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Celal Şengör'ün Atatürk İçin Söylediği "Bal Gibi Diktatördü" Sözleri Gündem Oldu

Celal Şengör'ün Atatürk İçin Söylediği "Bal Gibi Diktatördü" Sözleri Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2026 - 12:15

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Prof. Dr. Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayımlanan Teke Tek programının 29 Ekim özel bölümünde Atatürk'ün yönetim biçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2014'te yayımlanan 'Dahi Diktatör' adlı kitabına atıfta bulunan Şengör, Atatürk'ün 'bal gibi diktatör' olduğunu söyledi. Ancak bu tanımın sıradan bir diktatörlükle örtüşmediğini savunan Şengör'e göre Atatürk aldığı her kararı Meclis'ten geçirdi ve milletin onayını aldı. Cumhuriyet'in ilanını da buna örnek gösteren Şengör, Meclis'in bu kararı 'bayıla bayıla' kabul etmediğini belirtti ve ilan öncesinde İsmet Paşa ile yaşanan sürece değindi. Bölümün bu kısmı, Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde sosyal medyada paylaşıldı.

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Şengör'e göre Atatürk her kararı Meclis'ten geçirdi

Şengör'e göre Atatürk her kararı Meclis'ten geçirdi

Celal Şengör konuşmasına şu sözlerle başladı: 'Ben Dahi Diktatör diye bir kitap yazdım. Atatürk bal gibi diktatördü.'

Şengör, bu tanımın hemen ardından Atatürk'ün diğer diktatörlerden ayrıldığını savundu: 'Ama öyle bir diktatör ki her dediğini Meclis'ten geçiriyor. Milletin onayını alıyor.'

Cumhuriyet'in ilanını da bu çerçevede değerlendiren Şengör, şunları söyledi: 'Cumhuriyet de öyle Meclis'in bayıla bayıla kabul ettiği bir şey değil. İsmet Paşa'yla oturuyorlar, 'Yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz' diyor. Meclis'e geliyorlar.'

Şengör'ün sözlerine dayanak yaptığı 'Dahi Diktatör' adlı kitap, ilk kez 2014'te yayımlandı. Kitapta Atatürk'ün diktatör olup olmadığı sorusu merkeze alınıyor; Şengör diktatörlük kavramını zorbalıktan ayrı tuttuğunu, ikisinin sıklıkla birbirine karıştırıldığını savunuyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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