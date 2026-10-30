Celal Şengör'ün Atatürk İçin Söylediği "Bal Gibi Diktatördü" Sözleri Gündem Oldu

Celal Şengör konuşmasına şu sözlerle başladı: 'Ben Dahi Diktatör diye bir kitap yazdım. Atatürk bal gibi diktatördü.'

Şengör, bu tanımın hemen ardından Atatürk'ün diğer diktatörlerden ayrıldığını savundu: 'Ama öyle bir diktatör ki her dediğini Meclis'ten geçiriyor. Milletin onayını alıyor.'

Cumhuriyet'in ilanını da bu çerçevede değerlendiren Şengör, şunları söyledi: 'Cumhuriyet de öyle Meclis'in bayıla bayıla kabul ettiği bir şey değil. İsmet Paşa'yla oturuyorlar, 'Yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz' diyor. Meclis'e geliyorlar.'

Şengör'ün sözlerine dayanak yaptığı 'Dahi Diktatör' adlı kitap, ilk kez 2014'te yayımlandı. Kitapta Atatürk'ün diktatör olup olmadığı sorusu merkeze alınıyor; Şengör diktatörlük kavramını zorbalıktan ayrı tuttuğunu, ikisinin sıklıkla birbirine karıştırıldığını savunuyor.