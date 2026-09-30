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Üç Yıl Boyunca Taşların Sesini Dinledi: Mağarayı Enstrümana Çevirdi!

Üç Yıl Boyunca Taşların Sesini Dinledi: Mağarayı Enstrümana Çevirdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 13:55
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ABD'nin Virginia eyaletindeki Luray Mağaraları'nda bir bilim insanı, sarkıtları tek tek dinleyip ayarlayarak mağarayı devasa bir müzik aletine dönüştürdü. Great Stalacpipe Organ adı verilen bu org, dünyanın en büyük müzik aleti olarak biliniyor.

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Rehberin tokmakla sarkıta vurduğunu gören bir bilim insanı mağaradan org yapmaya karar verdi

Rehberin tokmakla sarkıta vurduğunu gören bir bilim insanı mağaradan org yapmaya karar verdi

Mağaranın resmi açıklamasına göre fikir 1954'te, Pentagon'da matematikçi ve elektronik bilimci olarak çalışan Virginia'lı Leland W. Sprinkle mağarayı gezerken doğdu. O dönem rehberler, ziyaretçilere göstermek için küçük bir tokmakla sarkıtlara vurup müzikal bir ses çıkarıyordu.

Bu gösteriden çok etkilenen Sprinkle, üç yıl sürecek bir çalışmaya girişti. Yanına aldığı 13 İngiliz akort çatalıyla mağaranın geniş salonlarını dolaştı, sarkıtlara tek tek vurarak doğru sesi verebilecek olanları aradı.

Yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alana yayılan sarkıtlar arasından seçilenler, gereken notayı tam olarak verebilmeleri için büyük bir titizlikle yontuldu. Orgda bugün toplam 37 sarkıt kullanılıyor.

Tuşa basıldığında lastik uçlu bir tokmak sarkıta vurarak notayı çalıyor

Tuşa basıldığında lastik uçlu bir tokmak sarkıta vurarak notayı çalıyor

Sprinkle, mağaranın dört bir yanına elektronik tokmaklar yerleştirip bunları dört klavyeli büyük bir konsola bağladı. Konsolda bir tuşa basıldığında, lastik uçlu bir piston konser akortuna göre ayarlanmış sarkıta vurarak notayı çıkarıyor.

Bugün org, bir çocuğun müzik kutusuna benzer şekilde çalışan otomatik bir sistemle çalınıyor. Ancak Sprinkle'ın yıllarca yaptığı gibi elle çalınması da hala mümkün.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en büyük müzik aleti olarak kabul edilen Great Stalacpipe Organ, National Public Radio, ABC'nin Good Morning America programı, Voice of America ve Mister Rogers' Neighborhood gibi pek çok yayında yer aldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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