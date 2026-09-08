article/comments
article/share
Haberler
Video
İngiliz Profesyonel Hızlı Yemek Yarışmacısı Leah Shutkever'in Rekorunu Yenilediği Anlar Nefes Kesti

İngiliz Profesyonel Hızlı Yemek Yarışmacısı Leah Shutkever'in Rekorunu Yenilediği Anlar Nefes Kesti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2026 - 21:29

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Guinness Rekorlar Kitabı, insanoğlunun sınırlarını zorlayan birbirinden zorlu kategorilerin yanında akılalmaz ve eğlenceli denemeleri de barındırıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar, adlarını bu prestijli kitaba yazdırmak için kimi zaman fiziksel dayanıklılığın ötesine geçen performanslar sergilerken kimi zaman da sıra dışı yeteneklerini sergiliyor. Hızlı yemek yeme alanında dünya çapında üne kavuşan İngiliz profesyonel yarışmacı Leah Shutkever, kırdığı rekorlarla ağızları açık bırakmaya devam ediyor. 

Guinness Dünya Rekorları hakemlerinin gözetiminde gerçekleşen resmi denemede Shutkever, kendine ait rekoru bir kez daha yeniledi. Tescillenen başarının ardından dev sertifikasını teslim alan ünlü yarışmacı, bu alandaki rakipsizliğini tüm dünyaya tekrar kanıtlarken dev burritoyu saniyeler içinde yediği anlar izleyenlerin nefesini kesti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslında ciddi bir beceri ve anatomik yatkınlık gerektiriyor.

Aslında ciddi bir beceri ve anatomik yatkınlık gerektiriyor.

Hızlı yemek yeme, dışarıdan bakıldığında sadece büyük porsiyonları kısa sürede tüketmek gibi görünse de aslında arka planında ciddi bir anatomi kontrolü, çiğneme tekniği ve yutkunma stratejisi barındırıyor. Birçok kişi için tek bir lokmayı çiğneyip yutmak bile belirli bir zaman alırken, profesyonel bir yarışmacının koca bir burritoyu saniyeler içinde bitirmesi tam anlamıyla uzun bir çalışma sürecinin sonucu. Leah Shutkever bir burritoyu 30,75 saniyede bitirerek daha önce yine kendisine ait olan 32,35 saniyelik Guinness Dünya Rekoru’nu 1,60 saniye geliştirmeyi başardı. Mide hacmini doğru kullanma, yiyeceğin nem dengesini ayarlama ve çiğneme ritmini bozmadan lokmaları iletme becerisi, bu işin ne kadar yüksek konsantrasyon gerektirdiğini gösterdi. Yiyecekleri hiç çiğnemeden doğrudan yuttuğu o anlara 'İzlerken heimlich manevrası yaptım' yorumları geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın