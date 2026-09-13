Avustralyalı Sporcu Pekin'deki Hyrox Yarışında Zor Anlar Yaşadı

Hyrox Çin, etkilenen bölgeyi izole ettiğini ve dezenfekte ettiğini duyurdu. Kirlenen ekipmanlar kaldırıldı, zemin kaplaması yenilendi. Wietrzyk olay sonrası sosyal medyada kısa bir açıklama yaptı. Kendisi, 'Zafer zaferdir' diyerek kendisine gösterilen desteğe teşekkür etti.