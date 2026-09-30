Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul’un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!
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Çağlar Ertuğrul’un bu kez rolü değil, saati konuşuluyor! Yemek yerken çekilen fotoğrafında bileğindeki aksesuar dikkat çekti. İlk bakışta sıradan bir detay gibi görünen saatin değeri ise hiç öyle değil. Oyuncunun yaklaşık 2,2 milyon TL değerinde olduğu belirtilen saatini yakından inceleyelim!
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Çağlar Ertuğrul, aksiyondan romantik komediye farklı rollerde izlediğimiz isimlerden biri.
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Çağlar Ertuğrul’un bileğindeki saatin yaklaşık 2,2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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