde sonunda düzeneği yutacağından eminim' diyor. Düzeneğin bugün hala çalışıp çalışmadığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Sanatçı şarkıya en büyük saygı duruşunu Afrika'da yapmak istedi

Sanatçı şarkıya en büyük saygı duruşunu Afrika'da yapmak istedi

'Africa', Toto'nun 1982'de yayımladığı ve yıllar sonra internetin en sevilen mizah malzemelerinden birine dönüşen bir şarkı. Hyperallergic'in 2019'daki haberine göre şarkının YouTube'daki izlenme sayısı 440 milyona ulaşmıştı; şarkıya adanmış Twitter botları ve Reddit sayfaları da bulunuyordu.

Siedentopf, Artnet News'e şarkıyı 400 kezden fazla dinlediğini ama onu neyin bu kadar kalıcı kıldığını hala söyleyemediğini anlatmıştı. Şarkının popüler kültürdeki yerine ilgi duyan sanatçı, 'Africa'yı Afrika'da fiziksel olarak sergileyerek ona en büyük saygı duruşunu yapmak istediğini söylüyor.

Namibya'da büyüyen Siedentopf, 2019'da Londra'da yaşıyor ve uluslararası iletişim ajansı KesselsKramer'de kreatif direktör olarak çalışıyordu. Hyperallergic'e konuşan sanatçı, hükümetten bir tepki almadığını, yerel halktan ise farklı yorumlar geldiğini söylemişti: 'Kimisi bayılıyor, kimisi bunun gelmiş geçmiş en kötü ses enstalasyonu olduğunu düşünüyor.'

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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