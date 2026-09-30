Bileğindeki Detay Dikkat Çekti: Çağlar Ertuğrul’un Saatinin Değeri Dudak Uçuklattı!

Çağlar Ertuğrul’u kimi zaman üniformasıyla, kimi zaman romantik bir hikayenin başrolünde izledik. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kariyeri boyunca farklı türlerdeki yapımlarda yer aldı. Sinema, televizyon ve dijital projeler arasında ilerleyen Ertuğrul, her yeni rolünde farklı bir karakterle karşımıza çıktı.

Oyunculuğa yönelmeden önce Koç Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimi alan Ertuğrul’un geniş kitlelerce tanınmasında Dağ filmlerinin önemli bir payı vardı. Askeri aksiyon türündeki bu yapımların ardından televizyon projeleriyle de popülerliğini artırdı. Fazilet Hanım ve Kızları’nda canlandırdığı Yağız Egemen, izleyicilerin hafızasında kalan karakterlerinden biri oldu.

Burcu Özberk’le başrollerini paylaştığı Afili Aşk’ta ise Kerem Yiğiter’i canlandırdı. Bu kez romantik komediyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, performansıyla Altın Kelebek’te En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Teşkilat’ın Serdar’ı ve Magarsus’un Turgut’u da oyuncunun kariyerindeki dikkat çeken roller arasına girdi. Özellikle Magarsus için yaşadığı fiziksel değişim, karaktere hazırlanırken aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Ertuğrul, sonrasında Sorgu ve Kalpazan gibi projelerde de yer aldı.

Son dönemde ise Star TV’de yayınlanan Çirkin’de Kadir Tunalı karakterine hayat veriyor. Derya Pınar Ak’la başrolü paylaştığı yapım, oyuncunun televizyon yolculuğunun yeni duraklarından biri oldu.

Ancak Ertuğrul, bu kez bir projesiyle değil, günlük hayatından bir fotoğrafla dikkat çekti. Bir restoranda yemek yerken çekilen karede, gözler bileğindeki saate çevrildi.