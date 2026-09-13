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Avustralyalı Sporcu Pekin'deki Hyrox Yarışında Zor Anlar Yaşadı

Avustralyalı Sporcu Pekin'deki Hyrox Yarışında Zor Anlar Yaşadı

Çin Avustralya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.09.2026 - 18:11
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Avustralyalı sporcu Joanna Wietrzyk, Pekin'de düzenlenen Hyrox yarışında zorlu anlar yaşadı. Sporcu, yarış sırasında yoğun fiziksel yüklenme nedeniyle dışkı kaçırma yaşadı. Wietrzyk, buna rağmen yarışı bırakmadı ve kadınlar kategorisinde birinci oldu. Organizatörler olay sonrası pisti dezenfekte ettiğini açıkladı.

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Pekin'deki yarışta yaşanan sağlık sorununa rağmen sporcu, son istasyona kadar mücadeleyi sürdürdü.

Pekin'deki yarışta yaşanan sağlık sorununa rağmen sporcu, son istasyona kadar mücadeleyi sürdürdü.

Yarış, 12 Eylül'de Pekin'deki Ulusal Hız Pateni Sarayı'nda yapıldı. Wietrzyk, burpee istasyonunda rahatsızlığını hissetti. Sporcu, yarışı bırakmak yerine kalan istasyonları tamamlamayı seçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler durumu doğruladı. Bazı rakipleri parkurun kayganlaştığını öne sürdü.

Kadınlar kategorisindeki bu birincilik, hijyen ve adil yarış tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kadınlar kategorisindeki bu birincilik, hijyen ve adil yarış tartışmalarını beraberinde getirdi.

Wietrzyk, kadınlar profesyonel kategorisinde günün birincisi oldu. Sonuç, sporcuların bir kısmında tepkiyle karşılandı. Eleştiriler, kirlenen parkurun diğer yarışmacıları etkilediği yönündeydi. Bazı takipçiler kuralların tutarsız uygulandığını savundu. Organizasyon daha önce tükürme gibi ihlallere ceza uyguluyordu.

Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Wietrzyk, kısa sürede yarışlara döneceğini duyurdu.

Dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Wietrzyk, kısa sürede yarışlara döneceğini duyurdu.

Hyrox Çin, etkilenen bölgeyi izole ettiğini ve dezenfekte ettiğini duyurdu. Kirlenen ekipmanlar kaldırıldı, zemin kaplaması yenilendi. Wietrzyk olay sonrası sosyal medyada kısa bir açıklama yaptı. Kendisi, 'Zafer zaferdir' diyerek kendisine gösterilen desteğe teşekkür etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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