Kristof Kolomb, Amerika'nın Keşfinden Önce Osmanlı'dan Yardım İstedi mi?
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'Kolomb, Amerika'ya gitmeden önce Osmanlı padişahına başvurmuş ama reddedilmiş.' Bu cümleyi muhtemelen siz de bir yerlerde duymuşsunuzdur. Tarih sohbetlerinin, sosyal medya paylaşımlarının ve 'Osmanlı'nın kaçırdığı fırsatlar' listelerinin vazgeçilmez hikayelerinden biri.
Peki gerçekten böyle bir başvuru oldu mu?
Ünlü yerbilimci ve bilim tarihçisi Prof. Dr. Celal Şengör, bu soruyu Fatih Altaylı'nın programında yanıtlamıştı.
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Kristof Kolomb, Amerika keşfinden önce Osmanlı'ya başvurdu mu?
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Peki Celal Şengör'ün bu konudaki fikri ne?
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Kolomb'un kimlerden destek istediği, belgelerle kanıtlanmış durumda.
Peki bu senaryo gerçekleşseydi ne olurdu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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