Çölün Ortasına Hoparlörler Kurdu: Tek Bir Şarkıyı Sürekli Çalacak Şekilde Ayarladı
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Namibya asıllı sanatçı Max Siedentopf, Namib Çölü'nün kumulları arasına altı hoparlör ve güneş enerjisiyle çalışan bir MP3 çalar yerleştirdi. 'Toto Forever' adlı düzenek, Toto grubunun 1982 tarihli 'Africa' şarkısını durmadan tekrar çalacak şekilde ayarlandı.
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