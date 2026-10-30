Celal Şengör'ün Atatürk İçin Söylediği "Bal Gibi Diktatördü" Sözleri Gündem Oldu

Prof. Dr. Celal Şengör, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayımlanan Teke Tek programının 29 Ekim özel bölümünde Atatürk'ün yönetim biçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2014'te yayımlanan 'Dahi Diktatör' adlı kitabına atıfta bulunan Şengör, Atatürk'ün 'bal gibi diktatör' olduğunu söyledi. Ancak bu tanımın sıradan bir diktatörlükle örtüşmediğini savunan Şengör'e göre Atatürk aldığı her kararı Meclis'ten geçirdi ve milletin onayını aldı. Cumhuriyet'in ilanını da buna örnek gösteren Şengör, Meclis'in bu kararı 'bayıla bayıla' kabul etmediğini belirtti ve ilan öncesinde İsmet Paşa ile yaşanan sürece değindi. Bölümün bu kısmı, Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde sosyal medyada paylaşıldı.
Şengör'e göre Atatürk her kararı Meclis'ten geçirdi
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