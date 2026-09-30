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Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul’un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!

Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul’un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 12:49
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Çağlar Ertuğrul’un bu kez rolü değil, saati konuşuluyor! Yemek yerken çekilen fotoğrafında bileğindeki aksesuar dikkat çekti. İlk bakışta sıradan bir detay gibi görünen saatin değeri ise hiç öyle değil. Oyuncunun yaklaşık 2,2 milyon TL değerinde olduğu belirtilen saatini yakından inceleyelim!

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Çağlar Ertuğrul, aksiyondan romantik komediye farklı rollerde izlediğimiz isimlerden biri.

Çağlar Ertuğrul, aksiyondan romantik komediye farklı rollerde izlediğimiz isimlerden biri.

Çağlar Ertuğrul’u kimi zaman üniformasıyla, kimi zaman romantik bir hikayenin başrolünde izledik. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarda yer aldı. Sinema, televizyon ve dijital projeler arasında ilerleyen Ertuğrul, her yeni rolünde farklı bir karakterle karşımıza çıktı.

Oyunculuğa yönelmeden önce Koç Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimi alan Ertuğrul’un geniş kitlelerce tanınmasında Dağ filmlerinin önemli bir payı vardı. Askeri aksiyon türündeki bu yapımların ardından televizyon projeleriyle de popülerliğini artırdı. Fazilet Hanım ve Kızları’nda canlandırdığı Yağız Egemen, izleyicilerin hafızasında kalan karakterlerinden biri oldu.

Burcu Özberk’le başrollerini paylaştığı Afili Aşk’ta ise Kerem Yiğiter’i canlandırdı. Bu kez romantik komediyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, performansıyla Altın Kelebek’te En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Teşkilat’ın Serdar’ı ve Magarsus’un Turgut’u da oyuncunun kariyerindeki dikkat çeken roller arasına girdi. Özellikle Magarsus için yaşadığı fiziksel değişim, karaktere hazırlanırken aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Ertuğrul, sonrasında Sorgu ve Kalpazan gibi projelerde de yer aldı.

Son dönemde ise Star TV’de yayınlanan Çirkin’de Kadir Tunalı karakterine hayat veriyor. Derya Pınar Ak’la başrolü paylaştığı yapım, oyuncunun televizyon yolculuğunun yeni duraklarından biri oldu.

Ancak Ertuğrul, bu kez bir projesiyle değil, günlük hayatından bir fotoğrafla dikkat çekti. Bir restoranda yemek yerken çekilen karede, gözler bileğindeki saate çevrildi.

Çağlar Ertuğrul’un bileğindeki saatin yaklaşık 2,2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.

Çağlar Ertuğrul’un bileğindeki saatin yaklaşık 2,2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.

Gözlükleri ve lacivert üstüyle yemek masasında görüntülenen oyuncunun fotoğrafında, metal bilezikli saati de açıkça görülüyor. Paylaşılan görselde bu aksesuarın Audemars Piguet marka olduğu ve değerinin 2 milyon 200 bin TL’ye ulaştığı bilgisi yer alıyor.

Fotoğraftaki saat; sekizgen çerçevesi, çelik bileziği ve birden fazla küçük göstergeye sahip kadranıyla markanın Royal Oak Chronograph serisini işaret ediyor. Ancak oyuncunun taktığı saatin tam referansı, yalnızca bu fotoğraftan kesinleştirilemiyor.

Peki paylaşımdaki yaklaşık 2,2 milyon TL’lik rakam, satış fiyatlarıyla örtüşüyor mu? Benzer tasarıma sahip bu modelin Chrono24’teki bir ikinci el ilanında 2 milyon 192 bin 834 TL fiyatla satışa sunulduğu görülüyor. Dolayısıyla görselde belirtilen tutara oldukça yakın bir ilan fiyatı bulunuyor.

Söz konusu ilandaki model, 41 milimetrelik çelik kasaya, otomatik mekanizmaya ve safir cama sahip. Siyah kadranı üzerindeki kronograf göstergeleri, saatin sportif görünümünü tamamlıyor. Çerçevesindeki belirgin vidalar ve kasayla bütünleşen metal bilezik de tasarımın dikkat çeken ayrıntıları arasında.

Buradaki rakamın bir satış ilanına ait olduğunu da ekleyelim. Saatin üretim yılı, kondisyonu, kutu ve belgelerinin bulunması gibi detaylar fiyatı değiştirebiliyor. Bu nedenle yaklaşık 2,2 milyon TL’yi oyuncunun ödediği kesin tutar olarak değil, fotoğraftaki saat için paylaşılan ve benzer bir modelin ilanıyla örtüşen değer olarak değerlendirmek gerekiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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