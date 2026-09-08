İngiliz Profesyonel Hızlı Yemek Yarışmacısı Leah Shutkever'in Rekorunu Yenilediği Anlar Nefes Kesti

Guinness Rekorlar Kitabı, insanoğlunun sınırlarını zorlayan birbirinden zorlu kategorilerin yanında akılalmaz ve eğlenceli denemeleri de barındırıyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar, adlarını bu prestijli kitaba yazdırmak için kimi zaman fiziksel dayanıklılığın ötesine geçen performanslar sergilerken kimi zaman da sıra dışı yeteneklerini sergiliyor. Hızlı yemek yeme alanında dünya çapında üne kavuşan İngiliz profesyonel yarışmacı Leah Shutkever, kırdığı rekorlarla ağızları açık bırakmaya devam ediyor.

Guinness Dünya Rekorları hakemlerinin gözetiminde gerçekleşen resmi denemede Shutkever, kendine ait rekoru bir kez daha yeniledi. Tescillenen başarının ardından dev sertifikasını teslim alan ünlü yarışmacı, bu alandaki rakipsizliğini tüm dünyaya tekrar kanıtlarken dev burritoyu saniyeler içinde yediği anlar izleyenlerin nefesini kesti.