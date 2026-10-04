Çölün Ortasına Hoparlörler Kurdu: Tek Bir Şarkıyı Sürekli Çalacak Şekilde Ayarladı

Artnet News'e göre Siedentopf eseri 28 Aralık 2018'de izin almadan, 'gerilla' usulüyle kurdu; proje Ocak 2019'da duyuruldu. Düzenek, kuma sabitlenmiş beyaz dikdörtgen blokların üzerine yerleştirilen altı hoparlör ile bunlara bağlı mavi bir MP3 çalardan oluşuyor. Tüm sistem, güneş enerjili bir bataryayla çalışacak şekilde tasarlandı.

Eserin tam yeri açıklanmadı. Siedentopf, düzeneğin yalnızca en sadık Toto hayranlarının bulabileceği bir hazine gibi olmasını istediğini söylüyor. Sanatçının internet sitesinde paylaştığı 'hazine haritası' ise çölün tamamını olası konum olarak işaretliyor. Namib'in Hollanda ile İsviçre'nin toplamı kadar büyük olduğunu hatırlatan Siedentopf, arayacak olanlara yanlarına bol su almalarını tavsiye ediyor.

Siedentopf, 55 milyon yıllık geçmişiyle dünyanın en eski çölü kabul edilen Namib'i seçtiğini ve şarkının da o kadar uzun çalmasını umduğunu söylüyor. Yine de 'Parçaların çoğu mümkün olduğunca dayanıklı seçildi ama çölün sert koşullarının eninde sonunda düzeneği yutacağından eminim' diyor. Düzeneğin bugün hala çalışıp çalışmadığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.