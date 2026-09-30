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“Sana Yük Olmayayım” Diyen Genci Geri Çevirmedi: Elçin Sangu’nun Mesajları İç Isıttı!

“Sana Yük Olmayayım” Diyen Genci Geri Çevirmedi: Elçin Sangu’nun Mesajları İç Isıttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 14:34
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Elçin Sangu’nun mesajları iç ısıttı! Maddi durumu nedeniyle istediği oyunu alamayan bir genç, oyuncuya ulaşarak yardım istedi. Uzun uzun derdini anlatan gence Sangu’nun cevabı gecikmedi. Yeniden paylaşılan yazışma, oyuncunun samimi tavrını ortaya koydu.

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Elçin Sangu, Kiralık Aşk’ın Defne’siyle hafızalarımıza yerleşen isimlerden biri.

Elçin Sangu, Kiralık Aşk’ın Defne’siyle hafızalarımıza yerleşen isimlerden biri.

Kızıl saçları, gülümsemesi ve kendine has enerjisiyle Elçin Sangu’yu tanımamak zor! Yıllardır farklı projelerde izlediğimiz oyuncu, özellikle Kiralık Aşk’la geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Barış Arduç’la başrolü paylaştığı dizide canlandırdığı Defne, romantik komedi izleyicisinin unutamadığı karakterlerden biri oldu.

Defne’nin telaşları, sakarlıkları ve Ömer’le yaşadığı aşk, dizinin takipçilerini ekran başına toplarken Sangu’nun kariyerinde de önemli bir dönemin kapısını açtı. Oyuncu, sonraki yıllarda farklı türlerdeki yapımlarla karşımıza çıktı. Yaşamayanlar, Çarpışma ve Çöp Adam gibi projelerle romantik komedinin dışındaki rollerde de yer aldı.

Son olarak Netflix yapımı Seni Tanıyorum’da Funda karakterini canlandıran Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’la başrolü paylaştı. Doğumun ardından ressamlığa dönmek isteyen Funda’nın hikayesini anlatan yapım, oyuncunun dijital platformdaki işlerine eklendi.

Ancak Sangu, bu kez bir rolü ya da yeni projesiyle gündeme gelmedi. Sosyal medyada yeniden paylaşılan bir yazışma, oyuncunun kendisine ulaşan bir gence yaklaşımını ortaya koydu.

Maddi durumundan söz ederek küçük bir istekte bulunan genç, belki de mesajına cevap geleceğini bile düşünmüyordu. Sangu ise hem yanıt verdi hem de talebini karşılamak için onu yönlendirdi.

Oyun almak için yardım isteyen gence Elçin Sangu’nun cevabı dikkat çekti!

Oyun almak için yardım isteyen gence Elçin Sangu’nun cevabı dikkat çekti!

Paylaşılan ekran görüntüsünde bir genç, Elçin Sangu’ya mesaj atarak ekonomik durumunu ve oyun alma isteğini anlattı. Bilgisayar almak için para biriktirdiğini, okul masraflarıyla birlikte bütçesinin zorlandığını söyleyen genç, hesabındaki oyun kütüphanesine yeni bir oyun eklemek istediğini belirtiyor.

Oyuncuya doğrudan bir beklenti yüklemekten çekinen genç, mesajında “Bütçem ne abla, ona göre bir oyun seçeyim. Sana yük olmayayım” ifadelerini kullandı. Hatta Excel bildiğini, oyuncunun bu konuda yardıma ihtiyacı olursa seve seve destek verebileceğini de ekledi.

Uzun mesajın ardından Sangu’nun cevabı oldukça samimi oldu:

“Dur dur yahu tamam ikna oldum :) Bak şöyle yapalım ben sana telefon numarası vereceğim yarın arayacaksın ne oyunu istiyorsan seç en istediğin oyunu o halledecek.”

Karşısındakinin numarasını paylaşacağı kişinin kendisini tanıyıp tanımayacağını merak eden genç, telefonda ne söylemesi gerektiğini sordu. Sangu da haber vereceğini ve ismini söylemesinin yeterli olacağını belirterek onu rahatlattı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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