Üç Yıl Boyunca Taşların Sesini Dinledi: Mağarayı Enstrümana Çevirdi!

Mağaranın resmi açıklamasına göre fikir 1954'te, Pentagon'da matematikçi ve elektronik bilimci olarak çalışan Virginia'lı Leland W. Sprinkle mağarayı gezerken doğdu. O dönem rehberler, ziyaretçilere göstermek için küçük bir tokmakla sarkıtlara vurup müzikal bir ses çıkarıyordu.

Bu gösteriden çok etkilenen Sprinkle, üç yıl sürecek bir çalışmaya girişti. Yanına aldığı 13 İngiliz akort çatalıyla mağaranın geniş salonlarını dolaştı, sarkıtlara tek tek vurarak doğru sesi verebilecek olanları aradı.

Yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alana yayılan sarkıtlar arasından seçilenler, gereken notayı tam olarak verebilmeleri için büyük bir titizlikle yontuldu. Orgda bugün toplam 37 sarkıt kullanılıyor.