“Sana Yük Olmayayım” Diyen Genci Geri Çevirmedi: Elçin Sangu’nun Mesajları İç Isıttı!

Kızıl saçları, gülümsemesi ve kendine has enerjisiyle Elçin Sangu’yu tanımamak zor! Yıllardır farklı projelerde izlediğimiz oyuncu, özellikle Kiralık Aşk’la geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Barış Arduç’la başrolü paylaştığı dizide canlandırdığı Defne, romantik komedi izleyicisinin unutamadığı karakterlerden biri oldu.

Defne’nin telaşları, sakarlıkları ve Ömer’le yaşadığı aşk, dizinin takipçilerini ekran başına toplarken Sangu’nun kariyerinde de önemli bir dönemin kapısını açtı. Oyuncu, sonraki yıllarda farklı türlerdeki yapımlarla karşımıza çıktı. Yaşamayanlar, Çarpışma ve Çöp Adam gibi projelerle romantik komedinin dışındaki rollerde de yer aldı.

Son olarak Netflix yapımı Seni Tanıyorum’da Funda karakterini canlandıran Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’la başrolü paylaştı. Doğumun ardından ressamlığa dönmek isteyen Funda’nın hikayesini anlatan yapım, oyuncunun dijital platformdaki işlerine eklendi.

Ancak Sangu, bu kez bir rolü ya da yeni projesiyle gündeme gelmedi. Sosyal medyada yeniden paylaşılan bir yazışma, oyuncunun kendisine ulaşan bir gence yaklaşımını ortaya koydu.

Maddi durumundan söz ederek küçük bir istekte bulunan genç, belki de mesajına cevap geleceğini bile düşünmüyordu. Sangu ise hem yanıt verdi hem de talebini karşılamak için onu yönlendirdi.