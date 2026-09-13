Avustralyalı Sporcu Pekin'deki Hyrox Yarışında Zor Anlar Yaşadı
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Avustralyalı sporcu Joanna Wietrzyk, Pekin'de düzenlenen Hyrox yarışında zorlu anlar yaşadı. Sporcu, yarış sırasında yoğun fiziksel yüklenme nedeniyle dışkı kaçırma yaşadı. Wietrzyk, buna rağmen yarışı bırakmadı ve kadınlar kategorisinde birinci oldu. Organizatörler olay sonrası pisti dezenfekte ettiğini açıkladı.
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Pekin'deki yarışta yaşanan sağlık sorununa rağmen sporcu, son istasyona kadar mücadeleyi sürdürdü.
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Kadınlar kategorisindeki bu birincilik, hijyen ve adil yarış tartışmalarını beraberinde getirdi.
Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Wietrzyk, kısa sürede yarışlara döneceğini duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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