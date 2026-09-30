Kristof Kolomb, Amerika'nın Keşfinden Önce Osmanlı'dan Yardım İstedi mi?

Yaygın olarak anlatılan hikayeye göre Kristof Kolomb, 1480'lerde bir din adamı eşliğinde Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in huzuruna çıktı. Padişahtan, onun adına yeni topraklar keşfetmek için gemi istedi. II. Bayezid ise bu hayalperest denizciyi ciddiye almadı ve isteğini geri çevirdi.

Hikaye o kadar popüler ki tarihçi Murat Bardakçı bir söyleşisinde, II. Bayezid'in 'he' demesi halinde bugün Amerika'da Türkçe konuşulabileceğini söyleyerek bu senaryoya dikkat çekmişti. Murat Bardakçı'nın 2015 tarihli yazısına buradan ulşabilirsiniz.

Ancak hikayeyi aktaran yazıların büyük kısmı olayı 'rivayete göre' kalıbıyla anlatıyor. Tarihçi Erhan Afyoncu da konuya ilişkin yazısında, padişahın Kolomb'a tam olarak ne cevap verdiğinin bilinmediğini belirtiyor. Ortada bu görüşmeyi kesin olarak kanıtlayan, genel kabul görmüş bir arşiv belgesi bulunmuyor.