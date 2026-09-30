“Sana Yük Olmayayım” Diyen Genci Geri Çevirmedi: Elçin Sangu’nun Mesajları İç Isıttı!
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Elçin Sangu’nun mesajları iç ısıttı! Maddi durumu nedeniyle istediği oyunu alamayan bir genç, oyuncuya ulaşarak yardım istedi. Uzun uzun derdini anlatan gence Sangu’nun cevabı gecikmedi. Yeniden paylaşılan yazışma, oyuncunun samimi tavrını ortaya koydu.
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Elçin Sangu, Kiralık Aşk’ın Defne’siyle hafızalarımıza yerleşen isimlerden biri.
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Oyun almak için yardım isteyen gence Elçin Sangu’nun cevabı dikkat çekti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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